[Индекс номера 118 (13.08.2019)]

 Большая прогулка 
«Белый мишка» на Красных Камнях

Ребята из детского просветительского центра «Белый мишка» при поддержке Объединённой дирекции заповедников Таймыра с мамами, папами и экскурсоводами совершили первую летнюю вылазку на природу.
Задача просветительского центра «Белый мишка» – изучать историю и природу региона
Поход носил не только образовательный характер — дети и взрослые встали на тропу до Красных Камней, чтобы познать родную среду и привести кусочек окружающей среды в порядок. Изучение ребята начали ещё в автобусе, по пути в Талнах. Экскурсоводы прямо в салоне рассказывали им о мелькавших за окном достопримечательностях. Как оказалось, не все подозревали об интересной и даже поучительной истории многих придорожных объектов. Это касалось и гидропорта Валёк, и жилого образования Оганер, и моста через реку Норильскую.
Определённым испытанием для участников поездки стал пеший переход до водопадов на Красных Камнях. Торопиться никому не пришлось, потому что специалисты «Заповедников Таймыра» подробно описывали то, что находилось вокруг, рядом и выше. В этом смысле им помогло оборудование самой экотропы «Красные Камни», где расположились указатели и места отдыха. Даже взрослые, бывавшие здесь ранее, были приятно удивлены появлению признаков благоустройства на этом участке.
Путешественники из «Белого мишки» своими глазами увидели комплекс «Не вернувшимся с тропы», услышали рассказ о его идейном вдохновителе и создателе. По дороге изучали растительность и животный мир в виде ягод и насекомых — особенно, попадавшихся в изобилии жуков–стригунов. К слову, одного из усатых до невозможности жуков специально несли в банке из города, чтобы отпустить на волю.
По прибытии к месту назначения — на небольшую природную террасу около водопадов — экспедиция первым делом расположилась на привале, поскольку пять с половиной тысяч шагов, заявленных на стенде в самом начале экологической тропы, дались путешественникам непросто. И, наконец, после пополнения впечатлений и утоления голода участники акции приступили к воплощению одной из главных целей похода — уборке территории. По ходу дела детвора взяла в оборот кузнечиков, которые заинтересовали всех своим необычным окрасом — не традиционно зелёным, а воинственным тёмно–камуфляжным, присущим, как выяснилось, исключительно нашим местам.
Были ещё лекции и познавательные квесты, игры и конкурсы на природе, практические советы для работы с дневником наблюдателя, размещение собранного фотоматериала в соцсетях и составление карт района наблюдений. Задача просветительского центра — через изобразительную, декоративно–прикладную деятельность, театр и литературу, а также компьютерную графику и анимацию изучать историю и природу региона — в данном случае всецело воплотилась на природе, с непосредственным погружением в окружающую среду.
Просветительский центр «Белый мишка» открылся осенью прошлого года, и с тех пор число школьников, посещающих его, увеличилось вдвое. На летних каникулах в центре ежедневно проходят занятия — за лето на них побывают ещё около 150 ребят.

Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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