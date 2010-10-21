[Индекс номера 116 (08.08.2019)]

 Мир увлечений 
Вызов брошен

Школьники из Норильска едут на международный турнир робототехники в Китай.
Команда «РобоНикель» отправляется в Китай за победой, опытом и новыми открытиями
С 9 по 11 августа в Пекине пройдут крупнейшие международные соревнования по робототехнике RobotChallenge–2019. Одним из участников турнира станет команда «РобоНикель» — ученики совместного образовательного проекта компании «Норникель» и школы CyberClass. 14 ребят из Норильска, Читы, Дудинки, Заполярного, Мончегорска и Никеля отправятся в Поднебесную, чтобы показать, чему они научились за время своих занятий.
В этом году в соревнованиях ожидается 4000 команд–участниц. В программе RobotСhallenge будет восемь номинаций: различные гонки, презентация собственных разработок, состязания дронов. Ученики «РобоНикеля» вместе с преподавателями выбрали самые сложные категории: «РобоСумо», «РобоБоулинг» и LEGO UnknownMission, сообщается на сайте vesti.ru. Перед стартом RobotChallenge команда «РобоНикеля» собралась в Москве на подготовительный интенсив, где в течение недели усиленно занимается с одним из лучших тренеров России по робототехнике Павлом Томшиным.
– Многие дети в 2018 году пришли в «РобоНикель», потому что увидели, что наши ученики выезжают на соревнования в Китай и другие страны. В этом году была серьёзная конкуренция. Те, кто победил на внутренних соревнованиях «РобоНикеля» (среди 500 человек) — поехали на RobotChallenge. Так что состязательность есть, желание есть, все замотивированные, готовятся заранее. Я считаю это существенным прогрессом, — рассказывает Тимофей Кунцевич, руководитель проекта «РобоНикель».
Педагоги «РобоНикеля» уверены, что участие в RobotChallenge — отличная возможность для учеников школы не только проявить себя, но и увидеть мир, получить соревновательный опыт и сделать новые для себя открытия в сфере робототехники.

Подготовила Оксана Кириллова
Фото Владимира МАКУШКИНА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
График отключения горячей воды в Норильске.
Просмотр.
Статьи текущего номера:
 
Поиски баржи, ради которых норильские дайверы отправились в затон реки Норильской, дали неожиданный результат: судно обнаружить удалось, только совсем не то, что ожидали...

ЖКХ 
Начальник управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска Евгений Войник на совещании при главе города Ринате Ахметчине рассказал о выполнении муниципальной программы модернизации ЖКХ, а также объяснил имеющиеся сложности с реализацией региональной программы капремонта.

Благоустройство 
Больше 190 миллионов рублей потратят на благоустройство Центрального района Норильска.

Ремонты 
Летние ремонты в спальном блоке школы–интерната № 2 могут стать причиной изменения в учебном расписании.

Мир увлечений 
Школьники из Норильска едут на международный турнир робототехники в Китай.

Время местное 
В проект «Время местное» мы приглашаем норильчан, чьи истории неразрывно связаны с нашим городом. Наш сегодняшний герой, Игорь Кибисский, токарь ремонтно–механического участка треста «Норильскшахтсервис», на обладателя звания «Ветеран труда» совсем не похож — выглядит уж очень молодо. Хотя производству он отдал уже 27 лет, причём более четверти века проработал на одном предприятии.

Студгородок 
Завершается приём в Норильский государственный индустриальный институт. Самое время подвести итоги и поговорить о перспективах с и.о.ректора НГИИ Дмитрием Дубровым.

Вопрос недели 
Опять. Экзамены, нервотрёпка, переживания. А потом — строгие преподаватели, зубрёжка, сессии, курсовые, дипломная работа... Может, ну её, учёбу эту дальнейшую? В школе наелись. Или всё–таки рискнуть? Давайте, спросим у норильчан: Как вы поступили?

Новости:
 8 августа 2019 
16:25 «Заполярная Правда» проведёт прямую линию.
16:21 Учёные проводят мониторинг окружающей среды в Большом Норильске. Предварительные данные оптимистичны.
16:03 На Театральной площади и бульваре Влюблённых в эти минуты устанавливаются новые цветочницы.
15:56 Норильские многодетные семьи получат единовременную выплату для подготовки детей к школе.
15:54 Вместо отдыха на пенсии – за парту. Центр занятости Норильска приглашает предпенсионеров на профессиональное обучение.
14:52 Завершается асфальтировка прилегающих к школам территорий. Уложено 13,8 тысячи м2 асфальта.
14:15 Почти половина жителей Красноярского края за первое полугодие 2019 года прошла диспансеризацию.
14:13 За прошедшие сутки в крае ликвидировано семь лесных пожаров в Абанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади 418 га.
13:47 С норильскими водителями проводят инструктажи безопасности.
13:14 Норильчане могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России»
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх