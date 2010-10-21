Предупреждать должников об ограничении коммунальной услуги теперь можно устно. В силу вступили масштабные коммунальные поправки.
Правительство РФ внесло изменения в текст трёх важных «коммунальных» документов: Правил предоставления коммунальных услуг № 354; Правил заключения договоров ресурсоснабжения между РСО и УК № 124; Требований к организации расчётов за коммунальные ресурсы № 253.
Почти все эти изменения продиктованы необходимостью детализации норм, связанных с оказанием коммунальных услуг жителям напрямую ресурсоснабжающими организациями — по так называемым прямым договорам.
Управляющие компании получили право передавать РСО и оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами персональные данные о собственниках без согласия последних, пояснили в УК ЖКС. Эти данные нужны для начисления платы за коммунальные услуги. Среди них — Ф. И. О., паспортные данные, телефон, е–mail каждого собственника или нанимателя жилых помещений, адреса квартир с указанием общей площади и количества зарегистрированных жильцов, реквизиты или копии документов о праве собственности, а также все сведения об индивидуальных приборах учёта и другая информация, в том числе о наличии задолженности.
Другие важные изменения:
– за содержание внутридомовых инженерных систем отвечают УК, даже если жители находятся на прямых договорах с РСО или регоператором. РСО всегда отвечает только за подачу ресурса к границе с внутридомовыми инженерными системами;
– принимать сообщения потребителей о некачественной коммунальной услуге — даже в случае заключения прямых договоров — должна УК. Проверять это сообщение и составлять акт нужно совместно с РСО или регоператором. Аварийно–диспетчерская служба — тоже «вотчина» УК;
– прямо прописывается обязанность УК ставить общедомовые приборы учёта даже в доме, состоящем на прямых договорах, но только в случае, если собственники помещений приняли решение включить расходы на приобретение и установку счётчиков в плату за содержание жилого помещения.
Предупреждать должников об ограничении или приостановлении коммунальной услуги в письменном виде теперь необязательно — можно это сделать и устно.
Ещё одно новшество — в Правилах предоставления коммунальных услуг № 354 официально закреплён запрет на размещение рекламы в платёжных документах, за исключением социальной.Николай Кондрашовwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда