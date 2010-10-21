В Норильск, сойдя с палубы теплохода, на несколько часов заглянул курский писатель Евгений Карпук, считающий себя по праву памяти и любви к нашему городу истинным норильчанином.
|• Евгений Карпук — северянин с 1958 года, выпускник 3–й школы и среднетехнического факультета НВИИ. Профессиональный строитель, возвёл в родном городе немало объектов.• Председатель Курского историко–родословного общества, составил родословную для премьер–министра РФ Дмитрия Медведева.• Заместитель председателя Курского регионального отделения Союза писателей России, автор семи книг, победитель Всероссийского литературного конкурса Министерства культуры и Министерства обороны РФ «Герои Великой Победы» в 2015 году.
– Евгений Семёнович, вы 20 лет не были в Норильске. Что, раньше не тянуло?
– Тянуло всегда! После отъезда долго не мог привыкнуть к Курску. Как только обжились, решили с детьми навестить Норильск, проехав по Енисею. Но теплоход задержался в пути из–за тумана, и стоянку в порту сократили с 18 часов до часовой погрузки. О том, что поездка сорвалась, больше всех переживал сын, всю обратную дорогу сокрушался.
|С любимой бабушкой. Норильск, 1960-е
– Какие впечатления от родных мест?
– Мы на материке уже привыкли к бьющим прямо в окна гроздьям акации, поэтому скудость зелени в городе реально удручает. Но нас несказанно порадовало норильское солнце! Мы хоть и погостили всего треть суток, успели насладиться белой ночью, она позволила нам оставить на память массу фотографий. За пару часов объездили весь город. Побывали у 9–й школы, где училась моя жена Татьяна, поклонился я и своей 3–й школе. Забегали в знакомые дворы на Талнахской, Завенягина, Комсомольской, Нансена. Вот тут появились вопросы. К коммунальщикам ли, к нерадивым жителям... За такие неухоженные подъезды и запах в них на материке бы уже раз 15 «расстреляли» виновных. А в Норильске эти безобразия почему–то с рук сходят.
|С однокурсниками на Ленинском проспекте, 1980-е
– Повидались с родным институтом?
– Очень порадовал наш НГИИ! Институт явно изменился в лучшую сторону. Появился грузовой лифт, коридоры обновили, фойе первого этажа выгодно украсила символика города и вуза, аудитории обрели приличные двери. А на «нашей» сохранился тот же номер — 314. Признаюсь, когда увидел эти цифры, мурашки по спине побежали... Я сам сейчас работаю в вузе, изнутри знаю проблемы подобных учреждений и хочу выразить своё уважение руководству НГИИ за то, что стараются сохранить наш институт в образцовом состоянии. Очень благодарен за внимание ректору Дмитрию Дуброву, который не смог лично встретиться со мной, но сумел передать замечательную книгу о НГИИ. И я в долгу не остался — подарил томик своих норильских рассказов, где есть строки и о незабываемых 1970–х в нашем индустриальном... Хочется в alma mater ещё разок вернуться, посидеть хоть пару минут на своей «камчатке» в 314–й аудитории.
|Родная 314-я аудитория в НГИИ
– А этническое подворье «Ойкумена» в Таймырском доме народного творчества понравилось?
– О, эта встреча в Дудинке особенно запомнилась! Национальный северный колорит, гостеприимный долганский чум с живым очагом, угощение вкуснейшим сагудаем, юколой реально окунули в мир тундровых охотников и рыболовов. Огромное спасибо работникам Главного чума Таймыра. Очень жаль, что не было времени на основательную прогулку по залам Таймырского краеведческого музея. И всё же там остались мои книги.
|Тёплый приём в Дудинке
– Знаю, что ваш сборник «Город, в котором не растут деревья» имел успех не только у норильчан.
– Последнее время в соцсетях особенно заметна ностальгия по СССР. Подозреваю, что люди тоскуют, скорее, по своей молодости. И я не исключение. Норильск — город моего детства и юности. Вот о ней я и рискнул написать в своей книге. Всё рассказанное — из норильских реалий прошлых лет. А когда истории не выдуманные, это подкупает, читатель верит автору. Я получаю много отзывов, но больше других мне запомнился первый, от моего корректора: «С такой любовью надо писать о женщине, а не о городе!»
– О Норильске вы упоминали и в своей «Сибирской саге».
– В ней история моих предков начиная с XIX века. А история рода, да и любого человека неразрывна с историей страны, малой родины. Так что пришлось начинать с заселения Сибири, основания Дудинки, вспомнить предприимчивого и смелого урядника Киприяна Сотникова, на свой страх и риск пустившегося в сумасшедшее по всем меркам предприятие к Норильской горе, где уже стоял «первый дом», построенный охотником–промысловиком по фамилии Потанин. А внук Киприяна Александр ещё в 1915 году привлёк для тщательных изысканий на Таймыре «знающего человека» Урванцева. Но тогда им помешала мировая война и революция. И ещё о малоизвестном. В своё время в Сибири была очень популярна трилогия Алексея Черкасова «Хмель», «Чёрный тополь», «Конь рыжий», в которой автор повествует о революционных событиях в Красноярске в 1918 году, о том, как казачий дивизион под командованием хорунжего Сотникова отказался разоружаться и подчиняться новоиспечённому губкому. Описанные события — реальные, и фамилия командира — подлинная. Это был никто иной, как тот самый внук Киприяна, Александр Александрович Сотников.
– Почему вы так увлеклись темой о загадке группы Дятлова? Написали книгу, вас даже как эксперта приглашали на Первый канал...
– Было такое, участвовал в одной из передач. Мне случайно попалась копия уголовного дела 1959 года
«О гибели туристов в районе горы Отортен» с протоколами, схемами, фотографиями и прочим. Именно родоведческие изыскания заставили погрузиться и в эти документы. Меня удивило то, что, изучая их, я с лёгкостью нашёл ответы на все вопросы. Прочитайте мою книгу «Состава преступления не усматривается» и убедитесь сами: там всё есть. Мою разгадку или версию приняли и прокуроры, и следователи. Самое интересное, что спустя два года после выхода книги следственный комитет Свердловской области практически официально её подтвердил. Но я открою вам ещё одну тайну: муссирование трагедии не прекратится в обозримом будущем. Выдвижение новых фантастических идей продолжится, как и соревнования «дятловедов» — они живут этим. Как следствие, в интернете даже появился сайт, где открыто потешаются над многочисленными «следопытами».
|Вместе с женой норильчанкой Татьяной уже 36 лет
– Вы как–то писали, что с детства любили бывать на Енисее. А каким было недавнее путешествие на старичке–теплоходе «Александр Матросов»?
– Берега Енисея настолько величественны и прекрасны, что невольно заряжаешься этой энергетикой. Ещё один огромный плюс: почти на всём протяжении пути отсутствует мобильная связь, ты реально остаёшься наедине с природой. Кстати, на теплоходе один мужчина спросил: «Простите, вы Евгений Карпук?» Как оказалось, он меня узнал не по фото в книгах, а по видео как автора и исполнителя клипа «Не стареют душой норильчане». Между прочим, на YouTube этот клип, только под названием «Диплом. Норильский вариант», собрал полтора миллиона просмотров.
– Хорошо бы вам ещё не раз вернуться к нам, чтобы в публичной библиотеке, куда вы тоже передали свои книги, встретиться с читателями–земляками.
– С превеликим удовольствием приезжал бы на такие встречи! А вы думаете, я забавы ради перечислил вам улицы с безобразными подъездами? Через год планирую проверить, как коммунальщики справляются со своими прямыми обязанностями, а то ведь мы, писатели, народ вредный... Можем и ославить на всю страну. Шучу, конечно... Ирина ДаниленкоФото Ирины ДАНИЛЕНКО и из архива Евгения КАРПУКАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда