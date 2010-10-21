Сегодня в честь Дня строителя в АБК цементного завода пройдёт награждение работников одного из лучших норильских предприятий отрасли.
Блок строительных материалов, конструкций и цемента Норильского обеспечивающего комплекса был создан в октябре 2018 года на базе завода строительных материалов и конструкций и цементного завода. Это предприятие — единственный в Норильске крупный поставщик стройматериалов и изделий, необходимых для работы в сфере строительства в условиях Крайнего Севера. Основная его продукция — цемент, бетоны, растворы, сборный железобетон, металлоконструкции, минераловатные изделия и прочее.
Численность работников — 794 человека. 28 из них примут приветствия и получат награды различного уровня от заместителя главы Норильска по городскому хозяйству Николая Жигулина и руководителей Норильского обеспечивающего комплекса. Четверо работников удостоены почётных грамот главы города, десять — благодарственных писем. За профессиональное мастерство в строительной отрасли отмечены транспортёрщик горячего клинкера цеха обжига клинкера в производстве цемента Галина Сокульская и машинист трубоочистительной машины цеха остеклования труб производства пенополиуретана и изделий из пенополиуретана Елена Стрельникова.www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда