[Индекс номера 117 (09.08.2019)]



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Каждый костёр когда-то догорит...

Горят леса. Последние лет десять каждое лето бедствие настигает тот или иной регион. Красноярский край не исключение. Жители прилегающих к лесу территорий жалуются на смог, специалисты подсчитывают ущерб, полицейские выясняют причины, журналисты центральных СМИ собирают информацию. И все пытаются анализировать. Попробуем и мы.

И не друг. И не враг. А как? 1 августа в этом авторитетном издании вышел материал с заголовком «Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири». Со ссылкой на сайт Кремля газета сообщила, что «российский президент пообещал воспользоваться предложением в случае необходимости». «Путин искренне поблагодарил Трампа за столь внимательное отношение и предложение о помощи и поддержке и сказал, что в Сибири уже создана «мощная авиагруппировка» для борьбы с пожарами. Путин оценил шаг со стороны Трампа «как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения». Как отмечает Кремль, разговор состоялся по инициативе США», – пишет издание. Также «Ведомости» напомнили, что «лесные пожары в Сибири начались в начале июля. В Иркутской области, Красноярском крае и в двух районах Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации. 30 июля в Красноярский край прибыл первый заместитель руководителя МЧС Александр Чуприян, который сообщил, что тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на площади 3 млн га и пожар продолжает распространяться. Часть территории, которая охвачена огнём, не тушат, поскольку она относится к так называемым зонам контроля. Согласно приказу Министерства природных ресурсов, подписанному в 2015 году, власти регионов могут признать тушение пожаров экономически нецелесообразным из–за того, что огонь не несёт угрозы населённым пунктам или объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение превышают возможный вред. Министр природных ресурсов и экологии страны Дмитрий Кобылкин поручил пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров. 31 июля Путин после доклада министра по чрезвычайным ситуациям поручил Минобороны подключиться к тушению очагов возгорания в Сибири. После этого Сергей Шойгу дал указание создать авиагруппировку в зоне лесных пожаров — туда было отправлено 10 самолётов Ил–76 и 10 вертолётов военно–транспортной авиации, оборудованных специальной техникой». Также на эту проблему в России, как сказано в статье, ранее обратили внимание знаменитости, в частности певица Полина Гагарина, телеведущие Максим Галкин и Ирена Понарошку, комик Семён Слепаков, рэпер Баста. 31 июля к ним присоединился голливудский актёр Леонардо Ди Каприо.





Отвечай: искажал статистику? Благодаря другому российскому изданию 5 августа стало известно о том, что Генпрокуратура подозревает власти отдельных регионов в искажении статистики о пожарах. «Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов, — отметил прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов. — По Красноярскому краю проверка ещё идёт, по Бурятии таких случаев выявлено не было». Как сообщает издание, «недостоверными оказались данные о возгорании, расстоянии до населённых пунктов, а также о времени тушения пожаров. Искажённая информация привела к тому, что федеральные власти и профильные ведомства не имели возможности адекватно реагировать на ситуацию». Ещё одна проблема, по мнению прокурора, — волокита: «Из–за неё власти Приангарья вовремя не нарастили группировку сил для ликвидации пожара». 6 августа в «Российской газете» появился материал «Предотвращение лесных пожаров», написанный Андреем Исаевым, первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе: «По поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в стенах парламента состоялось рабочее совещание, посвящённое ситуации с лесными пожарами. К сожалению, некоторые политические силы пытаются использовать это стихийное бедствие исключительно для самопиара. Мы же считаем, что кроме непосредственных усилий по тушению огня необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию для предотвращения и быстрой ликвидации подобных пожаров в будущем. Так было предложено, во–первых, создать единую систему наблюдения за лесами с использованием фото– и видеосъёмки, в том числе из космоса. Во–вторых, необходимо пересмотреть распределение полномочий между федеральным центром и регионами в части противопожарной безопасности. Сейчас все основные полномочия в этой сфере закреплены за субъектами Федерации. Однако средств, необходимых для их эффективного выполнения, в регионах недостаточно. Что касается Министерства природных ресурсов и экологии, то оно лишь даёт методические рекомендации и выполняет контрольно–надзорные функции. Возможно, следует расширить полномочия федеральных органов власти. В–третьих, мы призвали Министерство внутренних дел, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру усилить работу по борьбе с поджигателями лесов. В–четвёртых, прозвучало предложение увеличить количество лесников, особенно на участках с высоким уровнем пожарной опасности: за последние 30 лет их число сократилось в десятки раз. В–пятых, мы обсудили реализацию закона, позволяющего расширять лесные просеки до 100 метров. Этот закон вступил в силу 1 января 2019 года, но очень немногие регионы воспользовались им».







Были и другие 7 августа ТАСС сообщило, что «власти Красноярского края не искажали статистику по лесным пожарам». Занижение площади лесных пожаров и других статистических показателей не выгодно региону, пояснил по видеосвязи в пресс–центре ТАСС в Новосибирске министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов. По его словам, фальсифицировать статистику лесных пожаров регионам в целом технически сложно, поскольку данные спутникового и авиационного мониторинга позволяют составить точную картину происходящего, и доступны они всем, в том числе федеральным ведомствам. Маслодудов также высказал мнение о том, что ситуация с природными пожарами в 2019 году оказалось резонансной из–за изменения розы ветров, поскольку дым от пожаров распространился по многим регионам Сибири. «Мы в прошлые годы и горели–то на самом деле так же, были и более сложные по ситуации с лесными пожарами годы, например, 2016–й. На сегодняшний день горит порядка 1,8 млн га, к 1,9 млн га приближается, а в 2016 году на эту дату прогорело уже 2,1 млн га. Но ветра и воздушные потоки были направлены так, что этот дым уходил в ненаселённые районы. Сейчас проблема обострилась, потому что изменилась роза ветров», — пояснил он. По данным пресс–службы краевого минлесхоза, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов тепла, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы. Свой взгляд Надежда Сидор, специальный корреспондент «ЗП» Лесные пожары были всегда. И во времена Советского Союза тоже. Проблема в другом — никогда огнём не была охвачена такая огромная территория. И в её решении главное не столько соблюдение норм противопожарной безопасности и быстрая и чёткая ликвидация локальных очагов возгорания, сколько эффективные усилия по предотвращению массированного распространения огня. Естественно, глупо надеяться, что летом лесных пожаров не будет вовсе или их сразу же удастся потушить, необходимо принимать меры, не позволяющие огню перекинуться на другие участки. Заглянем в учебник для студентов лесотехнического университета: «Предупреждение распространения лесных пожаров достигается путём ликвидации захламлённости, проведения санитарных рубок, создания сети противопожарных барьеров и т. д., и т. п.». В теории даже мне всё понятно. А вот на практике... Сегодня лесоустроительные работы либо вовсе не ведутся, либо ведутся из рук вон плохо. А почему? Да не кому их проводить. И не на что. За последние 30 лет число лесничеств сократилось в десятки раз. К тому же лесная отрасль средства из федерального, регионального и местного бюджетов получает, но явно в недостаточном объёме. В середине 2000–х лесхозам предложили самим зарабатывать. Так, новый Лесной кодекс предписывает им заняться коммерцией и сдавать в аренду участки леса. Идея, может, и неплохая, к тому же в кодексе очень хорошо прописано, в каком состоянии должен быть арендованный лес и какие работы и для чего там должны вестись. Но если в Центральной России и на Юге на коммерческие рельсы можно хоть как–то встать, потому что лесная территория не так велика и на неё есть спрос, то леса и тайга Урала и Сибири, особенно та часть, где нет инфраструктуры, в аренду никому не нужны... Вот и получается, что основной источник финансирования иссяк, а дополнительный так и не забил. И о каких лесоустроительных работах может идти речь? Также подпортил ситуацию приказ Министерства природных ресурсов, подписанный в 2015 году, согласно которому власти регионов могут признать тушение пожаров экономически нецелесообразным. Там, где ущерб не может быть большим, устанавливается зона контроля — это леса, не представляющие хозяйственной ценности, которые не будут осваиваться в обозримом будущем. Кстати, практически все тундровые и лесотундровые земли находятся в зоне контроля... И впору согласиться с руководителем противопожарного отдела Greenpeace России Григорием Куксиным, который считает, что мы своими силами создали условия для чрезвычайной ситуации и дальше героически с ней боремся, потеряв контроль благодаря собственным административным решениям... Значительный рост пожаров отмечен и в норильской тундровой зоне — сразу восемь случаев на общей площади 1380 м2. Это больше, чем год назад: тогда за всё лето случилось семь возгораний на площади 210 м2. И если тайга и леса Сибири вряд ли горят потому, что кто–то в двухстах километрах от ближайшего населённого пункта развёл костёр, может, и правда, виноваты сухие грозы, то наша тундра горит исключительно из–за человека. Пожарные связывают печальную статистику с тёплым летом и большим числом отдыхающих на природе, которые разжигают костры в неположенном месте. Обычный уголёк, выпавший из мангала, может стать причиной беды, и даже большей, чем в обычном лесу средней полосы России. Торфяник не столько горит, сколько тлеет, и потушить его очень сложно. А значит, если нам самим будет всё равно, что останется после нас, не помогут ни пожарные, ни какие–либо лесоустроительные работы.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 1 августа в этом авторитетном издании вышел материал с заголовком «Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири». Со ссылкой на сайт Кремля газета сообщила, что «российский президент пообещал воспользоваться предложением в случае необходимости». «Путин искренне поблагодарил Трампа за столь внимательное отношение и предложение о помощи и поддержке и сказал, что в Сибири уже создана «мощная авиагруппировка» для борьбы с пожарами. Путин оценил шаг со стороны Трампа «как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения». Как отмечает Кремль, разговор состоялся по инициативе США», – пишет издание.Также «Ведомости» напомнили, что «лесные пожары в Сибири начались в начале июля. В Иркутской области, Красноярском крае и в двух районах Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации. 30 июля в Красноярский край прибыл первый заместитель руководителя МЧС Александр Чуприян, который сообщил, что тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на площади 3 млн га и пожар продолжает распространяться. Часть территории, которая охвачена огнём, не тушат, поскольку она относится к так называемым зонам контроля. Согласно приказу Министерства природных ресурсов, подписанному в 2015 году, власти регионов могут признать тушение пожаров экономически нецелесообразным из–за того, что огонь не несёт угрозы населённым пунктам или объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение превышают возможный вред. Министр природных ресурсов и экологии страны Дмитрий Кобылкин поручил пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров. 31 июля Путин после доклада министра по чрезвычайным ситуациям поручил Минобороны подключиться к тушению очагов возгорания в Сибири. После этого Сергей Шойгу дал указание создать авиагруппировку в зоне лесных пожаров — туда было отправлено 10 самолётов Ил–76 и 10 вертолётов военно–транспортной авиации, оборудованных специальной техникой».Также на эту проблему в России, как сказано в статье, ранее обратили внимание знаменитости, в частности певица Полина Гагарина, телеведущие Максим Галкин и Ирена Понарошку, комик Семён Слепаков, рэпер Баста. 31 июля к ним присоединился голливудский актёр Леонардо Ди Каприо.Благодаря другому российскому изданию 5 августа стало известно о том, что Генпрокуратура подозревает власти отдельных регионов в искажении статистики о пожарах. «Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов, — отметил прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов. — По Красноярскому краю проверка ещё идёт, по Бурятии таких случаев выявлено не было». Как сообщает издание, «недостоверными оказались данные о возгорании, расстоянии до населённых пунктов, а также о времени тушения пожаров. Искажённая информация привела к тому, что федеральные власти и профильные ведомства не имели возможности адекватно реагировать на ситуацию». Ещё одна проблема, по мнению прокурора, — волокита: «Из–за неё власти Приангарья вовремя не нарастили группировку сил для ликвидации пожара».6 августа в «Российской газете» появился материал «Предотвращение лесных пожаров», написанный Андреем Исаевым, первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе:«По поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в стенах парламента состоялось рабочее совещание, посвящённое ситуации с лесными пожарами. К сожалению, некоторые политические силы пытаются использовать это стихийное бедствие исключительно для самопиара. Мы же считаем, что кроме непосредственных усилий по тушению огня необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию для предотвращения и быстрой ликвидации подобных пожаров в будущем.Так было предложено, во–первых, создать единую систему наблюдения за лесами с использованием фото– и видеосъёмки, в том числе из космоса. Во–вторых, необходимо пересмотреть распределение полномочий между федеральным центром и регионами в части противопожарной безопасности. Сейчас все основные полномочия в этой сфере закреплены за субъектами Федерации. Однако средств, необходимых для их эффективного выполнения, в регионах недостаточно. Что касается Министерства природных ресурсов и экологии, то оно лишь даёт методические рекомендации и выполняет контрольно–надзорные функции. Возможно, следует расширить полномочия федеральных органов власти. В–третьих, мы призвали Министерство внутренних дел, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру усилить работу по борьбе с поджигателями лесов. В–четвёртых, прозвучало предложение увеличить количество лесников, особенно на участках с высоким уровнем пожарной опасности: за последние 30 лет их число сократилось в десятки раз. В–пятых, мы обсудили реализацию закона, позволяющего расширять лесные просеки до 100 метров. Этот закон вступил в силу 1 января 2019 года, но очень немногие регионы воспользовались им».7 августа ТАСС сообщило, что «власти Красноярского края не искажали статистику по лесным пожарам». Занижение площади лесных пожаров и других статистических показателей не выгодно региону, пояснил по видеосвязи в пресс–центре ТАСС в Новосибирске министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов. По его словам, фальсифицировать статистику лесных пожаров регионам в целом технически сложно, поскольку данные спутникового и авиационного мониторинга позволяют составить точную картину происходящего, и доступны они всем, в том числе федеральным ведомствам. Маслодудов также высказал мнение о том, что ситуация с природными пожарами в 2019 году оказалось резонансной из–за изменения розы ветров, поскольку дым от пожаров распространился по многим регионам Сибири.«Мы в прошлые годы и горели–то на самом деле так же, были и более сложные по ситуации с лесными пожарами годы, например, 2016–й. На сегодняшний день горит порядка 1,8 млн га, к 1,9 млн га приближается, а в 2016 году на эту дату прогорело уже 2,1 млн га. Но ветра и воздушные потоки были направлены так, что этот дым уходил в ненаселённые районы. Сейчас проблема обострилась, потому что изменилась роза ветров», — пояснил он.По данным пресс–службы краевого минлесхоза, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов тепла, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.

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