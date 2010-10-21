[Индекс номера 114 (06.08.2019)]



Это было

Последний смотритель Дудинки

В этом году исполняется 145 лет со дня рождения Ксенофонта Васильевича Пуссе. В начале прошлого века он был одним из самых известных людей на Таймыре.

Дудинка. 1939 год Ксенофонт Пуссе — последний смотритель Дудинского участка Туруханского края Енисейской губернии. В 1906 году он получил должность, которая позднее называлась «смотритель хлебного магазина в селе Дудинском». С 1912 года по 1919–й занимался торговлей, считаясь одним из самых богатых купцов Дудинки. Солидную прибыль ему приносили многочисленные должники, высокие доходы позволяли иметь в Дудинке лучший дом с хорошей обстановкой. Пуссе был многодетным отцом (трое сыновей и две дочери) и, по воспоминаниям современников, наиболее культурным из торговцев. Всё изменилось с установлением в Дудинке советской власти. В 1921 году Пуссе привлекался к ответу за «избиение туземцев Туруханского края», но дело закрыли. К этому времени купцам было запрещено торговать, и Пуссе служил в Управлении Северного морского пути, затем работал заведующим факторией сибпушнины. В 1925 году за «обирательство и избиение инородцев, а также распространение антисоветских слухов» Пуссе выселили из Туруханского края. Вместе с женой Евдокией и сыном Василием он поселился в деревне Базаихе, в шести верстах от Красноярска, работал столяром–плотником и продолжал выражать недовольство советской властью. Полагая, что в отношении него была допущена несправедливость, вопрошал: «Почему меня выслали, а прочих, которые имеют дома, как, например, Хвостов или Барковский, которые раньше обирали больше меня туземцев и обирают сейчас, так и живут в Туруханском краю?» Ксенофонт Пуссе Пуссе придерживался анархистских взглядов и не скрывал этого: «Партии анархистов я всегда буду сочувствовать, хотя в ней и не состою, но убеждения всегда буду поддерживать». Ничего странного в этом не было: на Таймыре купцы фактически сами были властью. Они стремились к полной бесконтрольности и безнаказанности. Поэтому любая другая власть, даже лояльная к купечеству царская, им только мешала. Так, в 1899 году за вопиющие нарушения из Дудинки был выслан купец Александр Киприянович Сотников. По заявлению Пуссе, в 1907 году, при царизме, его тоже привлекали к ответственности, но причину он не называл. В июне 1927 года Пуссе был арестован за распространение ложных слухов с целью «возбуждения недоверия населения к существующей власти», а в сентябре – приговорён к лишению свободы на один год. Но отбывать срок ему не пришлось: по амнистии 1927–го он был освобождён от наказания. Сын Пуссе Василий во время следствия просил отпустить отца на поруки, обещая, что тот будет безвыездно находиться в Базаихе, а также принять во внимание преклонные годы отца — более 60 лет. Здесь возникает некоторая путаница с возрастом Ксенофонта Васильевича, так как на время ареста ему было 53 года. Известно, что он родился в 1874 году в Енисейске Енисейской губернии, окончил приходское училище. Иногда встречается утверждение, что он потомок итальянского пленного Отечественной войны 1812 года, но в документах Пуссе указывает национальность — русский. Виктор Корешков, участник первых экспедиций в Норильск и соратник Урванцева, в своих воспоминаниях писал: «Наиболее колоритной фигурой среди купцов был Пуссе. Ему было около 60 лет. Высокого роста. На выбритом лице резко выделялся большой, как у хищной птицы, нос. Дом Пуссе был самым богатым в Дудинке». В этом доме в 1919 году побывал Урванцев, а в 1921–м останавливалась экспедиция С.А. Рыбина. Пуссе принимал активное участие в подготовке этих экспедиций. Он организовал закупку оленей, помогал с решением различных вопросов. Позднее с фактории на реке Рыбной снабжал зимовщиков Норильска мясом и рыбой. Имя Пуссе довольно часто упоминается в истории Таймыра, но его фотографий почти не сохранилось. До настоящего времени был известен всего один его снимок, датированный 1913 годом, где на фоне колокольни Дудинской Введенской церкви едва заметна маленькая фигурка человека. Попытки современными цифровыми методами увеличить изображение не увенчались успехом. Работа с архивами и музеями долго была безрезультатной. Казалось, что мы так и не узнаем, как выглядел последний хозяин Дудинки. Однако этой весной был получен долгожданный результат: в одном из архивов найдена фотография Пуссе, которую мы представляем читателям. Копия снимка будет передана Таймырскому краеведческому музею.

Виктор Филиппов Фото предоставлено автором www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ксенофонт Пуссе — последний смотритель Дудинского участка Туруханского края Енисейской губернии. В 1906 году он получил должность, которая позднее называлась «смотритель хлебного магазина в селе Дудинском». С 1912 года по 1919–й занимался торговлей, считаясь одним из самых богатых купцов Дудинки. Солидную прибыль ему приносили многочисленные должники, высокие доходы позволяли иметь в Дудинке лучший дом с хорошей обстановкой. Пуссе был многодетным отцом (трое сыновей и две дочери) и, по воспоминаниям современников, наиболее культурным из торговцев. Всё изменилось с установлением в Дудинке советской власти. В 1921 году Пуссе привлекался к ответу за «избиение туземцев Туруханского края», но дело закрыли. К этому времени купцам было запрещено торговать, и Пуссе служил в Управлении Северного морского пути, затем работал заведующим факторией сибпушнины.В 1925 году за «обирательство и избиение инородцев, а также распространение антисоветских слухов» Пуссе выселили из Туруханского края. Вместе с женой Евдокией и сыном Василием он поселился в деревне Базаихе, в шести верстах от Красноярска, работал столяром–плотником и продолжал выражать недовольство советской властью. Полагая, что в отношении него была допущена несправедливость, вопрошал: «Почему меня выслали, а прочих, которые имеют дома, как, например, Хвостов или Барковский, которые раньше обирали больше меня туземцев и обирают сейчас, так и живут в Туруханском краю?»Пуссе придерживался анархистских взглядов и не скрывал этого: «Партии анархистов я всегда буду сочувствовать, хотя в ней и не состою, но убеждения всегда буду поддерживать». Ничего странного в этом не было: на Таймыре купцы фактически сами были властью. Они стремились к полной бесконтрольности и безнаказанности. Поэтому любая другая власть, даже лояльная к купечеству царская, им только мешала. Так, в 1899 году за вопиющие нарушения из Дудинки был выслан купец Александр Киприянович Сотников. По заявлению Пуссе, в 1907 году, при царизме, его тоже привлекали к ответственности, но причину он не называл.В июне 1927 года Пуссе был арестован за распространение ложных слухов с целью «возбуждения недоверия населения к существующей власти», а в сентябре – приговорён к лишению свободы на один год. Но отбывать срок ему не пришлось: по амнистии 1927–го он был освобождён от наказания. Сын Пуссе Василий во время следствия просил отпустить отца на поруки, обещая, что тот будет безвыездно находиться в Базаихе, а также принять во внимание преклонные годы отца — более 60 лет. Здесь возникает некоторая путаница с возрастом Ксенофонта Васильевича, так как на время ареста ему было 53 года. Известно, что он родился в 1874 году в Енисейске Енисейской губернии, окончил приходское училище. Иногда встречается утверждение, что он потомок итальянского пленного Отечественной войны 1812 года, но в документах Пуссе указывает национальность — русский.Виктор Корешков, участник первых экспедиций в Норильск и соратник Урванцева, в своих воспоминаниях писал: «Наиболее колоритной фигурой среди купцов был Пуссе. Ему было около 60 лет. Высокого роста. На выбритом лице резко выделялся большой, как у хищной птицы, нос. Дом Пуссе был самым богатым в Дудинке». В этом доме в 1919 году побывал Урванцев, а в 1921–м останавливалась экспедиция С.А. Рыбина. Пуссе принимал активное участие в подготовке этих экспедиций. Он организовал закупку оленей, помогал с решением различных вопросов. Позднее с фактории на реке Рыбной снабжал зимовщиков Норильска мясом и рыбой.Имя Пуссе довольно часто упоминается в истории Таймыра, но его фотографий почти не сохранилось. До настоящего времени был известен всего один его снимок, датированный 1913 годом, где на фоне колокольни Дудинской Введенской церкви едва заметна маленькая фигурка человека.Попытки современными цифровыми методами увеличить изображение не увенчались успехом. Работа с архивами и музеями долго была безрезультатной. Казалось, что мы так и не узнаем, как выглядел последний хозяин Дудинки. Однако этой весной был получен долгожданный результат: в одном из архивов найдена фотография Пуссе, которую мы представляем читателям. Копия снимка будет передана Таймырскому краеведческому музею.

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