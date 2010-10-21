В Норильске продолжаются ремонты улично–дорожной сети на площади в 69 336 квадратных метров.
|На ремонт улично-дорожной сети и автотрасс будет потрачено 181,6 млн рублей
В этом году традиционно были заключены контракты по ремонту автомобильных дорог, тротуаров и бортовых камней. Как рассказал Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор», будут отремонтированы участки улично–дорожной сети и автотрасс общей площади 69 336 кв. м. На это затратят 181,6 млн рублей.
Заключены муниципальные контракты с «Илан–Норильском»: на ремонт дороги Норильск — Алыкель (20 000 кв. м), а также улиц Строительной и Первомайской — 25 836 кв. м. Эти работы выполнены полностью. Также подрядчик работает на улице Талнахской, где будет заменено 23 500 кв. м асфальта.
– На данный момент выполнено фрезерование старого покрытия, идёт подготовка к укладке асфальто-бетонного покрытия. Его уже начали укладывать в сторону улицы Ленинградской. Завершить работы должны до 16 августа, — пояснил Олег Крист.
Помимо этого, сейчас ремонтируют два участка автодороги Норильск — Талнах общей протяжённостью 4,1 км и площадью 48 728 кв. м. Асфальтобетонное покрытие проезжей части уложено полностью, ведутся работы по обустройству примыканий, автобусных остановок, пешеходных переходов, отсыпке обочин, установке знаковой информации, подготовка к нанесению разметки.
Что касается ремонта тротуаров и бордюрных камней, то контракты с подрядчиком предусматривают работу на 12 участках, где обновят 14 561 кв. м асфальтобетонного покрытия тротуаров и 5869 м бордюрного камня. Стоимость работ — 46,3 млн рублей. Уже уложено 3300 м (56%) бордюрного камня и 420 кв. м (2%) покрытия тротуаров.Марина ВасильеваФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда