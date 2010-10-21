[Индекс номера 118 (13.08.2019)]



Там, где живут медведи

Белая медведица, обнаруженная в окрестностях Норильска в июне этого года, и Урсула, год назад вывезенная с Диксона, вполне могут оказаться родными сёстрами. Такую версию в отношении новоиспечённых «Зиты и Гиты» выдвинул директор парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань. «Заполярная Правда» попросила его рассказать о том, как живётся полярным мишкам в Красноярске.

– Андрей Вениаминович, на своей странице в «Фейсбуке» вы периодически пишете об улучшении состояния молодой медведицы, недавно доставленной из Норильска в ваш парк, и даже о том, что зверь уже начал хулиганить. – Да, очень бойкая барышня оказалась! Мы поставили ей небольшой бассейн, так она его каждый день переворачивает. Медведица точно не трусиха, умеет за себя постоять. Не истеричка, но, как только к её зоне подходишь, рыком и поведением обозначает границы. Недельки через две–три переведём её в вольер побольше, рядом с другими медведями. Я думаю, с социализацией у новенькой всё будет в порядке. – Какие сложности были в процессе восстановления здоровья животного? – Мы взвесили медведицу, когда её доставили в Красноярск: 105 килограммов. После того как из неё вышли все пуговицы, фольга, пакеты и другой мусор, которого она наглоталась на свалке в Норильске, вес снизился до 100 килограммов. Это была наша стартовая величина. Найдёныш напоминал мешок с костями и всю первую неделю лежал в углу. – А какой вес должен быть у зверя в идеале? – При её размерах — минимум 180 кило. Если проводить аналогию с человеком, то прежнее её состояние — это крайняя степень истощения. В нашем случае всё усугублялось тем, что это молодой, растущий организм. Его неправильное развитие может привести к рахиту, например. И далее — к необратимым процессам в сердечной мышце и многим другим неприятным последствиям. Поэтому нам было важно понять степень поражения организма. Но как это сделать? УЗИ, ФГС, рентген — всё это возможно провести только тогда, когда медведица окрепнет и риски при усыплении будут сведены к нулю. Нам оставалось только наблюдать за животным и откармливать его. Но тут возникла новая проблема: вес набирать надо, а кормить, по сути, ничем нельзя. Дашь чуть больше жирного — сразу отторжение. А на овсяной кашке такого крупного зверя не поднимешь. В итоге методом проб и ошибок подобрали оптимальную диету. Использовали ферменты, иногда рыбий жир. Сейчас уже появилась возможность добавлять в рацион витамины. Такое решение было принято на днях рабочей группой, в которую входят и ветеринары Красноярска, и руководители соответствующих служб. Вопрос на контроле. По полкилограмма в день–два медведица набирает. Период стабилизации наступил. Как мог полярный медведь оказаться в Норильске? – Восстановление Урсулы, которую год назад доставили в «Роев ручей» с Диксона, проходило легче? – Урсула сразу весила около 120 килограммов, а к моменту окончания двухмесячного карантина её вес был почти 160 кило. Кстати, у меня есть предчувствие, что они с этой новенькой медведицей сёстры. Вывезти найдёныша в Красноярск – задача не из простых – Как такое возможно? – Не мог найдёныш появиться в окрестностях Норильска легальным путём. Какая–то странная, если не детективная история! Самки белых медведей не ходоки. Материнский инстинкт не позволяет им уходить далеко от привычного места обитания. Сами посудите: зачем полярному зверю покидать богатое на тот момент нерпой побережье и идти вглубь континента на 800 километров? Это если по прямой. А в реальности — так и на все 1600. Мы проверили — подушечки лап и когти у медведя не стёрты. Реакция на человека тоже странная — она его обнюхивает, не кидается. Признаков много! В первый же день в «Роевом ручье» медведица начала разбирать вольер. Всё, что можно было, разорвала. Целенаправленно пошла по периметру вольера — искать выход. Может, у неё уже есть такой опыт? – Почему вы думаете, что наша медведица может быть сестрой Урсулы? – Урсула тоже появилась на Диксоне как–то странно. Откуда она взялась на поселковой помойке? Где её мать? Останки взрослой самки не обнаружены. Вполне возможно, что браконьеры убили её из–за шкуры, а одного медвежонка забрали с собой, спрятав его, к примеру, в рюкзаке. Второго зверёныша или не заметили, или не смогли вывезти на Большую землю. Этого же медвежонка могли держать где–нибудь в гараже. В итоге, учитывая, что закон в отношении краснокнижных животных ужесточили, испугались и выпустили. Либо молодая самочка сбежала сама, разобрав вольер. В дальнейшем, когда мы будем проводить обследование животного, возьмём кровь, сделаем в том числе и генетический анализ. Проверим мою версию — сёстры они с Урсулой или нет. Как минимум узнаем, из какого региона полярный зверь. – Сколько детёнышей бывает у белых медведей? – Один–два, реже три. Дав жизнь потомству, самка пару лет отдыхает. Это одна из причин, по которым популяция белых медведей прирастает так трудно. Медведи могут быть романтиками – Урсула и норильский найдёныш одного возраста? – Мы считаем, да. Комиссия ставит обоим зверям возраст два состоявшихся года. Такую оценку дали на основании осмотра зубов животных. Если учесть, что обычно медвежата рождаются в феврале–марте, то им сейчас примерно по 2,5 года. Хотя телосложение у зверей из одного помёта может быть разным. Новенькая самочка крупнее, чем Урсула. А та, в свою очередь, скоро догонит Аврору, которой уже практически десять лет. – Что дальше будет с медведицей? – Вопрос будет решаться коллегиально. Одно могу сказать наверняка: один из медведей точно покинет «Роев ручей». Кто именно, я пока не готов сказать. Мне очень нравится Урсула за её хулиганский характер. Посетители тоже от неё в восторге. С другой стороны, необходимо учитывать вопросы размножения и многое другое. Будем думать. До осени никаких изменений не предвидится. – В «Роевом ручье» четыре белых медведя? – Пять. Самый взрослый — Седов — сейчас временно в Геленджике: зажигает с двумя молодыми барышнями. – А почему мишку отправили на Юг? – Это случилось ещё до моего прихода на пост директора, в 2012 году Союзом зоопарков России и кураторами коллекции белых медведей было рекомендовано допустить его к размножению и перевести для этого в другой зоопарк. В «Роевом ручье» тогда было два самца и одна самочка нерепродуктивного возраста: Феликс и Аврора практически одногодки, а Седов — существенно старше. Поэтому решили не ждать два–три года, когда Авроре можно будет заводить с ним шашни. У такого красивого белого медведя, репродуктивный возраст которого подходит к концу, должны быть детёныши. К сожалению, из–за организационных сложностей дело откладывалось. Но в конечном итоге Седов был вознаграждён, так как попал в один из лучших зоопарков страны. Для него в сафари–парке Геленджика созданы все условия: индивидуальный бассейн, большие площади. В вольерах распыляется вода. Мы надеемся, что медвежата появятся. Во всяком случае, в Геленджике рассказывают, что между бойкой девицей и романтической натурой наш кавалер выбрал последнюю. Хотя и у первой барышни есть все шансы заслужить его благосклонность. – А пара Феликс и Аврора? – У Авроры, похоже, проблемы с деторождением, мы её обследовали. В итоге у нас сейчас две маленькие медведицы, которые ещё не достигли репродуктивного возраста. Феликс ещё может несколько лет покрутить амуры, но слишком долго тоже тянуть нельзя... А вообще это уникальнейшая ситуация для зоопарка (даже во всём мире), когда в одном месте содержатся сразу четыре медведя из дикой природы! Чистая кровь. Например, Московскому зоопарку — 155 лет, питерскому — 154. И в популяции белых медведей, которые там росли, так или иначе происходило — пусть отдалённое — скрещивание и, как следствие, мутация. А мы, имея четырёх «свежих» зверей, можем создать у себя как минимум две новые линии, если у Седова всё получится. Или если к нам ещё один пацан попадёт. «Роев ручей» тогда стал бы практически инкубатором белых медведей, монополистом. «У вас рыбки не найдётся?» – Иностранные зоопарки не выпрашивают у наших мишек? – Да они в очереди стоят! Хоть взрослого зверя, медвежонка за любые деньги готовы купить. Но у отечественных зоопарков есть внутренняя договорённость о том, что репродуктивно ценных животных мы не будем вывозить за пределы страны или использовать в коммерческих целях. Другое дело — отправить медведя в российский зоопарк, если на то будет коллегиальное решение. Я, к слову, сам вхожу в комиссию по воспроизводству белых медведей — координирующего органа страны. Это государственная, крайне серьёзная задача. Большую помощь нам оказывает автономная некоммерческая организация «Общество дикой природы», которая при поддержке «Роснефти» курирует вопросы содержания белых медведей во всех зоопарках страны. В частности, благодаря этой компании мы сейчас строим крупнейший в Евразии вольер для полярных мишек. Радует, что многие зоопарки уже отошли от позиции зверинца, целью которого является просто показ животных за деньги. Главная наша задача на сегодняшний день — создать резервную группировку чистокровных белых медведей в отечественных зоопарках. Питание у мишек отменное... – Для чего это необходимо? – Природные катаклизмы могут случиться в любой момент... Лесные пожары в крае показали, насколько мы беззащитны перед стихией. Представьте, что было бы, если бы сейчас сотни тысяч тонн сажи пошли не на юг края, а в сторону Ледовитого океана? Таяние льдов, и, как следствие, смена мест обитания нерпы, которая является традиционной пищей белых медведей, неминуема. И если сейчас зверь интуитивно знает, где её искать, и может пройти за день 200–300 километров в поисках пропитания, что будет, если нерпа окажется за тысячу километров от него? В природе всё взаимосвязано. Популяция белых медведей может исчезнуть. Поэтому мы и должны содержать в зоопарках зверей, это главная наша функция — донести до потомков чистый генетический материал. А уже задача науки — размножить животных. – Но ведь наверняка найдутся те, кто будет апеллировать к тому, что звери должны размножаться в естественной среде, а не в зоопарках. Что более гуманно было бы, например, норильскую медведицу выпустить на волю. – Норильский найдёныш — ещё подросток. Он должен был пройти с мамкой «курс молодого бойца». Ему должны были показать, как охотиться на нерпу, показать места её обитания. Зверь не должен быть приучен к человеку. А эта медведица, как и Урсула, уже познала вкус халявы. И звери будут действовать по пути наименьшего сопротивления — пойдут к человеку и в итоге погибнут. Я не понимаю этих разговоров — вернуть хищника на волю. Какие шансы выжить у медведя, если он обессиленный, в состоянии дистрофии? По сути, это значит убить его собственными руками. Я уже не говорю о том, что такая процедура требует очень больших финансовых затрат. Поэтому самое правильное — глобально решать проблему. – Каким образом? – В Арктику сейчас заходит много крупных транснациональных корпораций. Северный морской путь становится востребованным, а регион — всё более привлекательным для бизнеса. Что это означает? Что традиционные места обитания животных будут меняться. Вероятность контакта человека и полярного медведя будет возрастать. Поэтому назревает необходимость создания центра реабилитации белых медвежат непосредственно на Крайнем Севере. Мы же со своей стороны готовы оказать максимальное содействие. Более того, при поддержке Общества дикой природы мы уже предпринимаем конкретные шаги: готовим небольшую промежуточную программу, позволяющую распространить на северных территориях спасательные капсулы для полярных медведей. Запас корма позволит продержаться зверю до приезда специалистов и решения всех бюрократических вопросов. Хотя, повторюсь, кардинально может решить проблему именно появление центра реабилитации медведей, который позволит выпускать зверя после восстановления сразу же в дикую природу. И вот это уже будут не просто разговоры, а взрослая, очень уважаемая и красивая позиция.

Екатерина Степанова Фото Екатерины СТЕПАНОВОЙ, Дениса КОЖЕВНИКОВА, Ирины ЯРИНСКОЙ и с сайта roev.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Да, очень бойкая барышня оказалась! Мы поставили ей небольшой бассейн, так она его каждый день переворачивает. Медведица точно не трусиха, умеет за себя постоять. Не истеричка, но, как только к её зоне подходишь, рыком и поведением обозначает границы. Недельки через две–три переведём её в вольер побольше, рядом с другими медведями. Я думаю, с социализацией у новенькой всё будет в порядке.– Мы взвесили медведицу, когда её доставили в Красноярск: 105 килограммов. После того как из неё вышли все пуговицы, фольга, пакеты и другой мусор, которого она наглоталась на свалке в Норильске, вес снизился до 100 килограммов. Это была наша стартовая величина. Найдёныш напоминал мешок с костями и всю первую неделю лежал в углу.– При её размерах — минимум 180 кило. Если проводить аналогию с человеком, то прежнее её состояние — это крайняя степень истощения. В нашем случае всё усугублялось тем, что это молодой, растущий организм. Его неправильное развитие может привести к рахиту, например. И далее — к необратимым процессам в сердечной мышце и многим другим неприятным последствиям. Поэтому нам было важно понять степень поражения организма. Но как это сделать? УЗИ, ФГС, рентген — всё это возможно провести только тогда, когда медведица окрепнет и риски при усыплении будут сведены к нулю. Нам оставалось только наблюдать за животным и откармливать его.Но тут возникла новая проблема: вес набирать надо, а кормить, по сути, ничем нельзя. Дашь чуть больше жирного — сразу отторжение. А на овсяной кашке такого крупного зверя не поднимешь. В итоге методом проб и ошибок подобрали оптимальную диету. Использовали ферменты, иногда рыбий жир. Сейчас уже появилась возможность добавлять в рацион витамины. Такое решение было принято на днях рабочей группой, в которую входят и ветеринары Красноярска, и руководители соответствующих служб. Вопрос на контроле. По полкилограмма в день–два медведица набирает. Период стабилизации наступил.– Урсула сразу весила около 120 килограммов, а к моменту окончания двухмесячного карантина её вес был почти 160 кило. Кстати, у меня есть предчувствие, что они с этой новенькой медведицей сёстры.– Не мог найдёныш появиться в окрестностях Норильска легальным путём. Какая–то странная, если не детективная история! Самки белых медведей не ходоки. Материнский инстинкт не позволяет им уходить далеко от привычного места обитания. Сами посудите: зачем полярному зверю покидать богатое на тот момент нерпой побережье и идти вглубь континента на 800 километров? Это если по прямой. А в реальности — так и на все 1600. Мы проверили — подушечки лап и когти у медведя не стёрты. Реакция на человека тоже странная — она его обнюхивает, не кидается. Признаков много! В первый же день в «Роевом ручье» медведица начала разбирать вольер. Всё, что можно было, разорвала. Целенаправленно пошла по периметру вольера — искать выход. Может, у неё уже есть такой опыт?– Урсула тоже появилась на Диксоне как–то странно. Откуда она взялась на поселковой помойке? Где её мать? Останки взрослой самки не обнаружены. Вполне возможно, что браконьеры убили её из–за шкуры, а одного медвежонка забрали с собой, спрятав его, к примеру, в рюкзаке. Второго зверёныша или не заметили, или не смогли вывезти на Большую землю. Этого же медвежонка могли держать где–нибудь в гараже. В итоге, учитывая, что закон в отношении краснокнижных животных ужесточили, испугались и выпустили. Либо молодая самочка сбежала сама, разобрав вольер. В дальнейшем, когда мы будем проводить обследование животного, возьмём кровь, сделаем в том числе и генетический анализ. Проверим мою версию — сёстры они с Урсулой или нет. Как минимум узнаем, из какого региона полярный зверь.– Один–два, реже три. Дав жизнь потомству, самка пару лет отдыхает. Это одна из причин, по которым популяция белых медведей прирастает так трудно.– Мы считаем, да. Комиссия ставит обоим зверям возраст два состоявшихся года. Такую оценку дали на основании осмотра зубов животных. Если учесть, что обычно медвежата рождаются в феврале–марте, то им сейчас примерно по 2,5 года. Хотя телосложение у зверей из одного помёта может быть разным. Новенькая самочка крупнее, чем Урсула. А та, в свою очередь, скоро догонит Аврору, которой уже практически десять лет.– Вопрос будет решаться коллегиально. Одно могу сказать наверняка: один из медведей точно покинет «Роев ручей». Кто именно, я пока не готов сказать. Мне очень нравится Урсула за её хулиганский характер. Посетители тоже от неё в восторге. С другой стороны, необходимо учитывать вопросы размножения и многое другое. Будем думать. До осени никаких изменений не предвидится.– Пять. Самый взрослый — Седов — сейчас временно в Геленджике: зажигает с двумя молодыми барышнями.– Это случилось ещё до моего прихода на пост директора, в 2012 году Союзом зоопарков России и кураторами коллекции белых медведей было рекомендовано допустить его к размножению и перевести для этого в другой зоопарк. В «Роевом ручье» тогда было два самца и одна самочка нерепродуктивного возраста: Феликс и Аврора практически одногодки, а Седов — существенно старше. Поэтому решили не ждать два–три года, когда Авроре можно будет заводить с ним шашни. У такого красивого белого медведя, репродуктивный возраст которого подходит к концу, должны быть детёныши. К сожалению, из–за организационных сложностей дело откладывалось. Но в конечном итоге Седов был вознаграждён, так как попал в один из лучших зоопарков страны. Для него в сафари–парке Геленджика созданы все условия: индивидуальный бассейн, большие площади. В вольерах распыляется вода. Мы надеемся, что медвежата появятся. Во всяком случае, в Геленджике рассказывают, что между бойкой девицей и романтической натурой наш кавалер выбрал последнюю. Хотя и у первой барышни есть все шансы заслужить его благосклонность.– У Авроры, похоже, проблемы с деторождением, мы её обследовали. В итоге у нас сейчас две маленькие медведицы, которые ещё не достигли репродуктивного возраста. Феликс ещё может несколько лет покрутить амуры, но слишком долго тоже тянуть нельзя... А вообще это уникальнейшая ситуация для зоопарка (даже во всём мире), когда в одном месте содержатся сразу четыре медведя из дикой природы! Чистая кровь. Например, Московскому зоопарку — 155 лет, питерскому — 154. И в популяции белых медведей, которые там росли, так или иначе происходило — пусть отдалённое — скрещивание и, как следствие, мутация. А мы, имея четырёх «свежих» зверей, можем создать у себя как минимум две новые линии, если у Седова всё получится. Или если к нам ещё один пацан попадёт. «Роев ручей» тогда стал бы практически инкубатором белых медведей, монополистом.– Да они в очереди стоят! Хоть взрослого зверя, медвежонка за любые деньги готовы купить. Но у отечественных зоопарков есть внутренняя договорённость о том, что репродуктивно ценных животных мы не будем вывозить за пределы страны или использовать в коммерческих целях. Другое дело — отправить медведя в российский зоопарк, если на то будет коллегиальное решение. Я, к слову, сам вхожу в комиссию по воспроизводству белых медведей — координирующего органа страны. Это государственная, крайне серьёзная задача. Большую помощь нам оказывает автономная некоммерческая организация «Общество дикой природы», которая при поддержке «Роснефти» курирует вопросы содержания белых медведей во всех зоопарках страны. В частности, благодаря этой компании мы сейчас строим крупнейший в Евразии вольер для полярных мишек. Радует, что многие зоопарки уже отошли от позиции зверинца, целью которого является просто показ животных за деньги. Главная наша задача на сегодняшний день — создать резервную группировку чистокровных белых медведей в отечественных зоопарках.– Природные катаклизмы могут случиться в любой момент... Лесные пожары в крае показали, насколько мы беззащитны перед стихией. Представьте, что было бы, если бы сейчас сотни тысяч тонн сажи пошли не на юг края, а в сторону Ледовитого океана? Таяние льдов, и, как следствие, смена мест обитания нерпы, которая является традиционной пищей белых медведей, неминуема. И если сейчас зверь интуитивно знает, где её искать, и может пройти за день 200–300 километров в поисках пропитания, что будет, если нерпа окажется за тысячу километров от него? В природе всё взаимосвязано. Популяция белых медведей может исчезнуть. Поэтому мы и должны содержать в зоопарках зверей, это главная наша функция — донести до потомков чистый генетический материал. А уже задача науки — размножить животных.– Норильский найдёныш — ещё подросток. Он должен был пройти с мамкой «курс молодого бойца». Ему должны были показать, как охотиться на нерпу, показать места её обитания. Зверь не должен быть приучен к человеку. А эта медведица, как и Урсула, уже познала вкус халявы. И звери будут действовать по пути наименьшего сопротивления — пойдут к человеку и в итоге погибнут. Я не понимаю этих разговоров — вернуть хищника на волю. Какие шансы выжить у медведя, если он обессиленный, в состоянии дистрофии? По сути, это значит убить его собственными руками. Я уже не говорю о том, что такая процедура требует очень больших финансовых затрат. Поэтому самое правильное — глобально решать проблему.– В Арктику сейчас заходит много крупных транснациональных корпораций. Северный морской путь становится востребованным, а регион — всё более привлекательным для бизнеса. Что это означает? Что традиционные места обитания животных будут меняться. Вероятность контакта человека и полярного медведя будет возрастать. Поэтому назревает необходимость создания центра реабилитации белых медвежат непосредственно на Крайнем Севере. Мы же со своей стороны готовы оказать максимальное содействие.Более того, при поддержке Общества дикой природы мы уже предпринимаем конкретные шаги: готовим небольшую промежуточную программу, позволяющую распространить на северных территориях спасательные капсулы для полярных медведей. Запас корма позволит продержаться зверю до приезда специалистов и решения всех бюрократических вопросов. Хотя, повторюсь, кардинально может решить проблему именно появление центра реабилитации медведей, который позволит выпускать зверя после восстановления сразу же в дикую природу. И вот это уже будут не просто разговоры, а взрослая, очень уважаемая и красивая позиция.

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