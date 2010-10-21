[Индекс номера 117 (09.08.2019)]



Промплощадка

Тепловой контур

В Норильско–Таймырской энергетической компании продолжается подготовка к отопительному сезону.

Ремонт оборудования на теплоэлектроцентрали–1 Как отмечают в НТЭК, программа летних ремонтов на энергосетях и объектах компании выполнена на 75%. Более того, подрядчики идут с некоторым опережением графика. Следует учесть, что возраст норильской ТЭЦ–1 солидный — её ввели в эксплуатацию в декабре 1942 года. Поэтому своевременное проведение ремонтных и профилактических работ на всех системах является одной из главных задач энергетиков. Плановый ремонт основного оборудования теплоэлектроцентрали–1 призван обеспечить надёжность энергосистемы в период зимних пиковых нагрузок. Сейчас на станции работает 15 энергетических и шесть водогрейных котлов, а также восемь турбогенераторов. Электрическая мощность ТЭЦ–1 составляет 325 МВт, а тепловая — 2049 Гкал/ч. С начала года уже отремонтировано 10 из 15 энергетических котлов, готово три турбины, ещё на трёх турбогенераторах идёт ремонт. На двух водогрейных котлах из шести работы закончены, один пока стоит на ремонте. Согласно плану, в рамках капитального ремонта котла выполняется замена конвективной части. Пиковая котельная – сварочные работы Из 352 единиц запорной арматуры — разного рода задвижек, вентилей, поворотных затворов и прочего, к началу августа отремонтировано 303, из 29 насосов сетевой воды 15 готовы к новому сезону, то же относится к 11 из 15 подогревателей. Этим летом в ремонте основного оборудования на объектах тепло– и энергоснабжения ТЭЦ-1 задействовано около 180 человек из 11 подрядных организаций. По словам заместителя генерального директора по ремонтам и обеспечению производства НТЭК Дмитрия Литвинова, количество людей и подрядных организаций для каждого вида работ определяется заранее, составляется программа проведения конкурсных процедур. Поскольку конкурсы являются открытыми, в них может участвовать любая организация, обладающая достаточной квалификацией. – Основные виды работ - ремонт турбинного и всполмогательного оборудования, выполняет «Норильскникельремонт», — поясняет Дмитрий Литвинов. — Но для некоторых видов работ мы выбираем тех, кто наиболее компетентен в определенной области: оцениваем отзывы о компании, её потенциал и производственные мощности, состав персонала и многое другое. В целом, по словам энергетиков, на всех объектах НТЭК, включая теплоэлектроцентрали, две гидроэлектростанции, тепловые и высоковольтные сети и предприятие тепловых и электрических сетей в Дудинке, работает около 660 человек. Их численность может меняться в зависимости от объёма работ на участке. Внешние подрядчики в большинстве своём заняты как раз на удалённых объектах. Многие из них работают в Норильске не первый год и хорошо знакомы нашим энергетикам. Помимо прочего, летом в НТЭК ведутся восстановительные работы на зданиях и сооружениях. Проверяется состояние кровли, стыков, герметичность контуров — для того чтобы создать работникам максимально комфортные условия. Энергетики фактически готовы к предстоящему отопительному сезону. Строгое соблюдение сроков начала и завершения ремонтов, выполнение полного объёма запланированных работ обусловлено жёстким контролем со стороны Министерства энергетики РФ, Ростехнадзора, министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. Результатом должно стать получение паспорта готовности энергоснабжающей организации к работе в отопительный зимний период.

В период с 25 по 30 августа запланирована промывка тепловых сетей и систем отопления жилого сектора всех районов Большого Норильска.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как отмечают в НТЭК, программа летних ремонтов на энергосетях и объектах компании выполнена на 75%. Более того, подрядчики идут с некоторым опережением графика. Следует учесть, что возраст норильской ТЭЦ–1 солидный — её ввели в эксплуатацию в декабре 1942 года. Поэтому своевременное проведение ремонтных и профилактических работ на всех системах является одной из главных задач энергетиков. Плановый ремонт основного оборудования теплоэлектроцентрали–1 призван обеспечить надёжность энергосистемы в период зимних пиковых нагрузок.Сейчас на станции работает 15 энергетических и шесть водогрейных котлов, а также восемь турбогенераторов. Электрическая мощность ТЭЦ–1 составляет 325 МВт, а тепловая — 2049 Гкал/ч. С начала года уже отремонтировано 10 из 15 энергетических котлов, готово три турбины, ещё на трёх турбогенераторах идёт ремонт. На двух водогрейных котлах из шести работы закончены, один пока стоит на ремонте. Согласно плану, в рамках капитального ремонта котла выполняется замена конвективной части.Из 352 единиц запорной арматуры — разного рода задвижек, вентилей, поворотных затворов и прочего, к началу августа отремонтировано 303, из 29 насосов сетевой воды 15 готовы к новому сезону, то же относится к 11 из 15 подогревателей.Этим летом в ремонте основного оборудования на объектах тепло– и энергоснабжения ТЭЦ-1 задействовано около 180 человек из 11 подрядных организаций. По словам заместителя генерального директора по ремонтам и обеспечению производства НТЭК Дмитрия Литвинова, количество людей и подрядных организаций для каждого вида работ определяется заранее, составляется программа проведения конкурсных процедур. Поскольку конкурсы являются открытыми, в них может участвовать любая организация, обладающая достаточной квалификацией.– Основные виды работ - ремонт турбинного и всполмогательного оборудования, выполняет «Норильскникельремонт», — поясняет Дмитрий Литвинов. — Но для некоторых видов работ мы выбираем тех, кто наиболее компетентен в определенной области: оцениваем отзывы о компании, её потенциал и производственные мощности, состав персонала и многое другое.В целом, по словам энергетиков, на всех объектах НТЭК, включая теплоэлектроцентрали, две гидроэлектростанции, тепловые и высоковольтные сети и предприятие тепловых и электрических сетей в Дудинке, работает около 660 человек. Их численность может меняться в зависимости от объёма работ на участке. Внешние подрядчики в большинстве своём заняты как раз на удалённых объектах. Многие из них работают в Норильске не первый год и хорошо знакомы нашим энергетикам.Помимо прочего, летом в НТЭК ведутся восстановительные работы на зданиях и сооружениях. Проверяется состояние кровли, стыков, герметичность контуров — для того чтобы создать работникам максимально комфортные условия.Энергетики фактически готовы к предстоящему отопительному сезону. Строгое соблюдение сроков начала и завершения ремонтов, выполнение полного объёма запланированных работ обусловлено жёстким контролем со стороны Министерства энергетики РФ, Ростехнадзора, министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. Результатом должно стать получение паспорта готовности энергоснабжающей организации к работе в отопительный зимний период.

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