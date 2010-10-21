[Индекс номера 116 (08.08.2019)]



Время местное

Колея эта только моя

В проект «Время местное» мы приглашаем норильчан, чьи истории неразрывно связаны с нашим городом. Наш сегодняшний герой, Игорь Кибисский, токарь ремонтно–механического участка треста «Норильскшахтсервис», на обладателя звания «Ветеран труда» совсем не похож — выглядит уж очень молодо. Хотя производству он отдал уже 27 лет, причём более четверти века проработал на одном предприятии.

На велосипедах – до первого снега В ответ на замечание о своей моложавости наш герй отшучивается: в Заполярье, мол, в условиях низких температур, люди сохраняются лучше. Завидная черта. Как говорит Игорь, ему даже похвастаться особо нечем — коренной норильчанин, он вырос на наших улицах, здесь же остался жить и работать. Пока учился в школе — в той, что теперь называется гимназией, на Кирова, 32, как и все мальчишки, гонял по окрестностям на велосипеде (1). Далеко старался не забираться, однако, как это водится, объездил весь Норильск. Хорошо запомнились поездки на рынок (2). Он в те годы располагался неподалеку от старой пожарной части (3), которой и самой–то теперь нет. Было это на перекрёстке нынешней улицы Пушкина с улицей Кирова, рядом с тем местом, где сейчас стоит церковь. Церковь теперь стала главным храмом Норильской и Туруханской епархии, а в прежние времена в тот закоулок Игорь наведывался за свежей, как он говорит, картошкой. Почему свежей? Да потому, что летом вся привозная картошка в Норильске была «свежей». Впрочем, встречались среди его маршрутов и вылазки посерьёзнее, на которые ему в прямом смысле пришлось просить дозволения у старших товарищей. Так, например, он однажды попал на Нулевой пикет. Ребята собрались на велосипедах в Старый город, и Игорь не мог упустить такой удачный случай. Говорит, пришлось упрашивать взять его с собой. Старый город... Пожалуй, для мальчишек это было настоящим приключением: дальние расстояния, невиданные доселе дороги, пыль от большегрузной техники, горы с таинственными развалинами на склонах, совсем другие, непохожие на благоустроенные городские дворы, здания. Впечатлений набралось масса, как и первых представлений о настоящем промышленном Норильске. Позднее для Игоря Кибисского этот индустриальный пейзаж станет неотъемлемой частью ежедневного пути на работу и обратно. После окончания школы Игорь предпринял попытку поступить в Норильский индустриальный институт. Подготовился хорошо, однако математика его подвела. Дальнейшую учёбу пришлось перенести в 58–е профессиональное училище, где Игорь получил специальность электрика. Однако, по его воспоминаниям, время было такое, что брать свежеиспеченного электротехника под своё крыло никто особо не стремился. Болтаться по округе было негоже, поэтому отец Игоря «злоупотребил личными отношениями» и попросил пристроить парня к делу директора рудника «Заполярный» Владимира Здорика, с которым вместе рыбачил. Тот не стал особо мудрствовать и определил Игоря слесарем в ремонтный цех. Уже там его мальчишеский интерес к токарным делам заметили старшие товарищи, перенаправив сначала в ученики, а после обучения — и в токари. Можно сказать, Игорю повезло. Игорь Кибисский От станка его и призывали в армию. И вот тут токарь уже затрудняется сказать, удача это или нет, потому как служить его отправили «из Норильска в Норильск» — в воинскую часть в районе Купца. С одной стороны, хорошо — служба рядом с домом, с другой — до него рукой подать, а попасть туда нет никакой возможности. Видит око, да зуб неймет, как гласит народная мудрость. Вот и поддался Игорь соблазну: отправлялся пару–тройку раз в самоволку, пока не попался воинскому начальству. Пришлось молодому радиотелеграфисту честно отбывать наказание на местной губе. Одно утешало — срок службы тогда был сокращён до полутора лет. После армии Игорю и ехать далеко не пришлось: вернулся он на прежнее рабочее место, в родные, можно сказать, стены. Снова ехал на работу на автобусе № 12, созерцая всё тот же индустриальный пейзаж Старого города. Говорит, 25 минут, что уходило на дорогу, это не время, люди по несколько часов добираются на производство. Разнообразие в такие будничные путешествия иногда вносит непогода, заметая из соседнего ущелья подступы к «Заполярному» так, что «эвакуироваться» с рабочего места приходится не иначе как на высокопроходимой вахтовке. Овощи на любой вкус. 1970-е годы Неполноценна была бы жизнь настоящего норильчанина, не найдись в ней место для отдыха на природе. У каждого он разный, у Игоря сотоварищи имеется пристрастие к рыбалке. Вариант, кстати, довольно бюджетный — поездка на машине на озёра около Дудинки. По словам Игоря, это не так затратно и долго, как на лодке по Норилке — двух выходных хватает с избытком. Кстати, озеро, о котором нам рассказал Игорь, действительно пользуется большой популярностью у рыбаков. Оно называется Боганидским (4) и находится на 26–м километре трассы Дудинка — Норильск. Не беда, что до воды приходится ещё пилить километров десять по старой разбитой дороге. Красоты здешние с лихвой компенсируют тернистый путь к прекрасному. Получивший звание «Ветеран труда» к недавнему Дню металлурга, Игорь Кибисский пока ещё не совсем осознал, какие, собственно, блага оно ему сулит. Проработав в «Норникеле» более четверти века, он, конечно, не раз задумывался о том, как спланировать свой заслуженный отдых. Как многие сотрудники компании, он уже приобрёл жилье в Завидово по корпоративной программе «Наш дом». Ещё немного — и сможет смело переезжать на материк, но, по собственному признанию, плохо себе представляет, каково оно там — на пенсии. Вот его мама продолжает работать в Норильске и никуда не собирается, вопрошая саму себя: «А что я там буду делать?» Поэтому Игорь Кибисский далеко пока не загадывает. «Ещё поработаем», — говорит он, садясь рано утром в автобус, едущий сквозь привычный индустриальный пейзаж Старого города. Старая забытая «пожарка». 1987 год В деталях 1 Как и все мальчишки, гонял по окрестностям на велосипеде... Велосипеды для Норильска какое–то время были в диковинку. Не потому, что они здесь не продавались, а скорее из–за климата: гонять на великах можно было лишь коротким заполярным летом. Однако детвора не слезала с велосипедов до последнего — до первого снега. 2 Хорошо запомнились поездки на рынок... Рынки, где торговали овощами, во многом носили стихийный характер, поскольку завоз «свежей» материковской картошки имел сезонный — исключительно летний — характер. На рынках рубежа девяностых годов вообще можно было купить всё, что душе угодно, и возникали они ровно там, где было удобно продавцам. 3 Неподалеку от старой пожарной части... Старая пожарка — пожарное депо, располагавшееся на улице Пушкина. Спроектировано архитектором Михаилом Усовым вместе с аналогичным зданием на улице Октябрьской, которое цело и по сей день. Депо на Пушкина потихоньку «доплывало», просаживаясь, и в итоге уступило место новостройкам. Озёрный промысел 4 Оно называется Боганидским... Озеро Боганидское, или просто Боганида, располагается в непосредственной близости от воинской части дальней радионавигации № 21242. В озеро впадает небольшая речка Болготох. Озеро находится приблизительно в десяти километрах от трассы Дудинка — Норильск и давно пользуется большой популярностью у горожан как место исключительно удачной рыбалки и сбора грибов и ягод. Негласно военные считают Боганиду своим и даже имеют там собственные рыбные места, дислокацию которых хранят в строжайшей тайне. Рыбка в корзинке к столу

Денис Кожевников Фото автора и из архива «Заполярной правды» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В ответ на замечание о своей моложавости наш герй отшучивается: в Заполярье, мол, в условиях низких температур, люди сохраняются лучше. Завидная черта.Как говорит Игорь, ему даже похвастаться особо нечем — коренной норильчанин, он вырос на наших улицах, здесь же остался жить и работать. Пока учился в школе — в той, что теперь называется гимназией, на Кирова, 32, как и все мальчишки, гонял по окрестностям на велосипеде. Далеко старался не забираться, однако, как это водится, объездил весь Норильск.Хорошо запомнились поездки на рынок. Он в те годы располагался неподалеку от старой пожарной части, которой и самой–то теперь нет. Было это на перекрёстке нынешней улицы Пушкина с улицей Кирова, рядом с тем местом, где сейчас стоит церковь. Церковь теперь стала главным храмом Норильской и Туруханской епархии, а в прежние времена в тот закоулок Игорь наведывался за свежей, как он говорит, картошкой. Почему свежей? Да потому, что летом вся привозная картошка в Норильске была «свежей».Впрочем, встречались среди его маршрутов и вылазки посерьёзнее, на которые ему в прямом смысле пришлось просить дозволения у старших товарищей. Так, например, он однажды попал на Нулевой пикет. Ребята собрались на велосипедах в Старый город, и Игорь не мог упустить такой удачный случай. Говорит, пришлось упрашивать взять его с собой.Старый город... Пожалуй, для мальчишек это было настоящим приключением: дальние расстояния, невиданные доселе дороги, пыль от большегрузной техники, горы с таинственными развалинами на склонах, совсем другие, непохожие на благоустроенные городские дворы, здания. Впечатлений набралось масса, как и первых представлений о настоящем промышленном Норильске. Позднее для Игоря Кибисского этот индустриальный пейзаж станет неотъемлемой частью ежедневного пути на работу и обратно.После окончания школы Игорь предпринял попытку поступить в Норильский индустриальный институт. Подготовился хорошо, однако математика его подвела. Дальнейшую учёбу пришлось перенести в 58–е профессиональное училище, где Игорь получил специальность электрика. Однако, по его воспоминаниям, время было такое, что брать свежеиспеченного электротехника под своё крыло никто особо не стремился. Болтаться по округе было негоже, поэтому отец Игоря «злоупотребил личными отношениями» и попросил пристроить парня к делу директора рудника «Заполярный» Владимира Здорика, с которым вместе рыбачил. Тот не стал особо мудрствовать и определил Игоря слесарем в ремонтный цех. Уже там его мальчишеский интерес к токарным делам заметили старшие товарищи, перенаправив сначала в ученики, а после обучения — и в токари. Можно сказать, Игорю повезло.От станка его и призывали в армию. И вот тут токарь уже затрудняется сказать, удача это или нет, потому как служить его отправили «из Норильска в Норильск» — в воинскую часть в районе Купца. С одной стороны, хорошо — служба рядом с домом, с другой — до него рукой подать, а попасть туда нет никакой возможности. Видит око, да зуб неймет, как гласит народная мудрость.Вот и поддался Игорь соблазну: отправлялся пару–тройку раз в самоволку, пока не попался воинскому начальству. Пришлось молодому радиотелеграфисту честно отбывать наказание на местной губе. Одно утешало — срок службы тогда был сокращён до полутора лет.После армии Игорю и ехать далеко не пришлось: вернулся он на прежнее рабочее место, в родные, можно сказать, стены. Снова ехал на работу на автобусе № 12, созерцая всё тот же индустриальный пейзаж Старого города. Говорит, 25 минут, что уходило на дорогу, это не время, люди по несколько часов добираются на производство. Разнообразие в такие будничные путешествия иногда вносит непогода, заметая из соседнего ущелья подступы к «Заполярному» так, что «эвакуироваться» с рабочего места приходится не иначе как на высокопроходимой вахтовке.Неполноценна была бы жизнь настоящего норильчанина, не найдись в ней место для отдыха на природе. У каждого он разный, у Игоря сотоварищи имеется пристрастие к рыбалке. Вариант, кстати, довольно бюджетный — поездка на машине на озёра около Дудинки. По словам Игоря, это не так затратно и долго, как на лодке по Норилке — двух выходных хватает с избытком.Кстати, озеро, о котором нам рассказал Игорь, действительно пользуется большой популярностью у рыбаков. Оно называется Боганидскими находится на 26–м километре трассы Дудинка — Норильск. Не беда, что до воды приходится ещё пилить километров десять по старой разбитой дороге. Красоты здешние с лихвой компенсируют тернистый путь к прекрасному. Получивший звание «Ветеран труда» к недавнему Дню металлурга, Игорь Кибисский пока ещё не совсем осознал, какие, собственно, блага оно ему сулит. Проработав в «Норникеле» более четверти века, он, конечно, не раз задумывался о том, как спланировать свой заслуженный отдых. Как многие сотрудники компании, он уже приобрёл жилье в Завидово по корпоративной программе «Наш дом». Ещё немного — и сможет смело переезжать на материк, но, по собственному признанию, плохо себе представляет, каково оно там — на пенсии. Вот его мама продолжает работать в Норильске и никуда не собирается, вопрошая саму себя: «А что я там буду делать?» Поэтому Игорь Кибисский далеко пока не загадывает. «Ещё поработаем», — говорит он, садясь рано утром в автобус, едущий сквозь привычный индустриальный пейзаж Старого города.

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