[Индекс номера 117 (09.08.2019)]



10 августа — День физкультурника

Будет здорово

В День физкультурника норильчан ждёт большой выбор спортивных активностей и яркий футбольный вечер.

Праздник на стадионе «Заполярник» начнётся в полдень с торжественной церемонии награждения сотрудников спортивных учреждений города. Более двадцати человек получат ряд наград, в том числе почётные грамоты и благодарственные письма министра спорта Красноярского края, Законодательного собрания региона, главы Норильска, благодарственные письма Норильского горсовета и управления по спорту администрации Норильска. Гости и участники праздника, в свою очередь, смогут посетить интерактивные площадки, спортивные состязания, весёлые старты, в которых будут состязаться трудовые отряды школьников, фитнес–площадку под открытом небом от клуба «Х–фит», многофункциональное многоборье, городские игры по стритболу, а также полюбоваться зажигательной зумбой. Для ребятишек организуют бесплатный прокат роликов и гироскутеров. Главная роль в спортивном празднестве отведена членам спортклубов, сотрудникам спортучреждений города и федераций, воспитанникам спортшкол. Поддержать их и самим приобщиться к здоровому образу жизни приглашают всех желающих.

На 15.00 запланировано большое событие для футбольных болельщиков: финал Кубка Норильска по футболу – на поле сразятся «Алания» и «Туран».

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Праздник на стадионе «Заполярник» начнётся в полдень с торжественной церемонии награждения сотрудников спортивных учреждений города. Более двадцати человек получат ряд наград, в том числе почётные грамоты и благодарственные письма министра спорта Красноярского края, Законодательного собрания региона, главы Норильска, благодарственные письма Норильского горсовета и управления по спорту администрации Норильска.Гости и участники праздника, в свою очередь, смогут посетить интерактивные площадки, спортивные состязания, весёлые старты, в которых будут состязаться трудовые отряды школьников, фитнес–площадку под открытом небом от клуба «Х–фит», многофункциональное многоборье, городские игры по стритболу, а также полюбоваться зажигательной зумбой. Для ребятишек организуют бесплатный прокат роликов и гироскутеров.Главная роль в спортивном празднестве отведена членам спортклубов, сотрудникам спортучреждений города и федераций, воспитанникам спортшкол. Поддержать их и самим приобщиться к здоровому образу жизни приглашают всех желающих.

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