[Индекс номера 117 (09.08.2019)]



Сотрудничество

Серьёзные ребята

Норильский горно–металлургический комбинат строили люди разных национальностей, в том числе и выходцы из Осетии — выпускники Северокавказского горно–металлургического института. И сегодня студенты из Владикавказа пополняют кадры компании. При этом многие из них по традиции проходят летнюю производственную практику на предприятиях Норильска, в том числе в «Норильскникельремонте».

Парни показывают себя с самой лучшей стороны Ахсарбек Гадзалов и Вячеслав Иваненко приехали в Заполярье из Владикавказа. Дома ребята учатся на горных инженеров, а у нас трудятся на втором участке ремонтно–строительного треста «Норильскникельремонта». По словам техника–технолога участка Александра Марина, парни показывают себя с лучшей стороны, ответственно и с чувством долга выполняют порученные им задания. – Студенты проходят у нас практику каждый год, с июня по сентябрь. На моей памяти это уже четвёртый десант, — рассказывает Александр Марина. — Для многих из них Норильск и «Норникель» — отличная возможность начать трудовую карьеру. Ребята стараются как могут, но кое–чему им ещё только предстоит научиться. Тем не менее они вносят ощутимый вклад в общее дело. Мы привлекаем их к строительным работам, следим за их действиями и делаем выводы. Помимо нашего участка ребята из студотряда работают и на других объектах, и везде, насколько я знаю, от них есть толк. – Мы из первого потока в 49 человек. 1 июля в город прибыли и другие, — рассказывает Вячеслав Иваненко. — Когда мне предложили поехать в Норильск, я сразу же согласился, поскольку наслышан о вашем городе и металлургическом гиганте. Скажу честно: в Норильске меня главным образом поразил полярный день — это что–то невероятное. А что касается условий труда, то они здесь, безусловно, очень привлекательные. Отдельно хочу сказать о технике безопасности на производстве: таких строгих правил я не видел нигде. Но это и хорошо, ведь здоровье — самое главное, и, чтобы избежать несчастных случаев, нужно всегда оставаться начеку. Ахсарбек Гадзалов уже был в Норильске — два года назад он также проходил практику в «Норильскникельремонте»: – Мой отец в своё время хотел стать горным инженером, но, к сожалению, у него не получилось. Я сделаю всё возможное, чтобы он мог мной гордиться. А «Норникель» привлекателен не только с точки зрения стабильной зарплаты и социальных гарантий: здесь можно построить карьеру с нуля. Александр Марина подтверждает мнение о том, что многие из студентов–практикантов после учёбы возвращаются в Норильск: – Квалифицированные рабочие и специалисты нам нужны. Для нас нет разницы, откуда родом человек. Главное, чтобы он был надёжным работником. Единственный совет, который я могу дать парням: никогда не ленитесь, всегда выполняйте задание на совесть и не стесняйтесь спрашивать советов у старших товарищей. И тогда, я уверен, перед вами откроются большие перспективы. Помните, всё в ваших руках. Ахсарбек и Вячеслав находят время и на отдых — в выходные дни ребята пропадают на спортивных площадках. А Ахсарбек к тому же играет в чемпионате города по футболу за команду СКГМИ, которая не первый год состоит в норильской футбольной лиге и сформирована именно из студентов–практикантов. Юноша признаётся, что не прочь в будущем выступать и за другую дружину, например, — ремонтников или строителей.

Михаил Туаев Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ахсарбек Гадзалов и Вячеслав Иваненко приехали в Заполярье из Владикавказа. Дома ребята учатся на горных инженеров, а у нас трудятся на втором участке ремонтно–строительного треста «Норильскникельремонта». По словам техника–технолога участка Александра Марина, парни показывают себя с лучшей стороны, ответственно и с чувством долга выполняют порученные им задания.– Студенты проходят у нас практику каждый год, с июня по сентябрь. На моей памяти это уже четвёртый десант, — рассказывает Александр Марина. — Для многих из них Норильск и «Норникель» — отличная возможность начать трудовую карьеру. Ребята стараются как могут, но кое–чему им ещё только предстоит научиться. Тем не менее они вносят ощутимый вклад в общее дело. Мы привлекаем их к строительным работам, следим за их действиями и делаем выводы. Помимо нашего участка ребята из студотряда работают и на других объектах, и везде, насколько я знаю, от них есть толк.– Мы из первого потока в 49 человек. 1 июля в город прибыли и другие, — рассказывает Вячеслав Иваненко. — Когда мне предложили поехать в Норильск, я сразу же согласился, поскольку наслышан о вашем городе и металлургическом гиганте. Скажу честно: в Норильске меня главным образом поразил полярный день — это что–то невероятное. А что касается условий труда, то они здесь, безусловно, очень привлекательные. Отдельно хочу сказать о технике безопасности на производстве: таких строгих правил я не видел нигде. Но это и хорошо, ведь здоровье — самое главное, и, чтобы избежать несчастных случаев, нужно всегда оставаться начеку.Ахсарбек Гадзалов уже был в Норильске — два года назад он также проходил практику в «Норильскникельремонте»:– Мой отец в своё время хотел стать горным инженером, но, к сожалению, у него не получилось. Я сделаю всё возможное, чтобы он мог мной гордиться. А «Норникель» привлекателен не только с точки зрения стабильной зарплаты и социальных гарантий: здесь можно построить карьеру с нуля.Александр Марина подтверждает мнение о том, что многие из студентов–практикантов после учёбы возвращаются в Норильск:– Квалифицированные рабочие и специалисты нам нужны. Для нас нет разницы, откуда родом человек. Главное, чтобы он был надёжным работником. Единственный совет, который я могу дать парням: никогда не ленитесь, всегда выполняйте задание на совесть и не стесняйтесь спрашивать советов у старших товарищей. И тогда, я уверен, перед вами откроются большие перспективы. Помните, всё в ваших руках.Ахсарбек и Вячеслав находят время и на отдых — в выходные дни ребята пропадают на спортивных площадках. А Ахсарбек к тому же играет в чемпионате города по футболу за команду СКГМИ, которая не первый год состоит в норильской футбольной лиге и сформирована именно из студентов–практикантов. Юноша признаётся, что не прочь в будущем выступать и за другую дружину, например, — ремонтников или строителей.

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