[Индекс номера 116 (08.08.2019)]



Ремонты

До первого звонка

Летние ремонты в спальном блоке школы–интерната № 2 могут стать причиной изменения в учебном расписании.

Такие опасения были высказаны на совещании с руководителями городских структур при главе Норильска. О текущих ремонтах в школах рассказал начальник общего и дошкольного образования администрации города Андрей Колин. – Вызывают опасения школа № 43, гимназия № 11 и школа–интернат № 2, где сейчас занимаются ученики гимназии № 4. Там должна начаться замена горючей отделки лестничной клетки на негорючие материалы. Поскольку средства выделялись по краевой программе реализации предписаний надзорных органов, на которую мы заявились в конце прошлого года, они поступили в Норильск только в июне. Сейчас идёт конкурс по выбору подрядчика. Соответственно к ремонту он приступит в октябре — ноябре. Возможно, часть работ можно будет выполнять в каникулы и в вечернее время. В любом случае мы уже начали искать варианты перевода учеников в другие школы города как резервный план, — пояснил он ситуацию. С тем, что школа № 43 и гимназия № 11 — наиболее сложные объекты, согласился и Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. В гимназии капитально ремонтируют спортивный зал и центральное крыльцо. В школе № 43 меняют систему ТВС. – Оба объекта на особом контроле, завершить их планируем к 15 августа, — заявил Дмитрий Самородов. В целом в этом году запланировано потратить 133,7 млн рублей на ремонт образовательных учреждений. Заключено 55 муниципальных контрактов. В настоящий момент в нескольких школах заменено 218 оконных блоков, в двух — ремонтируют фасады, в четырёх — завершается комплексная замена систем отопления; в шести — смонтирована пожароохранная сигнализация. Помимо этого, завершается асфальтировка прилегающих к восьми образовательным учреждениям территорий. С 12 августа начнётся проверка готовности городских школ к учебному году. Школы, находящиеся на капремонте, будут проинспектированы последними. К новому учебному сезону готовятся и спортивные учреждения города. На их ремонт в этом году выделено 96 млн рублей, заключено 38 контрактов. В числе запланированных и проводимых работ — ремонт фасадов зданий, кровель, спортзалов и др. Самыми крупными объектами станут «Арктика» и «Оль–Гуль». Во Дворце спорта до 1 октября должны отремонтировать манеж: заменить покрытие, светильники, обновить потолок. Полное преображение ждёт и хореографический зал. Масштабные работы проводятся и в здании базы «Оль–Гуль», где заменят электропроводку, электрические радиаторы, отремонтируют стены и потолки. Работы должны завершиться до 30 сентября.

Татьяна Сергеева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Такие опасения были высказаны на совещании с руководителями городских структур при главе Норильска. О текущих ремонтах в школах рассказал начальник общего и дошкольного образования администрации города Андрей Колин.– Вызывают опасения школа № 43, гимназия № 11 и школа–интернат № 2, где сейчас занимаются ученики гимназии № 4. Там должна начаться замена горючей отделки лестничной клетки на негорючие материалы. Поскольку средства выделялись по краевой программе реализации предписаний надзорных органов, на которую мы заявились в конце прошлого года, они поступили в Норильск только в июне. Сейчас идёт конкурс по выбору подрядчика. Соответственно к ремонту он приступит в октябре — ноябре. Возможно, часть работ можно будет выполнять в каникулы и в вечернее время. В любом случае мы уже начали искать варианты перевода учеников в другие школы города как резервный план, — пояснил он ситуацию.С тем, что школа № 43 и гимназия № 11 — наиболее сложные объекты, согласился и Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. В гимназии капитально ремонтируют спортивный зал и центральное крыльцо. В школе № 43 меняют систему ТВС.– Оба объекта на особом контроле, завершить их планируем к 15 августа, — заявил Дмитрий Самородов.В целом в этом году запланировано потратить 133,7 млн рублей на ремонт образовательных учреждений. Заключено 55 муниципальных контрактов. В настоящий момент в нескольких школах заменено 218 оконных блоков, в двух — ремонтируют фасады, в четырёх — завершается комплексная замена систем отопления; в шести — смонтирована пожароохранная сигнализация. Помимо этого, завершается асфальтировка прилегающих к восьми образовательным учреждениям территорий.С 12 августа начнётся проверка готовности городских школ к учебному году. Школы, находящиеся на капремонте, будут проинспектированы последними.К новому учебному сезону готовятся и спортивные учреждения города. На их ремонт в этом году выделено 96 млн рублей, заключено 38 контрактов. В числе запланированных и проводимых работ — ремонт фасадов зданий, кровель, спортзалов и др. Самыми крупными объектами станут «Арктика» и «Оль–Гуль». Во Дворце спорта до 1 октября должны отремонтировать манеж: заменить покрытие, светильники, обновить потолок. Полное преображение ждёт и хореографический зал.Масштабные работы проводятся и в здании базы «Оль–Гуль», где заменят электропроводку, электрические радиаторы, отремонтируют стены и потолки. Работы должны завершиться до 30 сентября.

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