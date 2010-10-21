[Индекс номера 116 (08.08.2019)]



Студгородок

АбитУРА!

Завершается приём в Норильский государственный индустриальный институт. Самое время подвести итоги и поговорить о перспективах с и.о.ректора НГИИ Дмитрием Дубровым.

– Наш институт, который когда–то, в 1952–м, начинался с горно–металлургического техникума, и сегодня остаётся единственным в Норильске? – У нас есть представительства других вузов, но они имеют право лишь принимать документы, а не учить. А НГИИ в перспективе может быть реформирован: при достижении определённого уровня он может стать университетом. Мы хотели бы назвать его в честь великого учёного–минералога Николая Федоровского, который работал в Норильске и совершил здесь большие открытия в области горного дела. В прошлом году институт выиграл грант «Норникеля» на создание выставочной зоны имени Федоровского. Она уже работает, там экспонируются минералы, часть коллекции передал нам депутат Госдумы Сергей Миронов, есть экспонаты из фондов Норильскгеологии. – Педагогов у вас достаточно? – В нашем штате чуть больше 90 преподавателей, есть и совместители из «Норникеля», в политехническом колледже около 50 сотрудников. Наше учреждение участвует в программе привлечения дефицитных специалистов на территорию. 12 человек с учёными степенями уже готовы приехать к нам из разных регионов. У них есть неподдельный интерес к Северу, к исследованиям северной проблематики. И даже не зарплата на первом месте, а именно дух Севера. И романтикам этим от 30 до 60 лет. Из Франции в конце августа на должность проректора ждём кандидата наук. Она преподавала в университетах Франции, в одном из крупных университетов на Урале работала директором департамента научной деятельности. Кстати, у неё норильские корни. – Сколько студентов ждёте в новом учебном году? – Занятия начнутся 2 сентября. Приказ о зачислении на дневную форму обучения будет издан 8 августа, подано 526 заявлений на 176 мест. Надеюсь, что они будут заполнены студентами с высокими баллами. – А что нужно для того, чтобы поступить в НГИИ, на 11 его направлений — от горного дела, металлургии и строительства до электроэнергетики и информационных систем? – Для выпускников школ обязательна сдача ЕГЭ по математике и русскому языку. На технические специальности — по физике, на экономические — по общество-знанию. Если у абитуриента есть среднее профессиональное или высшее образование, можно сдавать наши внутренние экзамены. Наш колледж раньше давал небольшое количество выпускников, которые продолжали учиться в вузе. Сейчас мы отработали возможность ускорить их процесс обучения. Закон позволяет перезачесть дисциплины, которые соответствуют программе высшего образования. Ведем кропотливую работу для того, чтобы студентам было всё более комфортно учиться. – Как у ваших ребят с трудоустройством? – Этот год был не слишком показательным по количеству выпускников. Дневную форму обучения прошли около ста человек, а обычно их под двести. Набор 2015 года был самым низкий за всю историю института. В следующем году выпуск вновь увеличится в два раза, это заказ «Норникеля». Но вернёмся к вашему вопросу. В этом году первыми у нас выпустились горные инженеры, трудоустроены все до единого. – Насколько база института соответствует современным требованиям? – С одной стороны — есть сложности, а с другой — нам легче, поскольку «Норникель», закупая оборудование для себя, обязательно предоставляет нам такое же для обучения студентов. Мы осознанно выбрали не академический, а прикладной бакалавриат, который за четыре года дает больше практических знаний. Студенты идут на предприятия, получают рабочую специальность в корпоративном университете «Норникеля». Есть у нас и специалитет — это 5,5 лет обучения. В этом году откроем магистратуру, прошли аккредитацию по всем специальностям. Сверх того, выездная комиссия высоко оценила уровень нашего политехнического колледжа. Нам сказали, что такого звена в системе среднего профобразования они не видели нигде. – Здание института, возведенное в начале 1950–х, явно нуждается в ремонте... – Наше хозяйство — более 20 тысяч кв. метров. Здание не обновляли много лет. И, конечно, ремонт — это один из важных элементов создания современной среды обучения для студентов и преподавателей. К сожалению, субсидия, которую мы получаем, не рассчитана на проведение капитального ремонта. Министерство впервые за 20 лет дало нам деньги на эти цели, внёс свой вклад «Норникель», есть и другие поступления. Теперь мы сможем привести в порядок кровлю, заменить окна в зданиях института и колледжа — он, кстати, в полтора раза меньше по площади, а студентов там почти столько же, сколько в основном. – Как вы можете охарактеризовать текущий образовательный процесс? – В мониторинге эффективности вуза есть семь критериев. Когда я три года назад пришёл в НГИИ, мы подпадали лишь под три из них. Сейчас не выполнен только один — средний балл по ЕГЭ, для зачисления в вуз нашего типа он должен составлять не менее 180 баллов. Мы стали искать способы стимулирования выпускников с высокими показателями, с тем чтобы они приходили в институт. В этом нам помогает и «Норникель». В прошлом году таких набралось более 50 человек. На материке чуть проще, они собирают ребят со всей России, а мы можем опираться только на свою территорию. Самое парадоксальное — чем лучше мы работаем со школьниками, тем неохотнее идут к нам выпускники. Наши подготовительные курсы помогают ребятам успешно подготовиться к ЕГЭ, но, получив желаемое, они уезжают учиться на материк. Впрочем, «физмат», ныне 1–я школа имени Завенягина, стабильно поставляет нам хороших студентов. – Интересно, вы всех учащихся лично знаете? – Каждый точно знает меня, стараюсь общаться со всеми. Все студенты, конечно, любимые. Уверен, что каждый в чём–то одарён. Мы стараемся поддержать тех, кто слабее, понять, в чём они могут проявить себя. Вот, отставал студент из семьи, где растут 15 детей, понятно, что дома ему было не до занятий. И мы постарались найти для него возможность заниматься в любое время в наших классах. Он подтянулся в учёбе и успешно окончил институт. – А платное обучение дорогое? Какие специальности самые популярные? – В этом году — экономические специальности на дневном обучении, и горное дело на заочном. На дневной форме обучение экономическим специальностям стоит около 200 тысяч рублей, техническим — от 220 до 240 тысяч рублей за год. Бывает и рассрочка, притом что это не такая уж большая плата за высшее образование. Министерство установило минимальную планку, ниже которой не имеем права опускать цены. Но нам разрешено делать скидки, если конкурс слишком большой: ребята, набравшие свыше заветных 180 баллов по техническим специальностям, будут платить 50%, если не пройдут на бюджет. – Как вы строите отношения с Сибирским федеральным университетом? – Схема партнёрства одобрена губернатором и правительством. Надеюсь, что мы выстроим прочную цепочку взаимодействия с СФУ, у которого есть большой опыт эффективного привлечения федеральных средств в научную сферу. А у нас легче сделать лабораторную базу ближе к месту исследований. Надеюсь, в ноябре на съезде глав северных городов мы подпишем соглашение. В тему • По сравнению с прошлым годом принципиальных изменений в тройке лидеров среди выбираемых абитуриентами специальностей в России не произошло. Первое место — за IT и цифровыми технологиями. Почти все бюджетные места на этих направлениях в ведущих вузах занимают олимпиадники, поэтому для остальных поступающих конкурс очень высок: в среднем 20–40 человек на место. Лидеры по баллам ЕГЭ — кибербезопасность и робототехника. Второе и третье места делят экономика и юриспруденция, здесь средний конкурс — 25–30 человек на место. • IT–поколение атакует и профильные факультеты. При этом всё больше молодых людей, отмечают руководители учебных заведений, идут в науку. Искусственный интеллект, робототехника, защита данных — топ направлений, которые хотят осваивать российские абитуриенты. Из–за настоящего бума программистов в вузах расширяют профильные факультеты, в некоторых увеличивают число бюджетных мест. • Традиционно высок спрос на медицинские направления. Сегодня активно развивается программа мобильной медицины в сельской местности, запущена программа «Земский доктор». Поэтому в лидерах — биохимия, лечебное дело и стоматология. • В этом году высокие проходные баллы на журналистику, медиакоммуникации, PR и GR, лингвистику, а также востоковедение. Популярны программы урбанистики, всё, что касается развития городской среды, больших и малых городов. Дизайнеры и архитекторы тоже в топе. • В последнее время число девушек, желающих получить высшее военное образование, увеличилось в разы. Поэтому в этом году уже 10 вузов Минобороны открыли свои двери для прекрасного пола. Один из самых высоких конкурсов — по–прежнему в Краснодарское высшее военное авиационное училище, которое в третий раз набирает будущих лётчиц. В этом году документы туда подали 100 девушек из 32 регионов России. Восемь из них поступают повторно. Конкурс на одно место — 10 человек. Не менее высокий конкурс в Военной академии воздушно–космической обороны имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Более 300 девушек приняли участие во вступительных испытаниях. Зачислены будут всего 30. • Ректоры крупнейших российских вузов отмечают: балл ЕГЭ для поступления в них стал выше. Число золотых медалистов и олимпиадников в этой волне резко выросло. Их зачисляют на бюджет вне конкурса. • Треть уже поступивших в МГИМО — победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников, они были зачислены автоматом ещё 29 июля. Среди зачисленных более половины — стобалльники по одному или нескольким предметам, 45% — золотые медалисты. Ректор МГИМО особо отметил высокие результаты ЕГЭ по китайскому языку, который школьники сдавали впервые.Уверенно идёт вверх средний балл ЕГЭ и проходной балл поступающих в Высшую школу экономики. Здесь конкурс примерно 10 человек на место. Впервые в истории ВШЭ зафиксировано рекордное значение проходного балла: на прикладной математике и информатике он составил 303 балла из 300 возможных (за счёт баллов за дополнительные достижения). Приём с прошлого года тоже рекордно вырос — на 17%. • Самые дорогие специальности в вузах России: 1. Экономика. НИУ ВШЭ — 770 тысяч рублей в год. 2. Дипломатия и политика зарубежных стран. МГИМО — 648 тысяч рублей в год. 3. Юриспруденция. МГИМО — 592 тысячи рублей в год. 4. Лидерство и управление в глобальном мире. Российская государственная академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС)– 520 тысяч рублей в год. 5. Артист драматического театра и кино. Школа– студия МХАТ — 520 тысяч рублей в год. 6. Стоматология. Первый Московский университет им. Сеченова — 450 тысяч рублей в год.

Ирина Даниленко Фото Ирины ДАНИЛЕНКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – У нас есть представительства других вузов, но они имеют право лишь принимать документы, а не учить. А НГИИ в перспективе может быть реформирован: при достижении определённого уровня он может стать университетом. Мы хотели бы назвать его в честь великого учёного–минералога Николая Федоровского, который работал в Норильске и совершил здесь большие открытия в области горного дела. В прошлом году институт выиграл грант «Норникеля» на создание выставочной зоны имени Федоровского. Она уже работает, там экспонируются минералы, часть коллекции передал нам депутат Госдумы Сергей Миронов, есть экспонаты из фондов Норильскгеологии.– В нашем штате чуть больше 90 преподавателей, есть и совместители из «Норникеля», в политехническом колледже около 50 сотрудников. Наше учреждение участвует в программе привлечения дефицитных специалистов на территорию. 12 человек с учёными степенями уже готовы приехать к нам из разных регионов. У них есть неподдельный интерес к Северу, к исследованиям северной проблематики. И даже не зарплата на первом месте, а именно дух Севера. И романтикам этим от 30 до 60 лет. Из Франции в конце августа на должность проректора ждём кандидата наук. Она преподавала в университетах Франции, в одном из крупных университетов на Урале работала директором департамента научной деятельности. Кстати, у неё норильские корни.– Занятия начнутся 2 сентября. Приказ о зачислении на дневную форму обучения будет издан 8 августа, подано 526 заявлений на 176 мест. Надеюсь, что они будут заполнены студентами с высокими баллами.– Для выпускников школ обязательна сдача ЕГЭ по математике и русскому языку. На технические специальности — по физике, на экономические — по общество-знанию. Если у абитуриента есть среднее профессиональное или высшее образование, можно сдавать наши внутренние экзамены. Наш колледж раньше давал небольшое количество выпускников, которые продолжали учиться в вузе. Сейчас мы отработали возможность ускорить их процесс обучения. Закон позволяет перезачесть дисциплины, которые соответствуют программе высшего образования. Ведем кропотливую работу для того, чтобы студентам было всё более комфортно учиться.– Этот год был не слишком показательным по количеству выпускников. Дневную форму обучения прошли около ста человек, а обычно их под двести. Набор 2015 года был самым низкий за всю историю института. В следующем году выпуск вновь увеличится в два раза, это заказ «Норникеля». Но вернёмся к вашему вопросу. В этом году первыми у нас выпустились горные инженеры, трудоустроены все до единого.– С одной стороны — есть сложности, а с другой — нам легче, поскольку «Норникель», закупая оборудование для себя, обязательно предоставляет нам такое же для обучения студентов. Мы осознанно выбрали не академический, а прикладной бакалавриат, который за четыре года дает больше практических знаний. Студенты идут на предприятия, получают рабочую специальность в корпоративном университете «Норникеля». Есть у нас и специалитет — это 5,5 лет обучения. В этом году откроем магистратуру, прошли аккредитацию по всем специальностям. Сверх того, выездная комиссия высоко оценила уровень нашего политехнического колледжа. Нам сказали, что такого звена в системе среднего профобразования они не видели нигде.– Наше хозяйство — более 20 тысяч кв. метров. Здание не обновляли много лет. И, конечно, ремонт — это один из важных элементов создания современной среды обучения для студентов и преподавателей. К сожалению, субсидия, которую мы получаем, не рассчитана на проведение капитального ремонта. Министерство впервые за 20 лет дало нам деньги на эти цели, внёс свой вклад «Норникель», есть и другие поступления. Теперь мы сможем привести в порядок кровлю, заменить окна в зданиях института и колледжа — он, кстати, в полтора раза меньше по площади, а студентов там почти столько же, сколько в основном.– В мониторинге эффективности вуза есть семь критериев. Когда я три года назад пришёл в НГИИ, мы подпадали лишь под три из них. Сейчас не выполнен только один — средний балл по ЕГЭ, для зачисления в вуз нашего типа он должен составлять не менее 180 баллов. Мы стали искать способы стимулирования выпускников с высокими показателями, с тем чтобы они приходили в институт. В этом нам помогает и «Норникель». В прошлом году таких набралось более 50 человек. На материке чуть проще, они собирают ребят со всей России, а мы можем опираться только на свою территорию. Самое парадоксальное — чем лучше мы работаем со школьниками, тем неохотнее идут к нам выпускники. Наши подготовительные курсы помогают ребятам успешно подготовиться к ЕГЭ, но, получив желаемое, они уезжают учиться на материк. Впрочем, «физмат», ныне 1–я школа имени Завенягина, стабильно поставляет нам хороших студентов.– Каждый точно знает меня, стараюсь общаться со всеми. Все студенты, конечно, любимые. Уверен, что каждый в чём–то одарён. Мы стараемся поддержать тех, кто слабее, понять, в чём они могут проявить себя. Вот, отставал студент из семьи, где растут 15 детей, понятно, что дома ему было не до занятий. И мы постарались найти для него возможность заниматься в любое время в наших классах. Он подтянулся в учёбе и успешно окончил институт.– В этом году — экономические специальности на дневном обучении, и горное дело на заочном. На дневной форме обучение экономическим специальностям стоит около 200 тысяч рублей, техническим — от 220 до 240 тысяч рублей за год. Бывает и рассрочка, притом что это не такая уж большая плата за высшее образование. Министерство установило минимальную планку, ниже которой не имеем права опускать цены. Но нам разрешено делать скидки, если конкурс слишком большой: ребята, набравшие свыше заветных 180 баллов по техническим специальностям, будут платить 50%, если не пройдут на бюджет.– Схема партнёрства одобрена губернатором и правительством. Надеюсь, что мы выстроим прочную цепочку взаимодействия с СФУ, у которого есть большой опыт эффективного привлечения федеральных средств в научную сферу. А у нас легче сделать лабораторную базу ближе к месту исследований. Надеюсь, в ноябре на съезде глав северных городов мы подпишем соглашение.

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