[Индекс номера 117 (09.08.2019)]



Призвание

Однажды, 20 лет спустя...

В Норильск, сойдя с палубы теплохода, на несколько часов заглянул курский писатель Евгений Карпук, считающий себя по праву памяти и любви к нашему городу истинным норильчанином.

• Евгений Карпук — северянин с 1958 года, выпускник 3–й школы и среднетехнического факультета НВИИ. Профессиональный строитель, возвёл в родном городе немало объектов. • Председатель Курского историко–родословного общества, составил родословную для премьер–министра РФ Дмитрия Медведева. • Заместитель председателя Курского регионального отделения Союза писателей России, автор семи книг, победитель Всероссийского литературного конкурса Министерства культуры и Министерства обороны РФ «Герои Великой Победы» в 2015 году.

– Евгений Семёнович, вы 20 лет не были в Норильске. Что, раньше не тянуло? – Тянуло всегда! После отъезда долго не мог привыкнуть к Курску. Как только обжились, решили с детьми навестить Норильск, проехав по Енисею. Но теплоход задержался в пути из–за тумана, и стоянку в порту сократили с 18 часов до часовой погрузки. О том, что поездка сорвалась, больше всех переживал сын, всю обратную дорогу сокрушался. С любимой бабушкой. Норильск, 1960-е – Какие впечатления от родных мест? – Мы на материке уже привыкли к бьющим прямо в окна гроздьям акации, поэтому скудость зелени в городе реально удручает. Но нас несказанно порадовало норильское солнце! Мы хоть и погостили всего треть суток, успели насладиться белой ночью, она позволила нам оставить на память массу фотографий. За пару часов объездили весь город. Побывали у 9–й школы, где училась моя жена Татьяна, поклонился я и своей 3–й школе. Забегали в знакомые дворы на Талнахской, Завенягина, Комсомольской, Нансена. Вот тут появились вопросы. К коммунальщикам ли, к нерадивым жителям... За такие неухоженные подъезды и запах в них на материке бы уже раз 15 «расстреляли» виновных. А в Норильске эти безобразия почему–то с рук сходят. С однокурсниками на Ленинском проспекте, 1980-е – Повидались с родным институтом? – Очень порадовал наш НГИИ! Институт явно изменился в лучшую сторону. Появился грузовой лифт, коридоры обновили, фойе первого этажа выгодно украсила символика города и вуза, аудитории обрели приличные двери. А на «нашей» сохранился тот же номер — 314. Признаюсь, когда увидел эти цифры, мурашки по спине побежали... Я сам сейчас работаю в вузе, изнутри знаю проблемы подобных учреждений и хочу выразить своё уважение руководству НГИИ за то, что стараются сохранить наш институт в образцовом состоянии. Очень благодарен за внимание ректору Дмитрию Дуброву, который не смог лично встретиться со мной, но сумел передать замечательную книгу о НГИИ. И я в долгу не остался — подарил томик своих норильских рассказов, где есть строки и о незабываемых 1970–х в нашем индустриальном... Хочется в alma mater ещё разок вернуться, посидеть хоть пару минут на своей «камчатке» в 314–й аудитории. Родная 314-я аудитория в НГИИ – А этническое подворье «Ойкумена» в Таймырском доме народного творчества понравилось? – О, эта встреча в Дудинке особенно запомнилась! Национальный северный колорит, гостеприимный долганский чум с живым очагом, угощение вкуснейшим сагудаем, юколой реально окунули в мир тундровых охотников и рыболовов. Огромное спасибо работникам Главного чума Таймыра. Очень жаль, что не было времени на основательную прогулку по залам Таймырского краеведческого музея. И всё же там остались мои книги. Тёплый приём в Дудинке – Знаю, что ваш сборник «Город, в котором не растут деревья» имел успех не только у норильчан. – Последнее время в соцсетях особенно заметна ностальгия по СССР. Подозреваю, что люди тоскуют, скорее, по своей молодости. И я не исключение. Норильск — город моего детства и юности. Вот о ней я и рискнул написать в своей книге. Всё рассказанное — из норильских реалий прошлых лет. А когда истории не выдуманные, это подкупает, читатель верит автору. Я получаю много отзывов, но больше других мне запомнился первый, от моего корректора: «С такой любовью надо писать о женщине, а не о городе!» – О Норильске вы упоминали и в своей «Сибирской саге». – В ней история моих предков начиная с XIX века. А история рода, да и любого человека неразрывна с историей страны, малой родины. Так что пришлось начинать с заселения Сибири, основания Дудинки, вспомнить предприимчивого и смелого урядника Киприяна Сотникова, на свой страх и риск пустившегося в сумасшедшее по всем меркам предприятие к Норильской горе, где уже стоял «первый дом», построенный охотником–промысловиком по фамилии Потанин. А внук Киприяна Александр ещё в 1915 году привлёк для тщательных изысканий на Таймыре «знающего человека» Урванцева. Но тогда им помешала мировая война и революция. И ещё о малоизвестном. В своё время в Сибири была очень популярна трилогия Алексея Черкасова «Хмель», «Чёрный тополь», «Конь рыжий», в которой автор повествует о революционных событиях в Красноярске в 1918 году, о том, как казачий дивизион под командованием хорунжего Сотникова отказался разоружаться и подчиняться новоиспечённому губкому. Описанные события — реальные, и фамилия командира — подлинная. Это был никто иной, как тот самый внук Киприяна, Александр Александрович Сотников. – Почему вы так увлеклись темой о загадке группы Дятлова? Написали книгу, вас даже как эксперта приглашали на Первый канал... – Было такое, участвовал в одной из передач. Мне случайно попалась копия уголовного дела 1959 года «О гибели туристов в районе горы Отортен» с протоколами, схемами, фотографиями и прочим. Именно родоведческие изыскания заставили погрузиться и в эти документы. Меня удивило то, что, изучая их, я с лёгкостью нашёл ответы на все вопросы. Прочитайте мою книгу «Состава преступления не усматривается» и убедитесь сами: там всё есть. Мою разгадку или версию приняли и прокуроры, и следователи. Самое интересное, что спустя два года после выхода книги следственный комитет Свердловской области практически официально её подтвердил. Но я открою вам ещё одну тайну: муссирование трагедии не прекратится в обозримом будущем. Выдвижение новых фантастических идей продолжится, как и соревнования «дятловедов» — они живут этим. Как следствие, в интернете даже появился сайт, где открыто потешаются над многочисленными «следопытами». Вместе с женой норильчанкой Татьяной уже 36 лет – Вы как–то писали, что с детства любили бывать на Енисее. А каким было недавнее путешествие на старичке–теплоходе «Александр Матросов»? – Берега Енисея настолько величественны и прекрасны, что невольно заряжаешься этой энергетикой. Ещё один огромный плюс: почти на всём протяжении пути отсутствует мобильная связь, ты реально остаёшься наедине с природой. Кстати, на теплоходе один мужчина спросил: «Простите, вы Евгений Карпук?» Как оказалось, он меня узнал не по фото в книгах, а по видео как автора и исполнителя клипа «Не стареют душой норильчане». Между прочим, на YouTube этот клип, только под названием «Диплом. Норильский вариант», собрал полтора миллиона просмотров. – Хорошо бы вам ещё не раз вернуться к нам, чтобы в публичной библиотеке, куда вы тоже передали свои книги, встретиться с читателями–земляками. – С превеликим удовольствием приезжал бы на такие встречи! А вы думаете, я забавы ради перечислил вам улицы с безобразными подъездами? Через год планирую проверить, как коммунальщики справляются со своими прямыми обязанностями, а то ведь мы, писатели, народ вредный... Можем и ославить на всю страну. Шучу, конечно...

Ирина Даниленко Фото Ирины ДАНИЛЕНКО и из архива Евгения КАРПУКА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Тянуло всегда! После отъезда долго не мог привыкнуть к Курску. Как только обжились, решили с детьми навестить Норильск, проехав по Енисею. Но теплоход задержался в пути из–за тумана, и стоянку в порту сократили с 18 часов до часовой погрузки. О том, что поездка сорвалась, больше всех переживал сын, всю обратную дорогу сокрушался.– Мы на материке уже привыкли к бьющим прямо в окна гроздьям акации, поэтому скудость зелени в городе реально удручает. Но нас несказанно порадовало норильское солнце! Мы хоть и погостили всего треть суток, успели насладиться белой ночью, она позволила нам оставить на память массу фотографий. За пару часов объездили весь город. Побывали у 9–й школы, где училась моя жена Татьяна, поклонился я и своей 3–й школе. Забегали в знакомые дворы на Талнахской, Завенягина, Комсомольской, Нансена. Вот тут появились вопросы. К коммунальщикам ли, к нерадивым жителям... За такие неухоженные подъезды и запах в них на материке бы уже раз 15 «расстреляли» виновных. А в Норильске эти безобразия почему–то с рук сходят.– Очень порадовал наш НГИИ! Институт явно изменился в лучшую сторону. Появился грузовой лифт, коридоры обновили, фойе первого этажа выгодно украсила символика города и вуза, аудитории обрели приличные двери. А на «нашей» сохранился тот же номер — 314. Признаюсь, когда увидел эти цифры, мурашки по спине побежали... Я сам сейчас работаю в вузе, изнутри знаю проблемы подобных учреждений и хочу выразить своё уважение руководству НГИИ за то, что стараются сохранить наш институт в образцовом состоянии. Очень благодарен за внимание ректору Дмитрию Дуброву, который не смог лично встретиться со мной, но сумел передать замечательную книгу о НГИИ. И я в долгу не остался — подарил томик своих норильских рассказов, где есть строки и о незабываемых 1970–х в нашем индустриальном... Хочется в alma mater ещё разок вернуться, посидеть хоть пару минут на своей «камчатке» в 314–й аудитории.– О, эта встреча в Дудинке особенно запомнилась! Национальный северный колорит, гостеприимный долганский чум с живым очагом, угощение вкуснейшим сагудаем, юколой реально окунули в мир тундровых охотников и рыболовов. Огромное спасибо работникам Главного чума Таймыра. Очень жаль, что не было времени на основательную прогулку по залам Таймырского краеведческого музея. И всё же там остались мои книги.– Последнее время в соцсетях особенно заметна ностальгия по СССР. Подозреваю, что люди тоскуют, скорее, по своей молодости. И я не исключение. Норильск — город моего детства и юности. Вот о ней я и рискнул написать в своей книге. Всё рассказанное — из норильских реалий прошлых лет. А когда истории не выдуманные, это подкупает, читатель верит автору. Я получаю много отзывов, но больше других мне запомнился первый, от моего корректора: «С такой любовью надо писать о женщине, а не о городе!»– В ней история моих предков начиная с XIX века. А история рода, да и любого человека неразрывна с историей страны, малой родины. Так что пришлось начинать с заселения Сибири, основания Дудинки, вспомнить предприимчивого и смелого урядника Киприяна Сотникова, на свой страх и риск пустившегося в сумасшедшее по всем меркам предприятие к Норильской горе, где уже стоял «первый дом», построенный охотником–промысловиком по фамилии Потанин. А внук Киприяна Александр ещё в 1915 году привлёк для тщательных изысканий на Таймыре «знающего человека» Урванцева. Но тогда им помешала мировая война и революция. И ещё о малоизвестном. В своё время в Сибири была очень популярна трилогия Алексея Черкасова «Хмель», «Чёрный тополь», «Конь рыжий», в которой автор повествует о революционных событиях в Красноярске в 1918 году, о том, как казачий дивизион под командованием хорунжего Сотникова отказался разоружаться и подчиняться новоиспечённому губкому. Описанные события — реальные, и фамилия командира — подлинная. Это был никто иной, как тот самый внук Киприяна, Александр Александрович Сотников.– Было такое, участвовал в одной из передач. Мне случайно попалась копия уголовного дела 1959 года«О гибели туристов в районе горы Отортен» с протоколами, схемами, фотографиями и прочим. Именно родоведческие изыскания заставили погрузиться и в эти документы. Меня удивило то, что, изучая их, я с лёгкостью нашёл ответы на все вопросы. Прочитайте мою книгу «Состава преступления не усматривается» и убедитесь сами: там всё есть. Мою разгадку или версию приняли и прокуроры, и следователи. Самое интересное, что спустя два года после выхода книги следственный комитет Свердловской области практически официально её подтвердил. Но я открою вам ещё одну тайну: муссирование трагедии не прекратится в обозримом будущем. Выдвижение новых фантастических идей продолжится, как и соревнования «дятловедов» — они живут этим. Как следствие, в интернете даже появился сайт, где открыто потешаются над многочисленными «следопытами».– Берега Енисея настолько величественны и прекрасны, что невольно заряжаешься этой энергетикой. Ещё один огромный плюс: почти на всём протяжении пути отсутствует мобильная связь, ты реально остаёшься наедине с природой. Кстати, на теплоходе один мужчина спросил: «Простите, вы Евгений Карпук?» Как оказалось, он меня узнал не по фото в книгах, а по видео как автора и исполнителя клипа «Не стареют душой норильчане». Между прочим, на YouTube этот клип, только под названием «Диплом. Норильский вариант», собрал полтора миллиона просмотров.– С превеликим удовольствием приезжал бы на такие встречи! А вы думаете, я забавы ради перечислил вам улицы с безобразными подъездами? Через год планирую проверить, как коммунальщики справляются со своими прямыми обязанностями, а то ведь мы, писатели, народ вредный... Можем и ославить на всю страну. Шучу, конечно...

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