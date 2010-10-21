В День физкультурника норильчан ждёт большой выбор спортивных активностей и яркий футбольный вечер.
Праздник на стадионе «Заполярник» начнётся в полдень с торжественной церемонии награждения сотрудников спортивных учреждений города. Более двадцати человек получат ряд наград, в том числе почётные грамоты и благодарственные письма министра спорта Красноярского края, Законодательного собрания региона, главы Норильска, благодарственные письма Норильского горсовета и управления по спорту администрации Норильска.
Гости и участники праздника, в свою очередь, смогут посетить интерактивные площадки, спортивные состязания, весёлые старты, в которых будут состязаться трудовые отряды школьников, фитнес–площадку под открытом небом от клуба «Х–фит», многофункциональное многоборье, городские игры по стритболу, а также полюбоваться зажигательной зумбой. Для ребятишек организуют бесплатный прокат роликов и гироскутеров.
Главная роль в спортивном празднестве отведена членам спортклубов, сотрудникам спортучреждений города и федераций, воспитанникам спортшкол. Поддержать их и самим приобщиться к здоровому образу жизни приглашают всех желающих.
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|На 15.00 запланировано большое событие для футбольных болельщиков: финал Кубка Норильска по футболу – на поле сразятся «Алания» и «Туран».