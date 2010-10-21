[Индекс номера 117 (09.08.2019)]

 Ремонт 
Работа по площадям

В Норильске продолжаются ремонты улично–дорожной сети на площади в 69 336 квадратных метров.
На ремонт улично-дорожной сети и автотрасс будет потрачено 181,6 млн рублей
В этом году традиционно были заключены контракты по ремонту автомобильных дорог, тротуаров и бортовых камней. Как рассказал Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор», будут отремонтированы участки улично–дорожной сети и автотрасс общей площади 69 336 кв. м. На это затратят 181,6 млн рублей.
Заключены муниципальные контракты с «Илан–Норильском»: на ремонт дороги Норильск — Алыкель (20 000 кв. м), а также улиц Строительной и Первомайской — 25 836 кв. м. Эти работы выполнены полностью. Также подрядчик работает на улице Талнахской, где будет заменено 23 500 кв. м асфальта.
– На данный момент выполнено фрезерование старого покрытия, идёт подготовка к укладке асфальто-бетонного покрытия. Его уже начали укладывать в сторону улицы Ленинградской. Завершить работы должны до 16 августа, — пояснил Олег Крист.
Помимо этого, сейчас ремонтируют два участка автодороги Норильск — Талнах общей протяжённостью 4,1 км и площадью 48 728 кв. м. Асфальтобетонное покрытие проезжей части уложено полностью, ведутся работы по обустройству примыканий, автобусных остановок, пешеходных переходов, отсыпке обочин, установке знаковой информации, подготовка к нанесению разметки.
Что касается ремонта тротуаров и бордюрных камней, то контракты с подрядчиком предусматривают работу на 12 участках, где обновят 14 561 кв. м асфальтобетонного покрытия тротуаров и 5869 м бордюрного камня. Стоимость работ — 46,3 млн рублей. Уже уложено 3300 м (56%) бордюрного камня и 420 кв. м (2%) покрытия тротуаров.

Марина Васильева
Фото Владимира МАКУШКИНА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
График отключения горячей воды в Норильске.
Просмотр.
Статьи текущего номера:
Ремонт 
В Норильске продолжаются ремонты улично–дорожной сети на площади в 69 336 квадратных метров.

ЖКХ 
Предупреждать должников об ограничении коммунальной услуги теперь можно устно. В силу вступили масштабные коммунальные поправки.

10 августа — День физкультурника 
В День физкультурника норильчан ждёт большой выбор спортивных активностей и яркий футбольный вечер.

11 августа — День строителя 
Сегодня в честь Дня строителя в АБК цементного завода пройдёт награждение работников одного из лучших норильских предприятий отрасли.

 
Порадовать родных и близких тропическими фруктами, а любимых — экзотическими цветами станет сложнее.

Промплощадка 
В Норильско–Таймырской энергетической компании продолжается подготовка к отопительному сезону.

Итоги 
В июле горнорудные подразделения Заполярного филиала «Норникеля» не только выполнили, но и перевыполнили план добычи руды и извлечения из неё металлов. Об этом начальник производственного управления Заполярного филиала «Норникеля» Владислав Стешенко сообщил журналистам на брифинге по производственным показателям ЗФ компании.

Сотрудничество 
Норильский горно–металлургический комбинат строили люди разных национальностей, в том числе и выходцы из Осетии — выпускники Северокавказского горно–металлургического института. И сегодня студенты из Владикавказа пополняют кадры компании. При этом многие из них по традиции проходят летнюю производственную практику на предприятиях Норильска, в том числе в «Норильскникельремонте».

Соглашения 
1 августа в «Норильскникельремонте» был подписан коллективный договор до 2022 года. Столь важному событию предшествовала тщательная разработка проекта документа, базирующаяся на Межрегиональном межотраслевом соглашении предприятий медно–никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса на 2019 — 2022 годы, а также его обсуждение на конференции работников.

Призвание 
В Норильск, сойдя с палубы теплохода, на несколько часов заглянул курский писатель Евгений Карпук, считающий себя по праву памяти и любви к нашему городу истинным норильчанином.

Комментарии 
Горят леса. Последние лет десять каждое лето бедствие настигает тот или иной регион. Красноярский край не исключение. Жители прилегающих к лесу территорий жалуются на смог, специалисты подсчитывают ущерб, полицейские выясняют причины, журналисты центральных СМИ собирают информацию. И все пытаются анализировать. Попробуем и мы.

Новости:
 9 августа 2019 
15:34 Кто займётся медвежонком? Маленького бурого хищника снова видели в норильской тундре.
14:49 За прошедшие сутки в крае ликвидирован 21 лесной пожар, в том числе 14 очагов возгораний в зоне контроля.
14:43 Учёные бьют тревогу. Популяция дикого северного оленя на грани исчезновения.
14:02 Почти 20 лет назад, 11 августа 1999 года, не стало почётного гражданина города Норильска Гунара Кродерса.
13:35 Норильчане смогут улететь в Москву самолётами S7 по низким ценам. Правда, если успеют купить билет по акции.
13:34 В этом году по федеральной программе «Формирование современной городской среды» облагорожено 12 дворов города.
13:21 Жители края, в том числе и норильчане, могут обращаться на горячую линию с вопросами по созданию комфортной городской среды.
12:59 Рудник «Таймырский» «Норникеля» оснастят системой кондиционирования.
11:22 Новый календарь напомнит горожанам о знаменательных событиях 2020-го – местных и общероссийских.
10:59 Норильчан приглашают в «Край уникальных кадров».
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх