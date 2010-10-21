[Индекс номера 117 (09.08.2019)]

 10 августа — День физкультурника 
Будет здорово

В День физкультурника норильчан ждёт большой выбор спортивных активностей и яркий футбольный вечер.
Праздник на стадионе «Заполярник» начнётся в полдень с торжественной церемонии награждения сотрудников спортивных учреждений города. Более двадцати человек получат ряд наград, в том числе почётные грамоты и благодарственные письма министра спорта Красноярского края, Законодательного собрания региона, главы Норильска, благодарственные письма Норильского горсовета и управления по спорту администрации Норильска.
Гости и участники праздника, в свою очередь, смогут посетить интерактивные площадки, спортивные состязания, весёлые старты, в которых будут состязаться трудовые отряды школьников, фитнес–площадку под открытом небом от клуба «Х–фит», многофункциональное многоборье, городские игры по стритболу, а также полюбоваться зажигательной зумбой. Для ребятишек организуют бесплатный прокат роликов и гироскутеров.
Главная роль в спортивном празднестве отведена членам спортклубов, сотрудникам спортучреждений города и федераций, воспитанникам спортшкол. Поддержать их и самим приобщиться к здоровому образу жизни приглашают всех желающих.

На 15.00 запланировано большое событие для футбольных болельщиков: финал Кубка Норильска по футболу – на поле сразятся «Алания» и «Туран».

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График отключения горячей воды в Норильске.
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Статьи текущего номера:
Ремонт 
В Норильске продолжаются ремонты улично–дорожной сети на площади в 69 336 квадратных метров.

ЖКХ 
Предупреждать должников об ограничении коммунальной услуги теперь можно устно. В силу вступили масштабные коммунальные поправки.

10 августа — День физкультурника 
В День физкультурника норильчан ждёт большой выбор спортивных активностей и яркий футбольный вечер.

11 августа — День строителя 
Сегодня в честь Дня строителя в АБК цементного завода пройдёт награждение работников одного из лучших норильских предприятий отрасли.

 
Порадовать родных и близких тропическими фруктами, а любимых — экзотическими цветами станет сложнее.

Промплощадка 
В Норильско–Таймырской энергетической компании продолжается подготовка к отопительному сезону.

Итоги 
В июле горнорудные подразделения Заполярного филиала «Норникеля» не только выполнили, но и перевыполнили план добычи руды и извлечения из неё металлов. Об этом начальник производственного управления Заполярного филиала «Норникеля» Владислав Стешенко сообщил журналистам на брифинге по производственным показателям ЗФ компании.

Сотрудничество 
Норильский горно–металлургический комбинат строили люди разных национальностей, в том числе и выходцы из Осетии — выпускники Северокавказского горно–металлургического института. И сегодня студенты из Владикавказа пополняют кадры компании. При этом многие из них по традиции проходят летнюю производственную практику на предприятиях Норильска, в том числе в «Норильскникельремонте».

Соглашения 
1 августа в «Норильскникельремонте» был подписан коллективный договор до 2022 года. Столь важному событию предшествовала тщательная разработка проекта документа, базирующаяся на Межрегиональном межотраслевом соглашении предприятий медно–никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса на 2019 — 2022 годы, а также его обсуждение на конференции работников.

Призвание 
В Норильск, сойдя с палубы теплохода, на несколько часов заглянул курский писатель Евгений Карпук, считающий себя по праву памяти и любви к нашему городу истинным норильчанином.

Комментарии 
Горят леса. Последние лет десять каждое лето бедствие настигает тот или иной регион. Красноярский край не исключение. Жители прилегающих к лесу территорий жалуются на смог, специалисты подсчитывают ущерб, полицейские выясняют причины, журналисты центральных СМИ собирают информацию. И все пытаются анализировать. Попробуем и мы.

Новости:
 9 августа 2019 
15:34 Кто займётся медвежонком? Маленького бурого хищника снова видели в норильской тундре.
14:49 За прошедшие сутки в крае ликвидирован 21 лесной пожар, в том числе 14 очагов возгораний в зоне контроля.
14:43 Учёные бьют тревогу. Популяция дикого северного оленя на грани исчезновения.
14:02 Почти 20 лет назад, 11 августа 1999 года, не стало почётного гражданина города Норильска Гунара Кродерса.
13:35 Норильчане смогут улететь в Москву самолётами S7 по низким ценам. Правда, если успеют купить билет по акции.
13:34 В этом году по федеральной программе «Формирование современной городской среды» облагорожено 12 дворов города.
13:21 Жители края, в том числе и норильчане, могут обращаться на горячую линию с вопросами по созданию комфортной городской среды.
12:59 Рудник «Таймырский» «Норникеля» оснастят системой кондиционирования.
11:22 Новый календарь напомнит горожанам о знаменательных событиях 2020-го – местных и общероссийских.
10:59 Норильчан приглашают в «Край уникальных кадров».
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