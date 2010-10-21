[Индекс номера 116 (08.08.2019)]



Благоустройство

Атмосферные акценты

Больше 190 миллионов рублей потратят на благоустройство Центрального района Норильска.

Заключено 28 контрактов на выполнение различных работ, из них шесть уже закрыты. Как рассказал Валерий Цыбульский, и. о. начальника управления городского хозяйства администрации Норильска, отремонтированы доски объявлений, отреставрирована мемориальная доска Николаю Федоровскому, на бульваре Влюблённых проведены общестроительные работы. Получено детское игровое оборудование. Его установят на ул. Бегичева, 27а, ул. Комсомольской, 11, ул. Комсомольской, 43в, ул. Талнахской, 42–54, ул. Талнахской, 10. В ближайшее время должно быть заключено ещё три контракта, в том числе на поставку топиар–фигур. Напомним, топиар–фигуры из искусственного газона в виде звезды и надписи «Победа» появятся на площади Памяти Героев. Пушкинский сквер украсят фигурами дамы с зонтом и кавалера, а также кареты с лошадью. Обновление коснётся и бульвара Влюблённых, где установят топиар–фигуру «Влюблённые», а также объёмные буквы «Норильск» из стеклопластика. В них будут засыпать землю и высаживать цветы или траву. Кроме того, появятся 52 цветочницы различных форм. В стадии заключения находятся контракты на поставку уличных скамеек и урн (по 90 штук) взамен сломанных. Скамьи и урны обычно устанавливают в скверах, на площадях, а также на детских площадках. Хотя горожане могут обратиться по вопросу расстановки скамеек во дворах в свои управляющие организации. Для детских площадок заказано 50 скамеек в виде крокодилов (их стоимость — более чем 800 тысяч рублей), уже успевших хорошо себя зарекомендовать. Сегодня в городе установлено 398 скамеек, 225 урн и 30 вазонов.

Мария Васильева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Заключено 28 контрактов на выполнение различных работ, из них шесть уже закрыты. Как рассказал Валерий Цыбульский, и. о. начальника управления городского хозяйства администрации Норильска, отремонтированы доски объявлений, отреставрирована мемориальная доска Николаю Федоровскому, на бульваре Влюблённых проведены общестроительные работы. Получено детское игровое оборудование. Его установят на ул. Бегичева, 27а, ул. Комсомольской, 11, ул. Комсомольской, 43в, ул. Талнахской, 42–54, ул. Талнахской, 10.В ближайшее время должно быть заключено ещё три контракта, в том числе на поставку топиар–фигур. Напомним, топиар–фигуры из искусственного газона в виде звезды и надписи «Победа» появятся на площади Памяти Героев. Пушкинский сквер украсят фигурами дамы с зонтом и кавалера, а также кареты с лошадью.Обновление коснётся и бульвара Влюблённых, где установят топиар–фигуру «Влюблённые», а также объёмные буквы «Норильск» из стеклопластика. В них будут засыпать землю и высаживать цветы или траву. Кроме того, появятся 52 цветочницы различных форм.В стадии заключения находятся контракты на поставку уличных скамеек и урн (по 90 штук) взамен сломанных. Скамьи и урны обычно устанавливают в скверах, на площадях, а также на детских площадках. Хотя горожане могут обратиться по вопросу расстановки скамеек во дворах в свои управляющие организации.Для детских площадок заказано 50 скамеек в виде крокодилов (их стоимость — более чем 800 тысяч рублей), уже успевших хорошо себя зарекомендовать. Сегодня в городе установлено 398 скамеек, 225 урн и 30 вазонов.

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