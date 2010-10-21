[Индекс номера 116 (08.08.2019)]



Гвоздь программы

Поиски баржи, ради которых норильские дайверы отправились в затон реки Норильской, дали неожиданный результат: судно обнаружить удалось, только совсем не то, что ожидали...

Отыскать хотели затонувшую деревянную баржу предположительно 1930–х годов постройки — в засуху она даже показывалась из воды, и известные исследователи Таймыра Станислав и Лариса Стрючковы осматривали её и указали дайверам примерное место нахождения судна. Оно примечательно тем, что для крепления палубы и бортов были использованы деревянные чопы на стяжках, металл же, как наиболее дефицитный крепёж, был только на днище. Определяя место очередного погружения, — а их к тому моменту уже было несколько, и все напрасные, — ребята случайно зашли не в ту протоку... Руководитель экспедиции Андрей Левченко, глянув за борт, заметил в воде очертания какого–то большого объекта. Решили, что погружаться будут Евгений Бабич, Юрий Энгельгардт и Павел Беспалов. А Андрей Левченко и Игорь Тихоньких подстрахуют их с катера — Павел в руках держал фал с прикреплённым к нему сигнальным буем, с помощью которого можно было проследить, как идёт погружение и в каком направлении движутся люди. Также страхующие всегда помогают водолазам облачиться в гидрокостюм, закрепить на спине баллоны с воздухом, а потом всё это снять. Главное здесь — точность и аккуратность: общий вес снаряжения вместе с грузами порядка 30 кг. Металлические пластины нужны для того, чтобы компенсировать плавучесть, иначе ныряльщик просто не уйдёт под воду. Гидрокостюмы у норильских дайверов «сухие», непромокаемые. Под них надевают термобельё, свитеры и так далее. Но даже хорошенько утеплившемуся дайверу опасно находиться в северных водах более 30 минут. Осмотрев корпус затонувшего судна, Женя, Юра и Паша выяснили, что шпангоуты у него деревянные, скреплены железными квадратными гвоздями. Также они обратили внимание на конструкцию, по форме напоминающую рубку, и пролегающие тут и там трубы с вентилями на них. Дайверы отметили, что неплохо сохранился металлический штурвал. Вполне возможно, что, опираясь на данные подводной съёмки, эксперты смогут определить дату постройки судна и, соответственно, историческую ценность находки. Вернувшись на сушу, дайверы первым делом отправили добытые фото и видеоматериалы Ларисе Стрючковой. Историк, член правления Клуба исследователей Таймыра, Лариса считает, что судно, скорее всего, было построено в 1950–х — 1960–х годах прошлого века. Точнее об этом можно будет сказать, присмотревшись к выпавшим из обшивки гвоздям. Если они кованые — это более ранний период освоения территории, если фабричного производства, цельнотянутые, значит, судно было спущено на воду позже. Лариса Стрючкова планирует привлечь к исследованиям председателя Совета товарищества северного мореходства, главного редактора альманаха «Соловецкое море» Василия Матонина — сейчас он в экспедиции. — Любопытно узнать судьбу этого судна, — поделилась Лариса. — Хорошо бы его ещё раз осмотреть, найти название, набрать побольше фото и видеоматериала. А вот в том, чтобы попытаться поднять его на поверхность, я смысла не вижу. Против такого варианта высказался и руководитель Клуба любителей подводного плавания «Норд» Евгений Бабич: — Судно уже не вытащить, не повредив, — уверен опытный дайвер. — Пусть оно покоится на дне. Даже штурвал, который можно достать, не стоит трогать. Лучше сделать побольше хороших фотографий, чтобы показать их норильчанам. Это же наша история. Добавим, что затон, где проходила экспедиция, — само по себе очень интересное место: на заре становления промышленного Норильска там располагались пристань, ремонтная база и судоверфь, «отдыхали» суда зимой. К тому же здесь был целый посёлок, который назывался Через. И сюда, охотясь за любопытными артефактами, можно возвращаться снова и снова. Был бы собственный катер. А у дайверов его нет... По этому гвоздю эксперты постараются определить дату постройки найденного судна Помимо поиска затонувших предметов, исследовательские экспедиции, подобные нынешней, необходимы для изучения рельефа дна водоёмов и отработки взаимодействия дайверов и спасателей. Начальник управления ГОиЧС администрации Норильска Андрей Магеров рассказал, что уже десять лет между клубом любителей подводного плавания «Норд», представляющим в Норильске Конфедерацию подвод- ной деятельности России, и аварийно–спасательным отрядом экстренного реагирования действует соглашение о сотрудничестве. – В документе прописано, что мы обеспечиваем техническую поддержку, доставку к месту погружений и обратно, а дайверы в случае необходимости выполняют подводный поиск как волонтёры службы спасения, — пояснил Андрей Магеров. — И городу не единожды приходилось прибегать к их помощи. В целом такие экспедиции можно рассматривать как совместные учения на благо норильчан. Андрей Левченко, Юрий Энгельгардт и Павел Беспалов Капитанское слово Капитан катера службы спасения Сергей Попов ходит с дайверами с самой первой их экспедиции. Говорит, что благодаря таким поездкам он нарабатывает профессиональный опыт. – Мне не столь важно, с кем и куда идти, — делится он. — Главное — освоить как можно больше маршрутов, постоянно учиться и совершенствоваться. Если я буду просто стоять на месте в ожидании вызова, я потеряю навыки и как капитан спасательного судна вряд ли смогу быть полезен в экстренной ситуации. Сергей вспомнил, как на Ламе, в районе озера Капчук, он вместе с дайверами пытался вытащить из воды старую лодку — зацепили её за нос, но, несмотря на то что скорость катера была минимальной и ход – плавным, лодка не выдержала и развалилась... Капитан и дайверы извлекли из промашки ценный урок и теперь знают, как надо действовать в таких случаях, а когда не стоит и пытаться достать объект. Также Сергей признался, что в одной из дайверских экспедиций он и сам погрузился под воду. Но, хоть это и интересно, на поверхности чувствует себя куда увереннее. – Каким будет лето в плане чрезвычайных ситуаций на воде, предугадать сложно, — отмечает капитан. — Бывает, как начнётся у спасателей аврал в начале навигации на Норилке, так и не прекращается до самой осени. А порой, к счастью, и вовсе обходится без аварий. За 13 лет работы Попов пришёл к выводу, что в основном трагедии случаются с рыбаками и туристами двух категорий: новичками, которые просто не знают, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, и бывалыми, переоценивающими свои силы. В группу риска, конечно же, попадают злоупотребляющие на природе и воде алкоголем, так же как и те, кто ни в грош не ставит стихию с её штормами. Также спасатель сетует, что взаимовыручка стала редкостью — лет 10 назад и представить себе нельзя было, чтобы кто–то прошёл мимо заглохшей лодки или судна, терпящего бедствие... Сегодня, когда плавсредства стали более надёжными и доступными, всё больше случайных людей, не думающих ни о чём, кроме своей выгоды и удовольствия, беспечно бороздящих реки и озёра. При этом всё же остаётся когорта речников, чтущих традиции, — на них всё и держится. Погружение с берега. Андрей Левченко Подводные хитрости Стоит отметить, что дайверы, где бы они ни погружались, всегда достают из воды и сжигают старые рыболовные сети. Андрей Левченко объяснил, что брошенные снасти не только вредят экологии рек и озёр — рыба запутывается в них и гибнет, в силки попадают, садясь на воду, перелётные птицы, — но и представляют большую опасность для человека. – Нередко остатки рыбацких снастей наматываются на винт лодки, и, пытаясь их убрать, можно упасть за борт, — поясняет Андрей. — И даже если человек будет в спасжилете, он может погибнуть из–за переохлаждения. Дайверы же борются с гипотермией двумя способами: стараются не допустить её, используя дорогие качественные сухие гидрокостюмы, и парятся в переносной бане — это жизненно необходимо, если приходится переодеваться на ветру, под дождём. Специальную палатку с печкой исследователи глубин берут с собой в каждую экспедицию — за что также спасибо спасателям. Ещё одна хитрость из арсенала дайверов — приготовление яичницы с салом, помидорами и зеленью по утрам во все дни экспедиции. Это, на мой взгляд, совершенно не походное и не полезное блюдо, дайвер и фитнес–инструктор Юрий Энгельгардт, понимающий толк в правильном питании, считает идеальным завтраком на природе. – Чем плотнее и сытнее мы позавтракаем, тем дольше продержимся без подзарядки, — объясняет он. — Человек должен подкрепляться каждые два — два с половиной часа, чтобы организм не испытывал истощения, а на природе мы едим намного реже, при этом сил и энергии тратим больше. В этом блюде соблюдён баланс жиров, белков и углеводов, поэтому при физических нагрузках оно незаменимо. Горожанам же Юрий советует есть утром кашу, яйцо или кусочек курицы, не забывая об овощах. Вообще, дайверам повезло, что у них есть свой повар: Дмитрий Ткаченко любит и умеет готовить и специально присоединяется к экспедиции, чтобы радовать участников сытными и вкусными блюдами. Скидываясь на еду, дайверы единодушны в выборе и не склонны к экспериментам: на обед, как правило, шурпа из оленины, на ужин — гречка с тушёнкой и плов со свининой. Игорь Тихоньких, Елена Есина, Евгений Бабич и Сергей Попов Ты узнаешь его из тысячи Вечером, собираясь у костра или в палатке–столовой, дайверы вспоминают все свои погружения, делятся опытом и впечатлениями, обсуждают снаряжение и оборудование, которое каждый покупает сам. Ещё они шутят: самый страшный сон дайвера (как, впрочем, и альпиниста, сноубордиста, снегоходчика и так далее) — это когда ты умер, а жена распродаёт всё по цене, которую ты ей называл... При этом супруги наших дайверов понимают и принимают увлечения своих мужчин, а некоторые даже их разделяют. Иногда они готовы отказаться от шоппинга в пользу покупки нового снаряжения или ради поездки мужа на дайвинг–сафари за тридевять земель. Рыбак рыбака видит издалека. А узнают ли своих в толпе дайверы? Ребята рассказали, что любителя подвод- ного плавания могут выдать наручные часы — они у них массивные, этакий мини–компьютер в водонепроницаемом корпусе, выдерживающий давление при погружении на большие глубины. Фирм, выпускающих такие часы, немного, поэтому, лишь взглянув на название, легко понять, кто перед тобой. Если на теле человека, чаще всего на руке, вытатуирован аквалангист, это неспроста. Также среди дайверов распространены изображения дельфинов, акул с баллончиками на спине, дайверских выражений, знаков, логотипов дайвинг–клубов. Иногда дайверы и в повседневной жизни используют сумку для регулятора — устройства, позволяющего снизить высокое давление воздуха в баллоне до необходимого для вдоха — её можно узнать по особой форме и фирме–производителю. Нередко в дайв–клубах, где ребята погружаются в других странах и регионах России, им дарят футболки, кепки и нашивку на одежду — они тоже помогают вычислить единомышленника. А ещё все аквалангисты мира чтут память своего кумира и гуру Жака Ива Кусто и имеют в гардеробе красную вязаную шапочку, как у него. Штурвал неплохо сохранился История у костра Но не только дайвингу были посвящены наши разговоры. Учитывая, что находились мы в историческом месте, много говорили и о прошлом Норильска. Тесно сотрудничающие с Клубом исследователей Таймыра и Русским географическим обществом, проведшие в заполярном городе детство и юность, все присутствующие в той или иной степени были в теме. Больше всего меня впечатлил рассказ дайвера Сергея Глушкова об истории его семьи. – Моя бабушка — поволжская немка, — поделился Сергей. — В начале войны её сослали на мыс Входной в Карском море. Там она познакомилась с дедушкой, отбывавшим срок на поселении. Дедушка был капитаном катера, а бабушка выделывала шкуры. В 1948 году у них родилась дочь — моя мама, и через года полтора всех, кто там жил, переправили на барже сюда, в затон. Здесь тогда был порт, можно сказать, перевалочная база для грузовых барж, которые шли с Енисея через Диксон, Карское море, Пясино, подходили сюда, разгружались, и с этой точки на гужевых повозках груз везли в Норильск. В затоне они жили недолго — их потом перевезли на Нулевой пикет. Когда мы с мамой в 1980–х годах на катере шли на Ламу отдыхать и проходили мимо этого участка (тогда здесь уже была ракетная часть), она рассказала, что это и есть их первое место жительства в Норильске. Жаль, что я тогда не сильно интересовался подробностями. А сейчас уже и спросить не у кого. В заключение скажу, что, по мнению дайверов, эта экспедиция была особенной — самой длительной по времени, самой малочисленной по составу и самой насыщенной и познавательной по количеству погружений, увиденному и услышанному. Дайверы мечтают вернуться на этот берег. И желательно в компании норильских историков Ларисы и Станислава Стрючковых.

Надежда Сидор Фото автора и Юрия ЭНГЕЛЬГАРДТА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Отыскать хотели затонувшую деревянную баржу предположительно 1930–х годов постройки — в засуху она даже показывалась из воды, и известные исследователи Таймыра Станислав и Лариса Стрючковы осматривали её и указали дайверам примерное место нахождения судна. Оно примечательно тем, что для крепления палубы и бортов были использованы деревянные чопы на стяжках, металл же, как наиболее дефицитный крепёж, был только на днище.Определяя место очередного погружения, — а их к тому моменту уже было несколько, и все напрасные, — ребята случайно зашли не в ту протоку... Руководитель экспедиции Андрей Левченко, глянув за борт, заметил в воде очертания какого–то большого объекта. Решили, что погружаться будут Евгений Бабич, Юрий Энгельгардт и Павел Беспалов. А Андрей Левченко и Игорь Тихоньких подстрахуют их с катера — Павел в руках держал фал с прикреплённым к нему сигнальным буем, с помощью которого можно было проследить, как идёт погружение и в каком направлении движутся люди.Также страхующие всегда помогают водолазам облачиться в гидрокостюм, закрепить на спине баллоны с воздухом, а потом всё это снять. Главное здесь — точность и аккуратность: общий вес снаряжения вместе с грузами порядка 30 кг. Металлические пластины нужны для того, чтобы компенсировать плавучесть, иначе ныряльщик просто не уйдёт под воду. Гидрокостюмы у норильских дайверов «сухие», непромокаемые. Под них надевают термобельё, свитеры и так далее. Но даже хорошенько утеплившемуся дайверу опасно находиться в северных водах более 30 минут. Осмотрев корпус затонувшего судна, Женя, Юра и Паша выяснили, что шпангоуты у него деревянные, скреплены железными квадратными гвоздями. Также они обратили внимание на конструкцию, по форме напоминающую рубку, и пролегающие тут и там трубы с вентилями на них. Дайверы отметили, что неплохо сохранился металлический штурвал. Вполне возможно, что, опираясь на данные подводной съёмки, эксперты смогут определить дату постройки судна и, соответственно, историческую ценность находки.Вернувшись на сушу, дайверы первым делом отправили добытые фото и видеоматериалы Ларисе Стрючковой. Историк, член правления Клуба исследователей Таймыра, Лариса считает, что судно, скорее всего, было построено в 1950–х — 1960–х годах прошлого века. Точнее об этом можно будет сказать, присмотревшись к выпавшим из обшивки гвоздям. Если они кованые — это более ранний период освоения территории, если фабричного производства, цельнотянутые, значит, судно было спущено на воду позже.Лариса Стрючкова планирует привлечь к исследованиям председателя Совета товарищества северного мореходства, главного редактора альманаха «Соловецкое море» Василия Матонина — сейчас он в экспедиции.— Любопытно узнать судьбу этого судна, — поделилась Лариса. — Хорошо бы его ещё раз осмотреть, найти название, набрать побольше фото и видеоматериала. А вот в том, чтобы попытаться поднять его на поверхность, я смысла не вижу.Против такого варианта высказался и руководитель Клуба любителей подводного плавания «Норд» Евгений Бабич:— Судно уже не вытащить, не повредив, — уверен опытный дайвер. — Пусть оно покоится на дне. Даже штурвал, который можно достать, не стоит трогать. Лучше сделать побольше хороших фотографий, чтобы показать их норильчанам. Это же наша история.Добавим, что затон, где проходила экспедиция, — само по себе очень интересное место: на заре становления промышленного Норильска там располагались пристань, ремонтная база и судоверфь, «отдыхали» суда зимой. К тому же здесь был целый посёлок, который назывался Через. И сюда, охотясь за любопытными артефактами, можно возвращаться снова и снова. Был бы собственный катер. А у дайверов его нет...Помимо поиска затонувших предметов, исследовательские экспедиции, подобные нынешней, необходимы для изучения рельефа дна водоёмов и отработки взаимодействия дайверов и спасателей.Начальник управления ГОиЧС администрации Норильска Андрей Магеров рассказал, что уже десять лет между клубом любителей подводного плавания «Норд», представляющим в Норильске Конфедерацию подвод-ной деятельности России, и аварийно–спасательным отрядом экстренного реагирования действует соглашение о сотрудничестве.– В документе прописано, что мы обеспечиваем техническую поддержку, доставку к месту погружений и обратно, а дайверы в случае необходимости выполняют подводный поиск как волонтёры службы спасения, — пояснил Андрей Магеров. — И городу не единожды приходилось прибегать к их помощи. В целом такие экспедиции можно рассматривать как совместные учения на благо норильчан.Капитан катера службы спасения Сергей Попов ходит с дайверами с самой первой их экспедиции. Говорит, что благодаря таким поездкам он нарабатывает профессиональный опыт.– Мне не столь важно, с кем и куда идти, — делится он. — Главное — освоить как можно больше маршрутов, постоянно учиться и совершенствоваться. Если я буду просто стоять на месте в ожидании вызова, я потеряю навыки и как капитан спасательного судна вряд ли смогу быть полезен в экстренной ситуации.Сергей вспомнил, как на Ламе, в районе озера Капчук, он вместе с дайверами пытался вытащить из воды старую лодку — зацепили её за нос, но, несмотря на то что скорость катера была минимальной и ход – плавным, лодка не выдержала и развалилась... Капитан и дайверы извлекли из промашки ценный урок и теперь знают, как надо действовать в таких случаях, а когда не стоит и пытаться достать объект.Также Сергей признался, что в одной из дайверских экспедиций он и сам погрузился под воду. Но, хоть это и интересно, на поверхности чувствует себя куда увереннее.– Каким будет лето в плане чрезвычайных ситуаций на воде, предугадать сложно, — отмечает капитан. — Бывает, как начнётся у спасателей аврал в начале навигации на Норилке, так и не прекращается до самой осени. А порой, к счастью, и вовсе обходится без аварий.За 13 лет работы Попов пришёл к выводу, что в основном трагедии случаются с рыбаками и туристами двух категорий: новичками, которые просто не знают, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, и бывалыми, переоценивающими свои силы. В группу риска, конечно же, попадают злоупотребляющие на природе и воде алкоголем, так же как и те, кто ни в грош не ставит стихию с её штормами. Также спасатель сетует, что взаимовыручка стала редкостью — лет 10 назад и представить себе нельзя было, чтобы кто–то прошёл мимо заглохшей лодки или судна, терпящего бедствие... Сегодня, когда плавсредства стали более надёжными и доступными, всё больше случайных людей, не думающих ни о чём, кроме своей выгоды и удовольствия, беспечно бороздящих реки и озёра. При этом всё же остаётся когорта речников, чтущих традиции, — на них всё и держится.Стоит отметить, что дайверы, где бы они ни погружались, всегда достают из воды и сжигают старые рыболовные сети. Андрей Левченко объяснил, что брошенные снасти не только вредят экологии рек и озёр — рыба запутывается в них и гибнет, в силки попадают, садясь на воду, перелётные птицы, — но и представляют большую опасность для человека.– Нередко остатки рыбацких снастей наматываются на винт лодки, и, пытаясь их убрать, можно упасть за борт, — поясняет Андрей. — И даже если человек будет в спасжилете, он может погибнуть из–за переохлаждения.Дайверы же борются с гипотермией двумя способами: стараются не допустить её, используя дорогие качественные сухие гидрокостюмы, и парятся в переносной бане — это жизненно необходимо, если приходится переодеваться на ветру, под дождём. Специальную палатку с печкой исследователи глубин берут с собой в каждую экспедицию — за что также спасибо спасателям.Ещё одна хитрость из арсенала дайверов — приготовление яичницы с салом, помидорами и зеленью по утрам во все дни экспедиции. Это, на мой взгляд, совершенно не походное и не полезное блюдо, дайвер и фитнес–инструктор Юрий Энгельгардт, понимающий толк в правильном питании, считает идеальным завтраком на природе.– Чем плотнее и сытнее мы позавтракаем, тем дольше продержимся без подзарядки, — объясняет он. — Человек должен подкрепляться каждые два — два с половиной часа, чтобы организм не испытывал истощения, а на природе мы едим намного реже, при этом сил и энергии тратим больше. В этом блюде соблюдён баланс жиров, белков и углеводов, поэтому при физических нагрузках оно незаменимо.Горожанам же Юрий советует есть утром кашу, яйцо или кусочек курицы, не забывая об овощах.Вообще, дайверам повезло, что у них есть свой повар: Дмитрий Ткаченко любит и умеет готовить и специально присоединяется к экспедиции, чтобы радовать участников сытными и вкусными блюдами. Скидываясь на еду, дайверы единодушны в выборе и не склонны к экспериментам: на обед, как правило, шурпа из оленины, на ужин — гречка с тушёнкой и плов со свининой.Вечером, собираясь у костра или в палатке–столовой, дайверы вспоминают все свои погружения, делятся опытом и впечатлениями, обсуждают снаряжение и оборудование, которое каждый покупает сам. Ещё они шутят: самый страшный сон дайвера (как, впрочем, и альпиниста, сноубордиста, снегоходчика и так далее) — это когда ты умер, а жена распродаёт всё по цене, которую ты ей называл... При этом супруги наших дайверов понимают и принимают увлечения своих мужчин, а некоторые даже их разделяют. Иногда они готовы отказаться от шоппинга в пользу покупки нового снаряжения или ради поездки мужа на дайвинг–сафари за тридевять земель.Рыбак рыбака видит издалека. А узнают ли своих в толпе дайверы? Ребята рассказали, что любителя подвод-ного плавания могут выдать наручные часы — они у них массивные, этакий мини–компьютер в водонепроницаемом корпусе, выдерживающий давление при погружении на большие глубины. Фирм, выпускающих такие часы, немного, поэтому, лишь взглянув на название, легко понять, кто перед тобой.Если на теле человека, чаще всего на руке, вытатуирован аквалангист, это неспроста. Также среди дайверов распространены изображения дельфинов, акул с баллончиками на спине, дайверских выражений, знаков, логотипов дайвинг–клубов.Иногда дайверы и в повседневной жизни используют сумку для регулятора — устройства, позволяющего снизить высокое давление воздуха в баллоне до необходимого для вдоха — её можно узнать по особой форме и фирме–производителю.Нередко в дайв–клубах, где ребята погружаются в других странах и регионах России, им дарят футболки, кепки и нашивку на одежду — они тоже помогают вычислить единомышленника.А ещё все аквалангисты мира чтут память своего кумира и гуру Жака Ива Кусто и имеют в гардеробе красную вязаную шапочку, как у него.Но не только дайвингу были посвящены наши разговоры. Учитывая, что находились мы в историческом месте, много говорили и о прошлом Норильска. Тесно сотрудничающие с Клубом исследователей Таймыра и Русским географическим обществом, проведшие в заполярном городе детство и юность, все присутствующие в той или иной степени были в теме. Больше всего меня впечатлил рассказ дайвера Сергея Глушкова об истории его семьи.– Моя бабушка — поволжская немка, — поделился Сергей. — В начале войны её сослали на мыс Входной в Карском море. Там она познакомилась с дедушкой, отбывавшим срок на поселении. Дедушка был капитаном катера, а бабушка выделывала шкуры. В 1948 году у них родилась дочь — моя мама, и через года полтора всех, кто там жил, переправили на барже сюда, в затон. Здесь тогда был порт, можно сказать, перевалочная база для грузовых барж, которые шли с Енисея через Диксон, Карское море, Пясино, подходили сюда, разгружались, и с этой точки на гужевых повозках груз везли в Норильск. В затоне они жили недолго — их потом перевезли на Нулевой пикет. Когда мы с мамой в 1980–х годах на катере шли на Ламу отдыхать и проходили мимо этого участка (тогда здесь уже была ракетная часть), она рассказала, что это и есть их первое место жительства в Норильске. Жаль, что я тогда не сильно интересовался подробностями. А сейчас уже и спросить не у кого.В заключение скажу, что, по мнению дайверов, эта экспедиция была особенной — самой длительной по времени, самой малочисленной по составу и самой насыщенной и познавательной по количеству погружений, увиденному и услышанному. Дайверы мечтают вернуться на этот берег. И желательно в компании норильских историков Ларисы и Станислава Стрючковых.

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