[Индекс номера 114 (06.08.2019)]

 Право руля 
Крути педали

Мальчишки и девчонки из оздоровительного лагеря «Весёлые пираты», разместившегося в школе № 8, вместе с инспектором ГИБДД провели в городе акцию «Велобезопасность». Участники совместного проекта «Заполярной Правды» и норильской полиции попросили автолюбителей не забывать о правах велосипедистов.
Акция «Велобезопасность» в разгаре
На встречу с ребятами старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров пришёл со своими хорошими знакомыми — представителями сообщества «ВелоНорильск». Один из них, Андрей Смирнов, рассказал ребятам о различных моделях велосипедов и аксессуарах, необходимых для безопасной езды. А сам Михаил Назаров сделал акцент на соблюдении ПДД. В рейд с ним отправились победители конкурса рисунков на заданную тему: Руслан Осипов, Александра Стрекаловская и Глеб Шаманов, а также их друзья — Алина Тэсэдо, Даниэла Стрекаловская, Сафра Гашимова и Егор Василенко.
Юные помощники ГИБДД облачились в жилеты со световозвращающими полосками, и шумная компания вышла на Театральную площадь в сопровождении машины ДПС. Это вызвало немалое оживление: одни автомобилисты поспешно пристёгивались ремнём безопасности и убирали подальше телефоны, а другие задавали вопросы об акции и с удовольствием позировали фотографу с листовками в руках.
Водитель, будь бдителен!
Велосипедистов ребята тоже одаривали листовками, призывая их ознакомиться с интересными и важными фактами, приведёнными на обороте флаеров. Увы, российская статистика гласит, что чаще всего в дорожно–транспортные происшествия попадают несовершеннолетние велолюбители. Одна из причин — слабое знание ПДД. Причём при столкновении с авто велосипедисты рискуют получить очень серьёзные травмы позвоночника, головы; переломы костей свода и основания черепа, конечностей и ключиц; ушибы и рваные раны.
Фото на память
Автомобилистам же ребята напомнили о том, что велосипедист — такой же участник дорожного движения, как и они, и пренебрежение этим фактом грозит серьёзными неприятностями. В случае ДТП с участием велосипедиста водитель может лишиться водительских прав на срок до двух лет и получить штраф в размере 25 тысяч рублей, также его могут лишить свободы на срок до двух лет и права управления автомобилем на срок до трёх лет.
Проезжая пешеходные переходы, водитель должен соблюдать повышенную осторожность и быть готовым остановить автомобиль. Такие же меры предосторожности необходимо соблюдать, двигаясь мимо остановок общественного транспорта. Основная мера безопасности — заблаговременное снижение скорости движения, готовность к немедленным действиям при появлении пешеходов в непосредственной близости от автомобиля.

Наталья Черкашина
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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