[Индекс номера 118 (13.08.2019)]

 Эхо праздника 
На зарядку становись!

В воскресенье на стадионе «Заполярник» норильчане — приверженцы здорового образа жизни отметили День физкультурника.
Парад. В лучших традициях СССР
Этот праздник — одно из лучших наследий эпохи Советского Союза. Участие в нём — отличная возможность заявить о себе, обменяться опытом и идеями с единомышленниками, попробовать свои силы в новых видах спорта. И получить заслуженные награды. И всё это — под задорные спортивные песни и марши советских времён.
Торжество началось с парада — партнёры мероприятия, представители спортивных федераций, спортсмены, инструкторы, работники «Норникеля», спортивных учреждений, Норильского центра безопасности движения и спортшкол прошли с флагами вдоль футбольного поля и выстроились у трибун. Их приветствовала и. о. заместителя главы Норильска по социальной политике Светлана Бабурина. Она пожелала собравшимся здоровья, счастья и новых спортивных побед.
Самым активным физкультурникам за высокое профессиональное мастерство, личные достижения, добросовестный труд, пропаганду здорового образа жизни вручили почётные грамоты и благодарственные письма Законодательного собрания Красноярского края, министерства спорта региона, главы города, норильского горсовета и начальника управления по спорту администрации Норильска.
Пусть победит сильнейший!
С приветственным словом обратился к празднующим и депутат городского Совета Денис Каминский:
– Норильск находится в тренде пропаганды здорового образа жизни — всё больше горожан занимаются спортом и делают зарядку. Желаю вам побольше тренировочных баз, успехов и достижений. Физкульт–привет всем норильчанам от председателя Заксобрания Красноярского края Дмитрия Свиридова!
Торжественные речи перемежались выступлениями корпоративного клуба акробатического рок–н–ролла «Северный ветер» и солиста вокальной студии Voices ГЦК Станислава Коломийца. Официальную часть праздника завершил начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб.
– Хочу, чтобы вы никогда не уставали вовлекать в спортивную жизнь убеждённых сторонников физкультуры и благодарю за ваши усилия, — сказал Михаил Голуб.
Лыжные гонки на траве
Не упустили возможность развить в себе здоровый дух и зрители — взрослые и дети с великим энтузиазмом участвовали в состязаниях по лыжным гонкам на траве, гиревому спорту, армрестлингу, в занятиях по степ–аэробике и зумба–фитнесу. Играли в настольный теннис и вегабол, отжимались, подтягивались, метали дротики, катались на скейте, бегали, прыгали и пытались устоять на одной ноге, взяв вторую руками и задрав её выше головы...
Невозможно было пропустить тренировки под открытым небом — физическая форма представителей различных клубов и федераций настолько хороша, что служит лучшей мотивацией к занятиям пусть не спортом, но хотя бы ежедневной утренней зарядкой.
– Вот бы каждые выходные в хорошую погоду на «Заполярнике» проводили такие полезные праздники, — норильчане, делясь впечатлениями, были едино-душны.
Президент местной общественной организации «Спортивная федерация функционального многоборья кроссфит» Константин Кочан, получивший грамоту министерства спорта Красноярского края, считает, что такие мероприятия действительно хороши тем, что наглядно показывают: Норильск — город высокой физической культуры.
– Даже те, кто сегодня пришёл просто поглазеть на спортсменов, наверняка уйдут вдохновлённые и обязательно пополнят наши ряды, — уверен Кочан.
Константин Валериевич признался, что для него до сих пор остаётся загадкой, как норильчане на выездных соревнованиях занимают первые места.
Физическая форма тренера — лучшая мотивация
– Кто бы и в каком виде спорта ни представлял Норильск, без наград не возвращается, — заметил он. — А насколько сложно состязаться за пределами своего города, да ещё и такого удалённого, только одним атлетам известно: проблема и в акклиматизации, и в новой обстановке, да и в судействе приоритет всегда отдаётся своим... Поэтому, чтобы выиграть на выездных соревнованиях, надо быть на голову выше. И нам это удаётся!
Также Константин Кочан подчеркнул, что норильским спортсменам было бы сложно чего–то добиться без поддержки администрации города, «Норникеля» и отзывчивых предпринимателей с активной жизненной позицией.
Надежда Сидор
Фото Владимира МАКУШКИНА
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