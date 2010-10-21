[Индекс номера 118 (13.08.2019)]

 Проверки 
Здравствуй, школа!

Началась проверка готовности норильских школ к учебному году.
Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, рассказал, что комиссия, в состав которой входят представители управления, полиции, «Росгвардии», МЧС и других структур, работает с 12 по 22 августа. Специалисты уже побывали в Снежногорске и норильской школе № 24. Сотрудники «Росгвардии» впервые включены в состав комиссии, их задача — оценить помещения на предмет террористической защищённости.
Традиционно проверка готовности образовательных учреждений к учебному году в Норильске начинается с больших, состоящих из двух корпусов школ. Одним из первых комиссия посетила первый корпус гимназии № 5, на Богдана Хмельницкого, 12. Далее проверку пройдут школы № 1 и 28, гимназия № 7. После этого комиссия направится в Талнах и Кайеркан. Напоследок останутся образовательные учреждения, в которых проводятся капитальные и текущие ремонты.
В 2019 году было предусмотрено финансирование ремонтных работ в учреждениях общего и дополнительного образования на общую сумму более 116 миллионов. Она включает в себя капитальный ремонт на сумму более 25 млн рублей, текущий ремонт — 30 миллионов 473 тысячи рублей, обеспечение пожарной безопасности школ — порядка 36 миллионов рублей, асфальтировку прилегающей территории — 24 миллиона 289 тысяч рублей.
– Первый корпус гимназии № 5 готов к приёму учеников, — говорит Андрей Колин. — Требования к организации образовательного процесса удовлетворены полностью.
В этом году комиссия рассматривает возможность установки электронных систем допуска в образовательное учреждение.
В минувшую субботу рабочие приступили к окраске фасада гимназии № 11, увеличилось число работников на ремонте в школе № 43, и теперь они навёрстывают упущенное. Задержка работ в школе–интернате № 2 связана с поздним поступлением средств, в результате чего не был вовремя проведён конкурс и не определён подрядчик. Однако до конца года всё должно быть сделано. По словам Андрея Колина, многое зависит от того, когда будет заключён контракт. Если это удастся сделать до сентября, то подготовительные работы будут выполнены ещё до прихода детей в школу.
Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД, пояснила, что полицейских в первую очередь интересует безопасность нахождения детей в школе. В первом корпусе гимназии № 5 нареканий по этому поводу нет. Никита Тяпкин, врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, отметил, что системы противопожарной безопасности и видеонаблюдения работают отлично. Есть незначительные замечания, но в целом школа к началу учебного года готова.
В этом году пожарную сигнализацию заменили в пяти учебных учреждениях (шесть зданий). На эти цели было затрачено почти 36 миллионов рублей. В планах на 2020 год замена систем ещё в 12 школах.

Наталья Черкашина
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