[Индекс номера 117 (09.08.2019)]

 Итоги 
Ремонт работе не помеха

В июле горнорудные подразделения Заполярного филиала «Норникеля» не только выполнили, но и перевыполнили план добычи руды и извлечения из неё металлов. Об этом начальник производственного управления Заполярного филиала «Норникеля» Владислав Стешенко сообщил журналистам на брифинге по производственным показателям ЗФ компании.
Талнахская обогатительная фабрика, по словам Владислава Стешенко, июльский план хоть и не выполнила — сказалась остановка на двое суток на перефутеровку мельницы, – но при этом отгрузила никелевый концентрат в строгом соответствии с планом, а медный — с перевыполнением.
Медный завод всех показателей достиг, а по черновой меди «отошёл» на 109%. Надеждинский металлургический завод выполнил план по всем пунктам на 100%. Хорошо отработали в июле транспортники, ремонтники, строители, энергетики и работники Норильского обеспечивающего комплекса.
Июль в Заполярном филиале был богат на крупные продолжительные ремонты. В их числе шестисуточная замена головных канатов на северной подъёмной машине СС–3 рудника «Таймырский», частичная двух-
суточная перефутеровка мельницы на ТОФ, трёхсуточный ремонт оборудования первой технологической линии НМЗ. Произвели ремонт кислородного блока КС–1 на «Надежде», продолжавшийся 11 дней. Также на медном заводе был проведён ремонт печи Ванюкова № 2, здесь же начался средний ремонт анодной печи № 3. Горняки заменили ленту на конвейере подачи руды № 12 рудника «Октябрьский». Всё это, обращает особое внимание Владислав Стешенко, было сделано без ущерба для производства.
В августе в Заполярном филиале также запланировано немало крупных ремонтов. На Талнахской обогатительной фабрике продолжится перефутеровка мельницы полусамоизмельчения, предстоит привести в порядок оборудование второй технологической линии Надеждинского металлургического завода и воздухоразделительной установки на кислородной станции № 2. На руднике «Маяк» планируется заменить рельсовые проводники, а на медном заводе приступить к ремонту печи Ванюкова № 3.
В июле в Заполярном филиале зафиксирован один лёгкий несчастный случай — на руднике «Комсомольский». Вместе с тем статистика, составленная по итогам семи месяцев, говорит о том, что по сравнению с 2018 годом отмечается снижение травматизма на производстве: три случая против пяти. Однако в этом году общую картину омрачило происшествие со смертельным исходом.
В дочерних и зависимых обществах компании зафиксировано 11 случаев травматизма в нынешнем году против шести в прошлом, а также один смертельный случай. По внешним подрядчикам ситуация следующая: пять происшествий против четырёх прошлогодних и два смертельных случая.

Николай Кондрашов
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График отключения горячей воды в Норильске.
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Итоги 
В июле горнорудные подразделения Заполярного филиала «Норникеля» не только выполнили, но и перевыполнили план добычи руды и извлечения из неё металлов. Об этом начальник производственного управления Заполярного филиала «Норникеля» Владислав Стешенко сообщил журналистам на брифинге по производственным показателям ЗФ компании.

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Соглашения 
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Призвание 
В Норильск, сойдя с палубы теплохода, на несколько часов заглянул курский писатель Евгений Карпук, считающий себя по праву памяти и любви к нашему городу истинным норильчанином.

Комментарии 
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