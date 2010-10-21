[Индекс номера 118 (13.08.2019)]



Перспективы

На шаг впереди

В ближайшие годы согласно планам Минстроя России сферу ЖКХ ждёт полная перезагрузка. Страна к 2024 году должна перейти на цифровые технологии и интеллектуальные системы. Их внедрение происходит и в Норильске.

Самая молодая управляющая компания в Норильске — «Северный управдом» — также идёт в ногу со временем и реализует на обслуживаемой территории в Кайеркане проекты, упрощающие взаимодействие между хозяйствующими субъектами и призванные повысить качество жизни норильчан. Об этом руководство компании сообщило председателю Норильского городского Совета депутатов Александру Пестрякову во время его визита с инспекцией на объекты, вверенные «Северному управдому». Компания осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами в Норильске с 2016 года. В зоне её ответственности находятся 35 кайерканских домов. Сейчас «Северным управдомом» в рамках системы «Умный город» полностью автоматизировано снятие показаний с общедомовых приборов учёта, что делает совершенно прозрачными расчёты между ресурсо-снабжающими организациями и собственниками жилья в многоквартирных домах. Все предприятия и организации, непосредственно относящиеся к поставкам коммунальных ресурсов, в любой момент могут проконтролировать их потребление любым домом на территории «Северного управдома». В ближайших планах управляющей компании — ввод в эксплуатацию автоматизированных узлов тепло– и водоресурсов. – Помимо того, что автоматизация делает прозрачными все расчёты за энергоресурсы, мы ожидаем, что это положительно отразится на платёжных документах жителей, — отмечает исполнительный директор «Северного управдома» Константин Тетиевский, — ведь установка новых приборов повысит комфорт проживания в многоквартирных домах, при этом снизится объём потребления коммунального ресурса в части тепловой энергии, будут ликвидированы так называемые перегревы, с которыми компания столкнулась в этом году. «Северный управдом» полностью автоматизировал снятие показаний с общедомовых приборов учёта Прошлой зимой, по словам Константина Тетиевского, многие собственники обращались в управляющую компанию с заявлениями о том, что находиться в помещениях из–за высокой температуры и духоты практически невозможно. К сожалению, перегревы являются головной болью всех северных территорий страны. Ресурсо-снабжающие организации имеют собственный график поставок тепловой энергии, согласованный с муниципалитетом, и не могут в одностороннем порядке менять его исполнение. Автоматизация процессов потребления тепловых ресурсов поможет решить эти проблемы уже в ближайший отопительный сезон. Осмотрев теплоцентры, переоборудованные «Северным управдомом», Александр Пестряков проинспектировал ход капитальных ремонтов, которые в этом году выполняются на территории управляющей компании за счёт средств муниципальной программы реформирования и модернизации жилищно–коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности, а также региональной программы капремонтов. В этом году по территории УК «Северный управдом» проводятся работы в 10 жилых домах: • ул. Норильская, 26, — ремонт нулевого цикла здания; • ул. Строительная, 2в, — ремонт кровли, замена системы электроснабжения дома, разработка проектно–сметной документации на проведение ремонта нулевого цикла здания; • ул. Шахтёрская, 9б, ул. Норильская, 2, 8, 14, — ремонт кровли; • ул. Первомайская, 2, 1–й подъезд, — замена лифта; • ул. Первомайская, 13 и 18, — разработка проектно–сметной документации на замену систем теплоснабжения; • ул. Школьная, 5, — ремонт фасада и кровли. Все ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком. Однако с учётом короткого ремонтного периода Александр Пестряков рекомендовал руководству управляющей компании взять под личный контроль выполнение капитальных ремонтов и чётко отслеживать не только соблюдение сроков, но и качество проводимых работ. Ещё одно новшество, которое продемонстрировали спикеру местного парламента, — внедрение в рамках «Умного города» системы наружного наблюдения за домами. Такие системы смонтированы на всех домах, находящихся под управлением «Северного управдома». – Такая новация положительно скажется в первую очередь на раскрытии актов вандализма на общедомовом имуществе, позволит обеспечить качественно новый контроль за подрядными организациями и выявит криминальные случаи, — считает Александр Пестряков, — Как мне рассказали, сотрудники полиции уже несколько раз обращались в управляющую компанию с просьбой предоставить видео с камер наблюдения, чтобы раскрыть те или иные правонарушения. Так что это играет важную роль в обеспечении безопасности наших жителей. Сегодняшнее представление «Северного управдома» об «Умном городе» — это повышение качества жизни людей и рост уровня комфорта северян. Проявляться это может в самых разных сценариях: от автоматизации процессов до внедрения интеллектуальных систем. К 2021 году компания планирует внедрить ещё целый ряд новых умных сервисов. – Я глубоко убеждён, что реализация проекта «Умный город» в сфере ЖКХ сделает Норильск уютнее и безопаснее и поможет жителям экономить на платежах за коммуналку. Системный подход к учёту энергоресурсов, направленный на минимизацию теплопотерь, поможет кайерканцам не отапливать улицу и выявить потери, которые сегодня происходят на сетях тепло– и водоснабжения. В целом считаю, что опыт «Северного управдома» во внедрении стандартов «Умного города» необходимо постепенно распространять на весь Норильск, — резюмировал Александр Пестряков.

Татьяна Зачупейко Фото Светланы Полуниной www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Самая молодая управляющая компания в Норильске — «Северный управдом» — также идёт в ногу со временем и реализует на обслуживаемой территории в Кайеркане проекты, упрощающие взаимодействие между хозяйствующими субъектами и призванные повысить качество жизни норильчан. Об этом руководство компании сообщило председателю Норильского городского Совета депутатов Александру Пестрякову во время его визита с инспекцией на объекты, вверенные «Северному управдому». Компания осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами в Норильске с 2016 года. В зоне её ответственности находятся 35 кайерканских домов.Сейчас «Северным управдомом» в рамках системы «Умный город» полностью автоматизировано снятие показаний с общедомовых приборов учёта, что делает совершенно прозрачными расчёты между ресурсо-снабжающими организациями и собственниками жилья в многоквартирных домах. Все предприятия и организации, непосредственно относящиеся к поставкам коммунальных ресурсов, в любой момент могут проконтролировать их потребление любым домом на территории «Северного управдома». В ближайших планах управляющей компании — ввод в эксплуатацию автоматизированных узлов тепло– и водоресурсов.– Помимо того, что автоматизация делает прозрачными все расчёты за энергоресурсы, мы ожидаем, что это положительно отразится на платёжных документах жителей, — отмечает исполнительный директор «Северного управдома» Константин Тетиевский, — ведь установка новых приборов повысит комфорт проживания в многоквартирных домах, при этом снизится объём потребления коммунального ресурса в части тепловой энергии, будут ликвидированы так называемые перегревы, с которыми компания столкнулась в этом году.Прошлой зимой, по словам Константина Тетиевского, многие собственники обращались в управляющую компанию с заявлениями о том, что находиться в помещениях из–за высокой температуры и духоты практически невозможно. К сожалению, перегревы являются головной болью всех северных территорий страны. Ресурсо-снабжающие организации имеют собственный график поставок тепловой энергии, согласованный с муниципалитетом, и не могут в одностороннем порядке менять его исполнение. Автоматизация процессов потребления тепловых ресурсов поможет решить эти проблемы уже в ближайший отопительный сезон.Осмотрев теплоцентры, переоборудованные «Северным управдомом», Александр Пестряков проинспектировал ход капитальных ремонтов, которые в этом году выполняются на территории управляющей компании за счёт средств муниципальной программы реформирования и модернизации жилищно–коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности, а также региональной программы капремонтов.В этом году по территории УК «Северный управдом» проводятся работы в 10 жилых домах:• ул. Норильская, 26, — ремонт нулевого цикла здания;• ул. Строительная, 2в, — ремонт кровли, замена системы электроснабжения дома, разработка проектно–сметной документации на проведение ремонта нулевого цикла здания;• ул. Шахтёрская, 9б, ул. Норильская, 2, 8, 14, — ремонт кровли;• ул. Первомайская, 2, 1–й подъезд, — замена лифта;• ул. Первомайская, 13 и 18, — разработка проектно–сметной документации на замену систем теплоснабжения;• ул. Школьная, 5, — ремонт фасада и кровли.Все ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком. Однако с учётом короткого ремонтного периода Александр Пестряков рекомендовал руководству управляющей компании взять под личный контроль выполнение капитальных ремонтов и чётко отслеживать не только соблюдение сроков, но и качество проводимых работ.Ещё одно новшество, которое продемонстрировали спикеру местного парламента, — внедрение в рамках «Умного города» системы наружного наблюдения за домами. Такие системы смонтированы на всех домах, находящихся под управлением «Северного управдома».– Такая новация положительно скажется в первую очередь на раскрытии актов вандализма на общедомовом имуществе, позволит обеспечить качественно новый контроль за подрядными организациями и выявит криминальные случаи, — считает Александр Пестряков, — Как мне рассказали, сотрудники полиции уже несколько раз обращались в управляющую компанию с просьбой предоставить видео с камер наблюдения, чтобы раскрыть те или иные правонарушения. Так что это играет важную роль в обеспечении безопасности наших жителей.Сегодняшнее представление «Северного управдома» об «Умном городе» — это повышение качества жизни людей и рост уровня комфорта северян. Проявляться это может в самых разных сценариях: от автоматизации процессов до внедрения интеллектуальных систем. К 2021 году компания планирует внедрить ещё целый ряд новых умных сервисов.– Я глубоко убеждён, что реализация проекта «Умный город» в сфере ЖКХ сделает Норильск уютнее и безопаснее и поможет жителям экономить на платежах за коммуналку. Системный подход к учёту энергоресурсов, направленный на минимизацию теплопотерь, поможет кайерканцам не отапливать улицу и выявить потери, которые сегодня происходят на сетях тепло– и водоснабжения. В целом считаю, что опыт «Северного управдома» во внедрении стандартов «Умного города» необходимо постепенно распространять на весь Норильск, — резюмировал Александр Пестряков.

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