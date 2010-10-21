[Индекс номера 117 (09.08.2019)]

Предъявите букет

Порадовать родных и близких тропическими фруктами, а любимых — экзотическими цветами станет сложнее.
Нововведения, вступающие в силу 19 августа, носят, скорее технический характер. И всё же норильчанам, возвращающимся домой из жарких стран, стоит учесть, что пассажиры в своем багаже и ручной клади могут ввезти в Россию без фитосанитарных сертификатов не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трёх букетов цветов. Если вы попытаетесь провезти что–нибудь сверх положенного без сопроводительных документов, гостинцы и подарки вернут за кордон или уничтожат, причём за ваш же счёт. Кстати, то же самое касается и посылок.
Правила ввоза уже давно ужесточены в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском. Под подозрением находятся как тропические фрукты — финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан, так и привычные нам абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, цитрусовые.
Бобовые, орехи, овощи — томаты, капуста, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни ведрами, сумками и чемоданами тоже провозить не рекомендуется, оставьте их на родине — местные кулинары будут вам благодарны.
Ну, а если вы искренне желаете произвести впечатление на представительниц прекрасного пола, помните: везти с собой можно всего три букета не более 15 цветков в каждом. То есть пронести через пункт контроля охапку цветов размером с ваш рост, напирая на то, что всё это великолепие — лишь один малюсенький букетик, не выйдет.
Если эти известия вас огорчили, не расстраивайтесь, лучше выпейте чашечку бодрящего кофе. Благо жареный кофе в заводской упаковке можно ввозить из–за границы без ограничений — так же, как сушёные грибы, специи и пряности.

Владимир Шиловский
Фото Владимира МАКУШКИНА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
График отключения горячей воды в Норильске.
Просмотр.
Статьи текущего номера:
Ремонт 
В Норильске продолжаются ремонты улично–дорожной сети на площади в 69 336 квадратных метров.

ЖКХ 
Предупреждать должников об ограничении коммунальной услуги теперь можно устно. В силу вступили масштабные коммунальные поправки.

10 августа — День физкультурника 
В День физкультурника норильчан ждёт большой выбор спортивных активностей и яркий футбольный вечер.

11 августа — День строителя 
Сегодня в честь Дня строителя в АБК цементного завода пройдёт награждение работников одного из лучших норильских предприятий отрасли.

 
Порадовать родных и близких тропическими фруктами, а любимых — экзотическими цветами станет сложнее.

Промплощадка 
В Норильско–Таймырской энергетической компании продолжается подготовка к отопительному сезону.

Итоги 
В июле горнорудные подразделения Заполярного филиала «Норникеля» не только выполнили, но и перевыполнили план добычи руды и извлечения из неё металлов. Об этом начальник производственного управления Заполярного филиала «Норникеля» Владислав Стешенко сообщил журналистам на брифинге по производственным показателям ЗФ компании.

Сотрудничество 
Норильский горно–металлургический комбинат строили люди разных национальностей, в том числе и выходцы из Осетии — выпускники Северокавказского горно–металлургического института. И сегодня студенты из Владикавказа пополняют кадры компании. При этом многие из них по традиции проходят летнюю производственную практику на предприятиях Норильска, в том числе в «Норильскникельремонте».

Соглашения 
1 августа в «Норильскникельремонте» был подписан коллективный договор до 2022 года. Столь важному событию предшествовала тщательная разработка проекта документа, базирующаяся на Межрегиональном межотраслевом соглашении предприятий медно–никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса на 2019 — 2022 годы, а также его обсуждение на конференции работников.

Призвание 
В Норильск, сойдя с палубы теплохода, на несколько часов заглянул курский писатель Евгений Карпук, считающий себя по праву памяти и любви к нашему городу истинным норильчанином.

Комментарии 
Горят леса. Последние лет десять каждое лето бедствие настигает тот или иной регион. Красноярский край не исключение. Жители прилегающих к лесу территорий жалуются на смог, специалисты подсчитывают ущерб, полицейские выясняют причины, журналисты центральных СМИ собирают информацию. И все пытаются анализировать. Попробуем и мы.

Новости:
 9 августа 2019 
15:34 Кто займётся медвежонком? Маленького бурого хищника снова видели в норильской тундре.
14:49 За прошедшие сутки в крае ликвидирован 21 лесной пожар, в том числе 14 очагов возгораний в зоне контроля.
14:43 Учёные бьют тревогу. Популяция дикого северного оленя на грани исчезновения.
14:02 Почти 20 лет назад, 11 августа 1999 года, не стало почётного гражданина города Норильска Гунара Кродерса.
13:35 Норильчане смогут улететь в Москву самолётами S7 по низким ценам. Правда, если успеют купить билет по акции.
13:34 В этом году по федеральной программе «Формирование современной городской среды» облагорожено 12 дворов города.
13:21 Жители края, в том числе и норильчане, могут обращаться на горячую линию с вопросами по созданию комфортной городской среды.
12:59 Рудник «Таймырский» «Норникеля» оснастят системой кондиционирования.
11:22 Новый календарь напомнит горожанам о знаменательных событиях 2020-го – местных и общероссийских.
10:59 Норильчан приглашают в «Край уникальных кадров».
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх