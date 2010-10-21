[Индекс номера 114 (06.08.2019)]



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Линии жизни

В Петербурге от сердечного приступа скончался Вячеслав Васильевич Блохин, создатель карты лагерей Норильлага. Человек, чьи заслуги в исследовании истории Норильска неоценимы — в этом твёрдо уверены те, кто его знал.

Вячеслав Блохин В 2008 году в некоторых книжных магазинах города появилась любопытная новинка — план–схема норильских лагерей. Как выглядел Норильск в те годы, удалось узнать не журналисту и не архивариусу, а работнику ЦАТК Вячеславу Блохину. За словами «удалось узнать» стоят десять лет труда «за интерес». Вячеслав Васильевич по образованию инженер–механик. Наверное, только такой технарь, как он, мог скрупулёзно, день за днём, наносить на самодельную карту каждый посёлок, каждый барак. Собирать материал Блохин начал в 1995 году. Пошёл в библиотеку, спрашивал старые карты — нету. Просил выдать хотя бы современную точную карту Норильска (не схему домов и улиц, а именно подробную географическую карту) — тоже отсутствует. «Помогла мне Валентина Вачаева, в то время — сотрудница норильского музея. Она дала мне схему МВД для внутреннего пользования, датированную 1951 годом. Там квадратиками были обозначены лаготделения Норильского исправительного трудового лагеря с местами их размещения и количеством заключённых. Где–то указывалось местонахождение объекта, иногда просто писали, на каком расстоянии от города он расположен. Больше никаких географических привязок не было. Я перерисовал эту схемку, и именно с неё всё началось», — вспоминал наш герой. Позднее Вячеславу Васильевичу попадались схемы, составленные заключёнными по памяти, довольно примитивные. «Потом я попал в городской архив к Ирине Перфильевой. На моей самодельной карте стали появляться конкретные объекты. На каждое строение, на каждый барак я находил подлинный документ, подтверждающий его местонахождение, фотографировал его». Через десять лет работы карта–схема была практически готова. С помощью издательства «Апекс» её удалось выпустить тиражом в 500 экземпляров. 250 из них бесплатно переданы в музей и школы города. В 2009 году Вячеслав Блохин презентовал свой новый труд — «План Норильского района на начало ХХ века». Вячеслав собственноручно нарисовал физическую карту–стометровку Норильска и окрестностей. До сих пор столь подробной карты территории не было. Но самое главное то, что на ней нет следов техногенной деятельности человека. На карту нанесены норильская долина и окружающие её горы в их первозданном виде — такие, какими их видели Шмидт и Миддендорф, Сотников и Урванцев. Единственная рукотворная точка на карте — Нулевой пикет, место рождения города... – Насколько мне известно, ни один остров ГУЛАГа в нашей стране не обладает такой роскошью, как план– схема расположения каждого отделения, каждого лагпункта и даже каждого барака на местности. А у норильчан такая карта, да ещё и пояснительная брошюра к ней есть! И всё это благодаря Вячеславу Васильевичу, — говорит о Блохине, своём друге, соратнике и учителе известный норильский краевед Станислав Стрючков. — Так получилось, что ещё в июне мы общались с ним. Предметом встречи было его согласие на переиздание уникальной карты (оно было получено), ибо первый тираж давно разошёлся. Кроме того, мы планировали публиковать его материал в ноябрьском выпуске альманаха «Неизвестный Норильск», он собирался написать его, но не успел... Светлая память тебе, Васильич! Издательство «Апекс» всё же издаст новый тираж карты лагерей в 1000 экземпляров. Случится это, как только будет найден спонсор. «Будем искать, пока не найдём, испробуем всё, включая грантовые программы. В любом случае карта выйдет», — заключил Станислав Стрючков.

Подготовила Татьяна Зачупейко Фото из архива «Заполярной Правды» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В 2008 году в некоторых книжных магазинах города появилась любопытная новинка — план–схема норильских лагерей. Как выглядел Норильск в те годы, удалось узнать не журналисту и не архивариусу, а работнику ЦАТК Вячеславу Блохину. За словами «удалось узнать» стоят десять лет труда «за интерес». Вячеслав Васильевич по образованию инженер–механик. Наверное, только такой технарь, как он, мог скрупулёзно, день за днём, наносить на самодельную карту каждый посёлок, каждый барак.Собирать материал Блохин начал в 1995 году. Пошёл в библиотеку, спрашивал старые карты — нету. Просил выдать хотя бы современную точную карту Норильска (не схему домов и улиц, а именно подробную географическую карту) — тоже отсутствует.«Помогла мне Валентина Вачаева, в то время — сотрудница норильского музея. Она дала мне схему МВД для внутреннего пользования, датированную 1951 годом. Там квадратиками были обозначены лаготделения Норильского исправительного трудового лагеря с местами их размещения и количеством заключённых. Где–то указывалось местонахождение объекта, иногда просто писали, на каком расстоянии от города он расположен. Больше никаких географических привязок не было. Я перерисовал эту схемку, и именно с неё всё началось», — вспоминал наш герой.Позднее Вячеславу Васильевичу попадались схемы, составленные заключёнными по памяти, довольно примитивные.«Потом я попал в городской архив к Ирине Перфильевой. На моей самодельной карте стали появляться конкретные объекты. На каждое строение, на каждый барак я находил подлинный документ, подтверждающий его местонахождение, фотографировал его».Через десять лет работы карта–схема была практически готова. С помощью издательства «Апекс» её удалось выпустить тиражом в 500 экземпляров. 250 из них бесплатно переданы в музей и школы города.В 2009 году Вячеслав Блохин презентовал свой новый труд — «План Норильского района на начало ХХ века». Вячеслав собственноручно нарисовал физическую карту–стометровку Норильска и окрестностей. До сих пор столь подробной карты территории не было. Но самое главное то, что на ней нет следов техногенной деятельности человека. На карту нанесены норильская долина и окружающие её горы в их первозданном виде — такие, какими их видели Шмидт и Миддендорф, Сотников и Урванцев. Единственная рукотворная точка на карте — Нулевой пикет, место рождения города...– Насколько мне известно, ни один остров ГУЛАГа в нашей стране не обладает такой роскошью, как план– схема расположения каждого отделения, каждого лагпункта и даже каждого барака на местности. А у норильчан такая карта, да ещё и пояснительная брошюра к ней есть! И всё это благодаря Вячеславу Васильевичу, — говорит о Блохине, своём друге, соратнике и учителе известный норильский краевед Станислав Стрючков. — Так получилось, что ещё в июне мы общались с ним. Предметом встречи было его согласие на переиздание уникальной карты (оно было получено), ибо первый тираж давно разошёлся. Кроме того, мы планировали публиковать его материал в ноябрьском выпуске альманаха «Неизвестный Норильск», он собирался написать его, но не успел... Светлая память тебе, Васильич!Издательство «Апекс» всё же издаст новый тираж карты лагерей в 1000 экземпляров. Случится это, как только будет найден спонсор.«Будем искать, пока не найдём, испробуем всё, включая грантовые программы. В любом случае карта выйдет», — заключил Станислав Стрючков.

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