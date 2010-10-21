[Индекс номера 118 (13.08.2019)]



У соседей

Все краски Севера

Столица Таймыра порадовала гостей разнообразной культурной программой в честь Международного дня коренных народов мира.

В роли шамана — Алексей Чунанчар из ТДНТ Погода 10 августа подарила северянам удивительный солнечный день. Праздник начался в этностойбище «Таймырская Ойкумена» Таймырского дома народного творчества. И любознательных норильчан здесь, среди чумов и балков пяти этносов коренных народов Севера, было замечено немало. Кто–то добирался своим ходом, а кто–то заранее позаботился о туристском туре на автобусе. Гости побывали на публичном мастер–классе по выделке оленьей шкуры, подивились тому, как ловко орудуют особым скребком нганасанские мастерицы. Но именно мужчина–мастер с помощью обуха топора снимает верхний слой меха — тут необходима особая сила. В каждом из чумов этностойбища можно было угоститься чаем, расспросить хозяек об особенностях культуры и быта северных народов. Норильчане в свою очередь делились тем, что и в нашем городе отмечают День коренных народов. Так дудинцы узнали, что в библиотеке № 6 совместно с талнахским филиалом Музея Норильска в этот же день проходил свой этнографический праздник «О Север, Север–чародей!», посвящённый Международному дню коренных народов мира. На смотровой площадке 5–го микрорайона народ встречался с гостем из Южной Африки, приехавшим на Крайний Север, чтобы познакомиться с традициями и обычаями коренных народов Таймыра. Ну, и чтобы рассказать о своих — африканских. А благодаря интернету в столице Таймыра можно было посмотреть, как же выглядела эта экзотическая встреча. Олениха Аякли выросла в Норильске Традиционное шествие представителей коренных народов, которое прошло от Главного Чума Таймыра до Набережной площади, поражало своим многоцветьем. Норильчанам было особенно приятно, что его возглавляла председатель родовой общины нганасан «Ня Танса» Валерия Болгова, которая сейчас живёт в нашем городе. Она приехала на праздник с выращенной ею на берегу Норилки годовалой оленихой по имени Аякли, что означает «быстрая». Рядом шла гостья праздника, прилетевшая из Якутии, — специалист по древнему языку юкагиров Элида Атласова. Она приехала не просто в гости к северянам, но и чтобы рассказать всем интересующимся о своей древней культуре. Выделка шкуры оленя по-нганасански На Набережной площади представители пяти коренных этносов Таймыра провели церемонию зажжения огня дружбы, частицу которого в специальной лампе передали посланцам посёлка Левинские Пески, который недавно отметил своё 80–летие. В большой концертной программе выступили представители известных этноколлективов Дудинки и участники ансамбля «Хэйро», который в этом году отмечает золотой юбилей. На площади раскинулось гостеприимное национальное подворье. Здесь был и чум общины «Ня Танса» с выставкой работ репродукций северных художников. Радушно встречали посетителей в чуме Таймырского колледжа, который приготовил для ярмарки множество студенческих работ из меха оленя и бисера. Норильчане стали щедрыми покупателями этих изделий. Прогулки по «Таймырской Ойкумене» В Таймырском краеведческом музее всех встречала фотовыставка из музейных фондов, посвящённая посёлку–юбиляру Левинские Пески. Старые кадры запечатлели и труд поволжских немцев, сосланных на Таймыр, и будни свободных рыбаков. Для ребятишек музейщики подготовили развлечения на свежем воздухе. Особым вниманием пользовалась выставка работ замечательного нганасанского художника Мотюмяку Турдагина, приуроченная к 80–летию со дня его рождения. Самого художника уже нет на этом свете, и норильчане в благодарность за талант и дружбу — Мотюмяку учился в нашей 4–й школе и одно время работал в Норильске — навестили его мемориал на дудинском погосте. Рядом с Мотюмяку упокоились выдающаяся долганская поэтесса Огдо Аксёнова и ненецкая журналистка и поэтесса Любовь Комарова–Ненянг. Делегация норильчан поклонилась их светлой памяти. Вечером, после окончания основного праздника, гостеприимные дудинцы вместе с общиной «Ня Танса» пригласили на берег Енисея норильских гостей. У очага в просторном чуме было спето немало национальных песен и любимых произведений прошлых лет — о дружбе, восхищении Севером и его народом. Своеобразным продолжением торжества стала воскресная встреча в Главном Чуме Таймыра с гостьей из Якутии Элидой Атласовой. Добавим, что норильчан, которые желают больше узнать о культуре юкагиров, ждут в публичной библиотеке сегодня и завтра.

Ирина Даниленко Фото Таймырского дома народного творчества www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Погода 10 августа подарила северянам удивительный солнечный день. Праздник начался в этностойбище «Таймырская Ойкумена» Таймырского дома народного творчества. И любознательных норильчан здесь, среди чумов и балков пяти этносов коренных народов Севера, было замечено немало. Кто–то добирался своим ходом, а кто–то заранее позаботился о туристском туре на автобусе. Гости побывали на публичном мастер–классе по выделке оленьей шкуры, подивились тому, как ловко орудуют особым скребком нганасанские мастерицы. Но именно мужчина–мастер с помощью обуха топора снимает верхний слой меха — тут необходима особая сила.В каждом из чумов этностойбища можно было угоститься чаем, расспросить хозяек об особенностях культуры и быта северных народов. Норильчане в свою очередь делились тем, что и в нашем городе отмечают День коренных народов. Так дудинцы узнали, что в библиотеке № 6 совместно с талнахским филиалом Музея Норильска в этот же день проходил свой этнографический праздник «О Север, Север–чародей!», посвящённый Международному дню коренных народов мира. На смотровой площадке 5–го микрорайона народ встречался с гостем из Южной Африки, приехавшим на Крайний Север, чтобы познакомиться с традициями и обычаями коренных народов Таймыра. Ну, и чтобы рассказать о своих — африканских. А благодаря интернету в столице Таймыра можно было посмотреть, как же выглядела эта экзотическая встреча.Традиционное шествие представителей коренных народов, которое прошло от Главного Чума Таймыра до Набережной площади, поражало своим многоцветьем. Норильчанам было особенно приятно, что его возглавляла председатель родовой общины нганасан «Ня Танса» Валерия Болгова, которая сейчас живёт в нашем городе. Она приехала на праздник с выращенной ею на берегу Норилки годовалой оленихой по имени Аякли, что означает «быстрая». Рядом шла гостья праздника, прилетевшая из Якутии, — специалист по древнему языку юкагиров Элида Атласова. Она приехала не просто в гости к северянам, но и чтобы рассказать всем интересующимся о своей древней культуре.На Набережной площади представители пяти коренных этносов Таймыра провели церемонию зажжения огня дружбы, частицу которого в специальной лампе передали посланцам посёлка Левинские Пески, который недавно отметил своё 80–летие.В большой концертной программе выступили представители известных этноколлективов Дудинки и участники ансамбля «Хэйро», который в этом году отмечает золотой юбилей. На площади раскинулось гостеприимное национальное подворье. Здесь был и чум общины «Ня Танса» с выставкой работ репродукций северных художников. Радушно встречали посетителей в чуме Таймырского колледжа, который приготовил для ярмарки множество студенческих работ из меха оленя и бисера. Норильчане стали щедрыми покупателями этих изделий.В Таймырском краеведческом музее всех встречала фотовыставка из музейных фондов, посвящённая посёлку–юбиляру Левинские Пески. Старые кадры запечатлели и труд поволжских немцев, сосланных на Таймыр, и будни свободных рыбаков. Для ребятишек музейщики подготовили развлечения на свежем воздухе. Особым вниманием пользовалась выставка работ замечательного нганасанского художника Мотюмяку Турдагина, приуроченная к 80–летию со дня его рождения. Самого художника уже нет на этом свете, и норильчане в благодарность за талант и дружбу — Мотюмяку учился в нашей 4–й школе и одно время работал в Норильске — навестили его мемориал на дудинском погосте. Рядом с Мотюмяку упокоились выдающаяся долганская поэтесса Огдо Аксёнова и ненецкая журналистка и поэтесса Любовь Комарова–Ненянг. Делегация норильчан поклонилась их светлой памяти.Вечером, после окончания основного праздника, гостеприимные дудинцы вместе с общиной «Ня Танса» пригласили на берег Енисея норильских гостей. У очага в просторном чуме было спето немало национальных песен и любимых произведений прошлых лет — о дружбе, восхищении Севером и его народом.Своеобразным продолжением торжества стала воскресная встреча в Главном Чуме Таймыра с гостьей из Якутии Элидой Атласовой. Добавим, что норильчан, которые желают больше узнать о культуре юкагиров, ждут в публичной библиотеке сегодня и завтра.

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