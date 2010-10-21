[Индекс номера 116 (08.08.2019)]



Мир увлечений

Вызов брошен

Школьники из Норильска едут на международный турнир робототехники в Китай.

Команда «РобоНикель» отправляется в Китай за победой, опытом и новыми открытиями С 9 по 11 августа в Пекине пройдут крупнейшие международные соревнования по робототехнике RobotChallenge–2019. Одним из участников турнира станет команда «РобоНикель» — ученики совместного образовательного проекта компании «Норникель» и школы CyberClass. 14 ребят из Норильска, Читы, Дудинки, Заполярного, Мончегорска и Никеля отправятся в Поднебесную, чтобы показать, чему они научились за время своих занятий. В этом году в соревнованиях ожидается 4000 команд–участниц. В программе RobotСhallenge будет восемь номинаций: различные гонки, презентация собственных разработок, состязания дронов. Ученики «РобоНикеля» вместе с преподавателями выбрали самые сложные категории: «РобоСумо», «РобоБоулинг» и LEGO UnknownMission, сообщается на сайте vesti.ru. Перед стартом RobotChallenge команда «РобоНикеля» собралась в Москве на подготовительный интенсив, где в течение недели усиленно занимается с одним из лучших тренеров России по робототехнике Павлом Томшиным. – Многие дети в 2018 году пришли в «РобоНикель», потому что увидели, что наши ученики выезжают на соревнования в Китай и другие страны. В этом году была серьёзная конкуренция. Те, кто победил на внутренних соревнованиях «РобоНикеля» (среди 500 человек) — поехали на RobotChallenge. Так что состязательность есть, желание есть, все замотивированные, готовятся заранее. Я считаю это существенным прогрессом, — рассказывает Тимофей Кунцевич, руководитель проекта «РобоНикель». Педагоги «РобоНикеля» уверены, что участие в RobotChallenge — отличная возможность для учеников школы не только проявить себя, но и увидеть мир, получить соревновательный опыт и сделать новые для себя открытия в сфере робототехники.

Подготовила Оксана Кириллова Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда С 9 по 11 августа в Пекине пройдут крупнейшие международные соревнования по робототехнике RobotChallenge–2019. Одним из участников турнира станет команда «РобоНикель» — ученики совместного образовательного проекта компании «Норникель» и школы CyberClass. 14 ребят из Норильска, Читы, Дудинки, Заполярного, Мончегорска и Никеля отправятся в Поднебесную, чтобы показать, чему они научились за время своих занятий.В этом году в соревнованиях ожидается 4000 команд–участниц. В программе RobotСhallenge будет восемь номинаций: различные гонки, презентация собственных разработок, состязания дронов. Ученики «РобоНикеля» вместе с преподавателями выбрали самые сложные категории: «РобоСумо», «РобоБоулинг» и LEGO UnknownMission, сообщается на сайте vesti.ru. Перед стартом RobotChallenge команда «РобоНикеля» собралась в Москве на подготовительный интенсив, где в течение недели усиленно занимается с одним из лучших тренеров России по робототехнике Павлом Томшиным.– Многие дети в 2018 году пришли в «РобоНикель», потому что увидели, что наши ученики выезжают на соревнования в Китай и другие страны. В этом году была серьёзная конкуренция. Те, кто победил на внутренних соревнованиях «РобоНикеля» (среди 500 человек) — поехали на RobotChallenge. Так что состязательность есть, желание есть, все замотивированные, готовятся заранее. Я считаю это существенным прогрессом, — рассказывает Тимофей Кунцевич, руководитель проекта «РобоНикель».Педагоги «РобоНикеля» уверены, что участие в RobotChallenge — отличная возможность для учеников школы не только проявить себя, но и увидеть мир, получить соревновательный опыт и сделать новые для себя открытия в сфере робототехники.

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