[Индекс номера 117 (09.08.2019)]



ЖКХ

И не говорите, что не слышали

Предупреждать должников об ограничении коммунальной услуги теперь можно устно. В силу вступили масштабные коммунальные поправки.

Правительство РФ внесло изменения в текст трёх важных «коммунальных» документов: Правил предоставления коммунальных услуг № 354; Правил заключения договоров ресурсоснабжения между РСО и УК № 124; Требований к организации расчётов за коммунальные ресурсы № 253. Почти все эти изменения продиктованы необходимостью детализации норм, связанных с оказанием коммунальных услуг жителям напрямую ресурсоснабжающими организациями — по так называемым прямым договорам. Управляющие компании получили право передавать РСО и оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами персональные данные о собственниках без согласия последних, пояснили в УК ЖКС. Эти данные нужны для начисления платы за коммунальные услуги. Среди них — Ф. И. О., паспортные данные, телефон, е–mail каждого собственника или нанимателя жилых помещений, адреса квартир с указанием общей площади и количества зарегистрированных жильцов, реквизиты или копии документов о праве собственности, а также все сведения об индивидуальных приборах учёта и другая информация, в том числе о наличии задолженности. Другие важные изменения: – за содержание внутридомовых инженерных систем отвечают УК, даже если жители находятся на прямых договорах с РСО или регоператором. РСО всегда отвечает только за подачу ресурса к границе с внутридомовыми инженерными системами; – принимать сообщения потребителей о некачественной коммунальной услуге — даже в случае заключения прямых договоров — должна УК. Проверять это сообщение и составлять акт нужно совместно с РСО или регоператором. Аварийно–диспетчерская служба — тоже «вотчина» УК; – прямо прописывается обязанность УК ставить общедомовые приборы учёта даже в доме, состоящем на прямых договорах, но только в случае, если собственники помещений приняли решение включить расходы на приобретение и установку счётчиков в плату за содержание жилого помещения. Предупреждать должников об ограничении или приостановлении коммунальной услуги в письменном виде теперь необязательно — можно это сделать и устно. Ещё одно новшество — в Правилах предоставления коммунальных услуг № 354 официально закреплён запрет на размещение рекламы в платёжных документах, за исключением социальной.

Николай Кондрашов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Правительство РФ внесло изменения в текст трёх важных «коммунальных» документов: Правил предоставления коммунальных услуг № 354; Правил заключения договоров ресурсоснабжения между РСО и УК № 124; Требований к организации расчётов за коммунальные ресурсы № 253.Почти все эти изменения продиктованы необходимостью детализации норм, связанных с оказанием коммунальных услуг жителям напрямую ресурсоснабжающими организациями — по так называемым прямым договорам.Управляющие компании получили право передавать РСО и оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами персональные данные о собственниках без согласия последних, пояснили в УК ЖКС. Эти данные нужны для начисления платы за коммунальные услуги. Среди них — Ф. И. О., паспортные данные, телефон, е–mail каждого собственника или нанимателя жилых помещений, адреса квартир с указанием общей площади и количества зарегистрированных жильцов, реквизиты или копии документов о праве собственности, а также все сведения об индивидуальных приборах учёта и другая информация, в том числе о наличии задолженности.Другие важные изменения:– за содержание внутридомовых инженерных систем отвечают УК, даже если жители находятся на прямых договорах с РСО или регоператором. РСО всегда отвечает только за подачу ресурса к границе с внутридомовыми инженерными системами;– принимать сообщения потребителей о некачественной коммунальной услуге — даже в случае заключения прямых договоров — должна УК. Проверять это сообщение и составлять акт нужно совместно с РСО или регоператором. Аварийно–диспетчерская служба — тоже «вотчина» УК;– прямо прописывается обязанность УК ставить общедомовые приборы учёта даже в доме, состоящем на прямых договорах, но только в случае, если собственники помещений приняли решение включить расходы на приобретение и установку счётчиков в плату за содержание жилого помещения.Предупреждать должников об ограничении или приостановлении коммунальной услуги в письменном виде теперь необязательно — можно это сделать и устно.Ещё одно новшество — в Правилах предоставления коммунальных услуг № 354 официально закреплён запрет на размещение рекламы в платёжных документах, за исключением социальной.

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