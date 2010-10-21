[Индекс номера 116 (08.08.2019)]



Вопрос недели

Как вы поступили?

Опять. Экзамены, нервотрёпка, переживания. А потом — строгие преподаватели, зубрёжка, сессии, курсовые, дипломная работа... Может, ну её, учёбу эту дальнейшую? В школе наелись. Или всё–таки рискнуть? Давайте, спросим у норильчан: Как вы поступили?



Семён Туленцов, хочет стать актёром: — Я решил поступать в театральное училище в Иркутске, здесь когда–то училась моя мама. Конкурс — 11 человек на бюджетное место. Меня прослушивали последним, я уже почти успел забыть свою программу, но справился. Во втором туре проверяли на гибкость, выносливость, чувство ритма, импровизацию, вокальные данные и так далее. А в процессе читки программы нас ставили в неожиданные ситуации: например, когда я читал Маяковского «Послушайте!», вдруг сказали, что у меня растёт хвост. И при этом попробуй сбиться! Задания сугубо индивидуальные, подготовиться заранее нельзя. В итоге после трёх дней испытаний я поступил на бюджет. Родителей рядом не было, всё сам. Есть у меня мысль попробовать себя и на экзаменах в театральное в Нижнем Новгороде. Если и там всё пройдёт удачно, то посмотрю, где интереснее. Оксана Завгородняя, счастливая мама: — Мой сын Алексей тоже поступил в Иркутское театральное училище. Как–то спонтанно всё получилось, но факт есть факт. Успешно пройдены три тура, сданы творческие экзамены, сын стал одним из четырёх студентов, набравших наибольшее количество баллов. Кстати, мест было не так и много: 15 бюджетных и 20 коммерческих. Ребята все красивые, талантливые, харизматичные. Экзамены длились с утра до позднего вечера с небольшими перерывами. Требования к будущим студентам высокие, почти как к космонавтам: никаких дефектов речи, интересные внешние данные, пластика и прочее. После каждого тура отсеивались больше половины абитуриентов... Тревога ещё не оставляет, впереди первый курс. Учиться интересно, но сложно. Не все с этим справляются, многие не выдерживают, уходят в другие вузы. Владислав Дуда, абитуриент НГИИ: — В институт поступил без проблем, на бюджет, факультет «Горное дело». Прошёл по баллам ЕГЭ. Норильский государственный индустриальный выбрал потому, что сегодня он является одним из престижных вузов России. Его выпускники востребованы на различных предприятиях, в том числе и в «Норникеле», а значит, есть почти стопроцентная уверенность в том, что я буду трудо- устроен по специальности. Переживаний по поводу поступления почти не было, больше волновалась мама. Но ведь так всегда бывает. Вера Тимофеева, мама круглой отличницы: — С самого начала мы понимали, что ни золотая медаль, ни достаточное количество баллов, полученных на ЕГЭ, ни дополнительные баллы за золотой значок ГТО не гарантируют поступление на бюджетную форму обучения по специальности, которую выбрала дочь. В филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы в Екатеринбурге на менеджмент управления госпроектами было всего четыре бюджетных места. Поэтому мы сразу решили, что поступаем платно. Но даже при этом требовался достаточно высокий балл ЕГЭ — 183. У нас было около 200. А порадовало отличное общежитие гостиничного типа, которое позволит сократить расходы на съёмное жильё. Полина Любимая, журналист: — Моя старшая дочь поступила в Норильский политехнический колледж, окончив девять классов. Когда она была ещё совсем маленькой, мы решили, что Катя пойдёт в самую обычную, но хорошую школу. А классу к восьмому она поняла, что девяти лет обучения вполне достаточно. Училась она хорошо, но тяга к новым знаниям и желание двигаться вперёд взяли своё, и вот теперь моя дочь — студентка. Самой волнительной перед поступлением была сдача ЕГЭ, в колледж ей попасть было проще: там учитывались баллы аттестата, а они у неё на достаточно высоком уровне. Денис Петрушенко, системный администратор: – Мы сейчас всей семьёй болеем за мою младшую сестру, Анну. Она мечтала учиться на художника, к окончанию школы кое–что освоила, неплохо рисует. Но вот при поступлении в художку ей не хватило баллов, и мы стали искать другие варианты — как сейчас принято, подали заявления сразу в несколько вузов. Помогло ей знание английского языка — Анна сейчас ждёт зачисления в один из вузов Екатеринбурга, где будет учиться на преподавателя английского языка в средних учебных заведениях, вроде техникума. Это пока подходит. Я понимаю, что не всё, что нам хочется, удаётся реализовать сразу, поэтому в учёбе буду её поддерживать. А со временем, уверен, ей удастся вернуться к своему призванию.

Говорит эксперт Татьяна Сазонова, ответственный секретарь приёмной комиссии НГИИ – Последний день приёма документов на очную форму обучения на бюджетной основе в Норильском государственном индустриальном институте был 26 июля, на платную основу очной формы подать заявление можно до 20 августа. Всего от абитуриентов поступило 526 заявлений на очную форму обучения и 228 — на заочную. Сейчас мы наблюдаем большой наплыв желающих поступить на факультеты экономики и менеджмента. По первому направлению подано 57 заявлений при наличии 13 бюджетных мест, по второму 54 претендента на 12 бюджетных мест. По сравнению с прошлым годом меньше абитуриентов выбрало технические специальности: горное дело, технологические машины и оборудование, металлургия цветных металлов, строительство, наземно–транспортные технологические комплексы, информационные системы и так далее. Многие выпускники школ были не уверены в своей хорошей подготовке по математике и физике: если математику худо–бедно сдали, то физика шла с большим трудом. Из разговоров с ними я выяснила, что отчасти спрос на область экономики и менеджмента связан с тем, что некоторым учителя говорили, что физику сдать сложно и лучше выбрать обществознание или другой предмет, с которым наверняка можно поступить. Сегодняшние абитуриенты слегка витают в облаках. Возможно, причина в том, что дети погружены в компьютеры и телефоны, а учёба и общественная жизнь отошла на второй план. Для них мы подготовили курс «Школа социальных компетенций», который помогает мотивировать студентов к учёбе и настроить на построение карьеры в будущем. Этот курс появился в НГИИ благодаря программе «Норникеля» «Мир новых возможностей». Раньше о поступлении в вуз больше волновались дети, а сейчас родители. Они звонят, задают вопросы и помогают написать своему чаду заявление в институт. Часто родителям не хватает информации о вузах, куда их ребёнок планирует поступать. Выход из ситуации – дни открытых дверей, где можно детально узнать об особенностях поступления в различные высшие учебные заведения страны. В прошлом году выпускники пришли более собранные и целеустремлённые, чётко знали, чего они хотят и для чего поступают в НГИИ. Ребята подавали заявления на технические специальности, которые в последнее время востребованы как на предприятиях компании, так и города. Эти первокурсники взорвали институт энергией и энтузиазмом, они генерировали и воплощали в жизнь свои идеи, искренне хотели участвовать в различных проектах, заниматься наукой. В наших детях сильна иллюзия, что на материке лучше образование и больше возможностей подобрать работу по специальности. Это не так. Нужно приложить немало усилий, чтобы найти себя в большом городе. Так, например, в 2018 году более 20 норильских выпускников, поступивших в российские вузы, вернулись на Север, проучившись всего один семестр. В итоге им пришлось восстанавливаться на платном факультете. Компания и город делают всё, чтобы в НГИИ приходили амбициозные абитуриенты. Нашим студентам гарантировано прохождение практики по специальности, и в 98% случаев они успешно трудоустраиваются. Во время обучения учащиеся получают довольно высокую стипендию. Отличившиеся ребята получают премии или стипендии от главы города, правительства России или президента.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Я решил поступать в театральное училище в Иркутске, здесь когда–то училась моя мама. Конкурс — 11 человек на бюджетное место. Меня прослушивали последним, я уже почти успел забыть свою программу, но справился. Во втором туре проверяли на гибкость, выносливость, чувство ритма, импровизацию, вокальные данные и так далее. А в процессе читки программы нас ставили в неожиданные ситуации: например, когда я читал Маяковского «Послушайте!», вдруг сказали, что у меня растёт хвост. И при этом попробуй сбиться! Задания сугубо индивидуальные, подготовиться заранее нельзя. В итоге после трёх дней испытаний я поступил на бюджет. Родителей рядом не было, всё сам. Есть у меня мысль попробовать себя и на экзаменах в театральное в Нижнем Новгороде. Если и там всё пройдёт удачно, то посмотрю, где интереснее.— Мой сын Алексей тоже поступил в Иркутское театральное училище. Как–то спонтанно всё получилось, но факт есть факт. Успешно пройдены три тура, сданы творческие экзамены, сын стал одним из четырёх студентов, набравших наибольшее количество баллов. Кстати, мест было не так и много: 15 бюджетных и 20 коммерческих. Ребята все красивые, талантливые, харизматичные. Экзамены длились с утра до позднего вечера с небольшими перерывами. Требования к будущим студентам высокие, почти как к космонавтам: никаких дефектов речи, интересные внешние данные, пластика и прочее. После каждого тура отсеивались больше половины абитуриентов... Тревога ещё не оставляет, впереди первый курс. Учиться интересно, но сложно. Не все с этим справляются, многие не выдерживают, уходят в другие вузы.— В институт поступил без проблем, на бюджет, факультет «Горное дело». Прошёл по баллам ЕГЭ. Норильский государственный индустриальный выбрал потому, что сегодня он является одним из престижных вузов России. Его выпускники востребованы на различных предприятиях, в том числе и в «Норникеле», а значит, есть почти стопроцентная уверенность в том, что я буду трудо-устроен по специальности. Переживаний по поводу поступления почти не было, больше волновалась мама. Но ведь так всегда бывает.— С самого начала мы понимали, что ни золотая медаль, ни достаточное количество баллов, полученных на ЕГЭ, ни дополнительные баллы за золотой значок ГТО не гарантируют поступление на бюджетную форму обучения по специальности, которую выбрала дочь. В филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы в Екатеринбурге на менеджмент управления госпроектами было всего четыре бюджетных места. Поэтому мы сразу решили, что поступаем платно. Но даже при этом требовался достаточно высокий балл ЕГЭ — 183. У нас было около 200. А порадовало отличное общежитие гостиничного типа, которое позволит сократить расходы на съёмное жильё.— Моя старшая дочь поступила в Норильский политехнический колледж, окончив девять классов. Когда она была ещё совсем маленькой, мы решили, что Катя пойдёт в самую обычную, но хорошую школу. А классу к восьмому она поняла, что девяти лет обучения вполне достаточно. Училась она хорошо, но тяга к новым знаниям и желание двигаться вперёд взяли своё, и вот теперь моя дочь — студентка. Самой волнительной перед поступлением была сдача ЕГЭ, в колледж ей попасть было проще: там учитывались баллы аттестата, а они у неё на достаточно высоком уровне.– Мы сейчас всей семьёй болеем за мою младшую сестру, Анну. Она мечтала учиться на художника, к окончанию школы кое–что освоила, неплохо рисует. Но вот при поступлении в художку ей не хватило баллов, и мы стали искать другие варианты — как сейчас принято, подали заявления сразу в несколько вузов. Помогло ей знание английского языка — Анна сейчас ждёт зачисления в один из вузов Екатеринбурга, где будет учиться на преподавателя английского языка в средних учебных заведениях, вроде техникума. Это пока подходит. Я понимаю, что не всё, что нам хочется, удаётся реализовать сразу, поэтому в учёбе буду её поддерживать. А со временем, уверен, ей удастся вернуться к своему призванию.– Последний день приёма документов на очную форму обучения на бюджетной основе в Норильском государственном индустриальном институте был 26 июля, на платную основу очной формы подать заявление можно до 20 августа. Всего от абитуриентов поступило 526 заявлений на очную форму обучения и 228 — на заочную. Сейчас мы наблюдаем большой наплыв желающих поступить на факультеты экономики и менеджмента. По первому направлению подано 57 заявлений при наличии 13 бюджетных мест, по второму 54 претендента на 12 бюджетных мест.По сравнению с прошлым годом меньше абитуриентов выбрало технические специальности: горное дело, технологические машины и оборудование, металлургия цветных металлов, строительство, наземно–транспортные технологические комплексы, информационные системы и так далее. Многие выпускники школ были не уверены в своей хорошей подготовке по математике и физике: если математику худо–бедно сдали, то физика шла с большим трудом. Из разговоров с ними я выяснила, что отчасти спрос на область экономики и менеджмента связан с тем, что некоторым учителя говорили, что физику сдать сложно и лучше выбрать обществознание или другой предмет, с которым наверняка можно поступить.Сегодняшние абитуриенты слегка витают в облаках. Возможно, причина в том, что дети погружены в компьютеры и телефоны, а учёба и общественная жизнь отошла на второй план. Для них мы подготовили курс «Школа социальных компетенций», который помогает мотивировать студентов к учёбе и настроить на построение карьеры в будущем. Этот курс появился в НГИИ благодаря программе «Норникеля» «Мир новых возможностей». Раньше о поступлении в вуз больше волновались дети, а сейчас родители. Они звонят, задают вопросы и помогают написать своему чаду заявление в институт. Часто родителям не хватает информации о вузах, куда их ребёнок планирует поступать. Выход из ситуации – дни открытых дверей, где можно детально узнать об особенностях поступления в различные высшие учебные заведения страны.В прошлом году выпускники пришли более собранные и целеустремлённые, чётко знали, чего они хотят и для чего поступают в НГИИ. Ребята подавали заявления на технические специальности, которые в последнее время востребованы как на предприятиях компании, так и города. Эти первокурсники взорвали институт энергией и энтузиазмом, они генерировали и воплощали в жизнь свои идеи, искренне хотели участвовать в различных проектах, заниматься наукой.В наших детях сильна иллюзия, что на материке лучше образование и больше возможностей подобрать работу по специальности. Это не так. Нужно приложить немало усилий, чтобы найти себя в большом городе. Так, например, в 2018 году более 20 норильских выпускников, поступивших в российские вузы, вернулись на Север, проучившись всего один семестр. В итоге им пришлось восстанавливаться на платном факультете.Компания и город делают всё, чтобы в НГИИ приходили амбициозные абитуриенты. Нашим студентам гарантировано прохождение практики по специальности, и в 98% случаев они успешно трудоустраиваются. Во время обучения учащиеся получают довольно высокую стипендию. Отличившиеся ребята получают премии или стипендии от главы города, правительства России или президента.

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