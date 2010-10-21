[Индекс номера 118 (13.08.2019)]



Народная азбука

Греки

«Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый норильчанам разных национальностей: рассказывает о том, чем они живут сегодня и какой вклад в развитие города внесли их предшественники. Сейчас в Норильске проживают люди 80 разных национальностей, и мы предлагаем лучше узнать наших земляков, начав с азов.

Греки — (самоназвание — эллины) — народ, основное население Греции и Кипра. Численность — 13 млн человек, в том числе 9 миллионов проживает непосредственно в Греции, и до 700 тысяч человек — на юге острова Кипр. В России, согласно переписи населения 2010 года, обосновалось более 85000 представителей этой национальности. Согласно этой же переписи, в Норильске живут около 700 греков.

Елена Богаченко Местная общественная организация поддержки греческой культуры родилась в Норильске в середине 2000–х. Инициатор ее создания — Елена Богаченко. Она родом из Донецкой области, предки ее — из мариупольских греков, которые переселились из Крыма, получив земли по указу Екатерины Второй. Норильчанкой Елена стала в 1996 году. На Крайнем Севере она особо остро осознала себя гречанкой, затосковав по милым сердцу национальным обычаям и праздникам, которые были так естественны на Юге, где вокруг компактно жили потомки древних эллинов. Греческая диаспора в Норильске началась с добрых посиделок в библиотеке на улице Котульского. – В Норильске я узнала, что у живших здесь представителей греческого народа по–разному складывались судьбы — от безвестных жертв сталинских репрессий до людей, чьи имена вошли в историю города и комбината. Замечу, что впервые за Полярным кругом общество греков пробовали создать в начале 1990–х, но в силу специфики Севера люди, проработавшие здесь долгие годы, часто уезжают на материк. И в 1996–м общество распалось. А наше возрождённое, принятое в Ассоциацию греческих общественных объединений России, старается сохранять и поддерживать православную веру и культуру, то, что осталось в памяти из детства: обычаи, традиции, песни и танцы, национальную кухню. Мы изучаем историю Греции и современную жизнь греков, которые живут за её пределами. Нам важно знать родной язык на достойном уровне, для этого собрали более ста различных пособий по языку для детей, диски с художественными фильмами. Есть своя коллекция национальных костюмов и музыкальных инструментов. Я рада, что у норильчан благодаря деятельности нашего общества проснулся немалый интерес к Греции. Сейчас в кругу общения Елены Богаченко около 200 самых северных греков, четверть из них принимает активное участие в жизни диаспоры. Главная сподвижница — младшая сестра, Галина Черман, экономист Заполярного театра драмы, к которой в своё время и приехала Елена, выпускница дирижерско–хорового факультета Киевского государственного института культуры. Многие помнят ее по творческой работе в КДЦ им. В.Высоцкого и «Юбилейном», откуда она перешла в департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля». Сейчас — ведущий специалист центра имиджевых проектов. Рождество самые северные греки отмечают новогодним утренником для ребятишек. В марте — святой для них День независимости Греции, на который в публичную библиотеку приглашают гостей из всех диаспор. В апреле приходит пора фестиваля национальных культур «Край — наш общий дом», его концертную программу всегда украшают выступления детского танцевального коллектива «Астеракья» («Звёздочка») и взрослого ансамбля танца «Эллада», которым руководит зять Елены Богаченко — Николай Яшин. Танцует и дочь Екатерина, на сцену уже выходят и внучки. Пятилетняя Ева Яшина читает стихи и исполняет песенки по–гречески, недавно стала звёздочкой праздника в честь Дня России. Немало греков уже покинуло наш город. Оставшиеся очень скучают по семье замечательных театральных художников Атмадзас, которые вместе с детьми принимали самое творческое участие в жизни диаспоры. Недавно они уехали в Санкт–Петербург. В конце августа сама Елена улетает в отпуск в Грецию, уже 20 лет не виделась с двоюродной сестрой Натальей, которая живет в Афинах. В Норильск, когда вернётся в октябре к открытию нового творческого года в диаспоре, обязательно привезёт новые сувениры, издания для своей немалой коллекции, посвящённой истории и культуре Греции. Елена вместе с единомышленниками продолжит все традиционные культурные проекты своей диаспоры. И все её дела — ради того, чтобы передать любовь к Греции, знания о культуре и традициях предков детям и внукам. Наши люди Евфросиния Антоновна Керсновская — заключённая Норильлага, автор книги рисунков и воспоминаний «Наскальная живопись». По материнской линии происходит из древнего греческого рода. • Дворянка по происхождению, Евфросиния Керсновская в 1940 году попала под каток репрессий. • Евфросиния прибыла в Норильск в августе 1944 года, работала на строительстве и в Центральной больнице Норильского лагеря. После окончания срока заключения продолжила трудиться в норильской шахте скрейперистом на самом низком окладе и без каких–либо льгот. На курсах горных мастеров получила диплом с отличием и стала инженерно–техническим работником. • Она считается первой женщиной–шахтёром в Норильске. В экспозиции Музея Норильска есть немало материалов о её норильском периоде жизни. Василий Николаевич Ксинтарис — почётный гражданин Норильска. После окончания Московского планового института в 1940 году по распределению его направили в органы НКВД, где предложили поехать в Норильск. Василий Николаевич проработал на Севере около 17 лет. Во второй половине сороковых годов Ксинтарис руководил Дудинским портом, был начальником управления технического снабжения комбината. С 1950 по 1954 год работал на комбинате «Апатит». В • 1954–м вернулся в Норильск, стал заместителем директора НГМК по снабжению и транспорту. • С 1965 по 1987 год — заместитель министра цветной металлургии СССР, первый заместитель председателя Госснаба СССР. • Награждён шестью орденами и многими медалями. В 2002 году ему присвоили звание «Почётный гражданин Таймыра». Памятные доски Василию Ксинтарису установлены в Норильске и Дудинке. Виктор Николаевич Афендиков — директор Норильского колледжа искусств. Замечательный музыкальный педагог и руководитель из семьи греков. • В Норильске начинал в 1985 году концертмейстером во Дворце пионеров и школьников. 17 лет преподавал в Кайерканской детской школе искусств. 15 лет успешно возглавлял НДШИ. Воспитал немало талантливых норильских музыкантов, которые успешно преподают и концертируют. • Занимается реставрацией музыкальных инструментов. С 2018 года является членом АФМ России и Союза европейских ассоциаций фортепианных мастеров «Европиано».

Ирина Даниленко Фото Ирины ДАНИЛЕНКО и из архива «Заполярной Правды» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Греки — (самоназвание — эллины) — народ, основное население Греции и Кипра. Численность — 13 млн человек, в том числе 9 миллионов проживает непосредственно в Греции, и до 700 тысяч человек — на юге острова Кипр. В России, согласно переписи населения 2010 года, обосновалось более 85000 представителей этой национальности. Согласно этой же переписи, в Норильске живут около 700 греков.

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