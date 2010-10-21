Порадовать родных и близких тропическими фруктами, а любимых — экзотическими цветами станет сложнее.
Нововведения, вступающие в силу 19 августа, носят, скорее технический характер. И всё же норильчанам, возвращающимся домой из жарких стран, стоит учесть, что пассажиры в своем багаже и ручной клади могут ввезти в Россию без фитосанитарных сертификатов не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трёх букетов цветов. Если вы попытаетесь провезти что–нибудь сверх положенного без сопроводительных документов, гостинцы и подарки вернут за кордон или уничтожат, причём за ваш же счёт. Кстати, то же самое касается и посылок.
Правила ввоза уже давно ужесточены в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском. Под подозрением находятся как тропические фрукты — финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан, так и привычные нам абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, цитрусовые.
Бобовые, орехи, овощи — томаты, капуста, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни ведрами, сумками и чемоданами тоже провозить не рекомендуется, оставьте их на родине — местные кулинары будут вам благодарны.
Ну, а если вы искренне желаете произвести впечатление на представительниц прекрасного пола, помните: везти с собой можно всего три букета не более 15 цветков в каждом. То есть пронести через пункт контроля охапку цветов размером с ваш рост, напирая на то, что всё это великолепие — лишь один малюсенький букетик, не выйдет.
Если эти известия вас огорчили, не расстраивайтесь, лучше выпейте чашечку бодрящего кофе. Благо жареный кофе в заводской упаковке можно ввозить из–за границы без ограничений — так же, как сушёные грибы, специи и пряности. Владимир ШиловскийФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда