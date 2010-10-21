[Индекс номера 116 (08.08.2019)]

 ЖКХ 
Опоздавшие к лету

Начальник управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска Евгений Войник на совещании при главе города Ринате Ахметчине рассказал о выполнении муниципальной программы модернизации ЖКХ, а также объяснил имеющиеся сложности с реализацией региональной программы капремонта.
Евгений Войник сообщил, что в Кайеркане планируется снос аварийного дома на ул. Надеждинской, 26. Договор заключён, подрядчик начал оформление разрешительной документации. Объявлен аукцион на поиск подрядчика для проведения изыскательских работ по домам на ул. Комсомольской, 20 и 40. На первый адрес уже заявилось четыре компании–претендента. Помимо этого, в рамках муниципальной программы реформирования и модернизации ЖКХ заключено 20 контрактов на ремонт 250 квартир, в 80 из которых он уже завершен.
Продолжается работа по предоставлению субсидий управляющим компаниям города на выполнение капремонта общего имущества. В этом году он коснётся 54 домов, где отремонтируют нулевые циклы. Девять домов покрасят, фасады двух уже частично отремонтированы.
– Отремонтируем крыши 12 домов и системы отопления и водоснабжения десяти зданий. Всё идёт по графику, отставание только по фасадам на ул. Б. Хмельницкого, 17 и 19, а также на ул. Комсомольской, 43а и 47а, — рассказал Евгений Войник.
Говоря о региональной программе капремонта, начальник УЖКХ назвал основные причины, помешавшие выполнить план: сложные погодные условия, непростая логистика, невыплата авансов, несовершенство проектно–сметной документации.
В 2019 году планировалось выполнить ремонты в 159 домах. По итогам первого полугодия от плана отстали: вместо 54 домов отремонтировали 20. В регфонд на оплату направлено ещё два объекта, готово к сдаче пять.
Не удалось заключить договоры по 25 домам на 40 видов работ. В их числе девять домов, по которым неоднократно объявленные аукционы так и не состоялись из–за отсутствия подрядчиков; для трёх домов требуется доработка проектов; для восьми — превышена предельно допустимая стоимость работ. Ещё на пять домов по Ленинскому проспекту, относящихся к объектам культурного наследия, нет проектной документации. Региональный оператор не смог определить подрядчиков для выполнения работ из–за отсутствия у кандидатов разрешительных документов. В доме № 3 планировали отремонтировать крышу, в доме № 7 — фасад, в 12–м — ТВС, а в 13–м и 17–м — электрику.
Как сообщалось ранее, администрация Норильска разработала антикризисный план, усилила контроль за ходом реализации работ. В ближайшее время ожидается открытие в Норильске обособленного подразделения фонда капремонта для оперативного решения возникающих в ходе реализации программы проблем.

В 2019 году планировалось выполнить ремонты в 159 домах. По итогам первого полугодия от плана отстали: вместо 54 домов отремонтировали 20.

Татьяна Зачупейко
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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Начальник управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска Евгений Войник на совещании при главе города Ринате Ахметчине рассказал о выполнении муниципальной программы модернизации ЖКХ, а также объяснил имеющиеся сложности с реализацией региональной программы капремонта.

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