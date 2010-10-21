[Индекс номера 117 (09.08.2019)]



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Уговор дороже денег

1 августа в «Норильскникельремонте» был подписан коллективный договор до 2022 года. Столь важному событию предшествовала тщательная разработка проекта документа, базирующаяся на Межрегиональном межотраслевом соглашении предприятий медно–никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса на 2019 — 2022 годы, а также его обсуждение на конференции работников.

В новом колдоговоре сохранены все социальные обязательства В ходе подготовки колдоговора членами рабочей комиссии были рассмотрены предложения трудовых коллективов всех подразделений «Норильскникельремонта», учтён опыт социального партнёрства прошлых лет, включены изменения, связанные с новыми требованиями законодательства, касающимися социально–трудовых отношений и условий труда отдельных категорий работников. При этом все социальные обязательства, относящиеся к сотрудникам и членам их семей, сохранятся и в новом документе. Дополнения к коллективному договору в основном как раз и касались социальной политики. Например, в целях привлечения и закрепления высококвалифицированного персонала, работников остродефицитных профессий и молодых специалистов для выполнения текущих и стратегических задач работодатель предусматривает реализацию жилищной политики и корпоративных жилищных программ, принятых в «Норникеле». Также дополнения и изменения коснулись сферы медицинского страхования сотрудников, профессиональной ориентации в целях формирования позитивного имиджа и повышения привлекательности поступления выпускников в профильные вузы с последующим трудо-устройством в подразделения «Норильскникельремонта» и других значимых областей. Со стороны работодателя документ подписал генеральный директор общества Олег Вейде, со стороны работников — председатель социально–трудового совета Спартак Михайлов, заместитель председателя первичной профсоюзной организации «Норильскавтоматики» Вадим Иванушкин и председатель объединения профсоюзных организаций Виктор Кирик.

Денис Кожевников Фото предоставлено «Норильскникельремонтом» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В ходе подготовки колдоговора членами рабочей комиссии были рассмотрены предложения трудовых коллективов всех подразделений «Норильскникельремонта», учтён опыт социального партнёрства прошлых лет, включены изменения, связанные с новыми требованиями законодательства, касающимися социально–трудовых отношений и условий труда отдельных категорий работников.При этом все социальные обязательства, относящиеся к сотрудникам и членам их семей, сохранятся и в новом документе.Дополнения к коллективному договору в основном как раз и касались социальной политики. Например, в целях привлечения и закрепления высококвалифицированного персонала, работников остродефицитных профессий и молодых специалистов для выполнения текущих и стратегических задач работодатель предусматривает реализацию жилищной политики и корпоративных жилищных программ, принятых в «Норникеле».Также дополнения и изменения коснулись сферы медицинского страхования сотрудников, профессиональной ориентации в целях формирования позитивного имиджа и повышения привлекательности поступления выпускников в профильные вузы с последующим трудо-устройством в подразделения «Норильскникельремонта» и других значимых областей.Со стороны работодателя документ подписал генеральный директор общества Олег Вейде, со стороны работников — председатель социально–трудового совета Спартак Михайлов, заместитель председателя первичной профсоюзной организации «Норильскавтоматики» Вадим Иванушкин и председатель объединения профсоюзных организаций Виктор Кирик.

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