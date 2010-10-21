[Индекс номера 118 (13.08.2019)]



Эхо праздника

На зарядку становись!

В воскресенье на стадионе «Заполярник» норильчане — приверженцы здорового образа жизни отметили День физкультурника.

Парад. В лучших традициях СССР Этот праздник — одно из лучших наследий эпохи Советского Союза. Участие в нём — отличная возможность заявить о себе, обменяться опытом и идеями с единомышленниками, попробовать свои силы в новых видах спорта. И получить заслуженные награды. И всё это — под задорные спортивные песни и марши советских времён. Торжество началось с парада — партнёры мероприятия, представители спортивных федераций, спортсмены, инструкторы, работники «Норникеля», спортивных учреждений, Норильского центра безопасности движения и спортшкол прошли с флагами вдоль футбольного поля и выстроились у трибун. Их приветствовала и. о. заместителя главы Норильска по социальной политике Светлана Бабурина. Она пожелала собравшимся здоровья, счастья и новых спортивных побед. Самым активным физкультурникам за высокое профессиональное мастерство, личные достижения, добросовестный труд, пропаганду здорового образа жизни вручили почётные грамоты и благодарственные письма Законодательного собрания Красноярского края, министерства спорта региона, главы города, норильского горсовета и начальника управления по спорту администрации Норильска. Пусть победит сильнейший! С приветственным словом обратился к празднующим и депутат городского Совета Денис Каминский: – Норильск находится в тренде пропаганды здорового образа жизни — всё больше горожан занимаются спортом и делают зарядку. Желаю вам побольше тренировочных баз, успехов и достижений. Физкульт–привет всем норильчанам от председателя Заксобрания Красноярского края Дмитрия Свиридова! Торжественные речи перемежались выступлениями корпоративного клуба акробатического рок–н–ролла «Северный ветер» и солиста вокальной студии Voices ГЦК Станислава Коломийца. Официальную часть праздника завершил начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб. – Хочу, чтобы вы никогда не уставали вовлекать в спортивную жизнь убеждённых сторонников физкультуры и благодарю за ваши усилия, — сказал Михаил Голуб. Лыжные гонки на траве Не упустили возможность развить в себе здоровый дух и зрители — взрослые и дети с великим энтузиазмом участвовали в состязаниях по лыжным гонкам на траве, гиревому спорту, армрестлингу, в занятиях по степ–аэробике и зумба–фитнесу. Играли в настольный теннис и вегабол, отжимались, подтягивались, метали дротики, катались на скейте, бегали, прыгали и пытались устоять на одной ноге, взяв вторую руками и задрав её выше головы... Невозможно было пропустить тренировки под открытым небом — физическая форма представителей различных клубов и федераций настолько хороша, что служит лучшей мотивацией к занятиям пусть не спортом, но хотя бы ежедневной утренней зарядкой. – Вот бы каждые выходные в хорошую погоду на «Заполярнике» проводили такие полезные праздники, — норильчане, делясь впечатлениями, были едино-душны. Президент местной общественной организации «Спортивная федерация функционального многоборья кроссфит» Константин Кочан, получивший грамоту министерства спорта Красноярского края, считает, что такие мероприятия действительно хороши тем, что наглядно показывают: Норильск — город высокой физической культуры. – Даже те, кто сегодня пришёл просто поглазеть на спортсменов, наверняка уйдут вдохновлённые и обязательно пополнят наши ряды, — уверен Кочан. Константин Валериевич признался, что для него до сих пор остаётся загадкой, как норильчане на выездных соревнованиях занимают первые места. Физическая форма тренера — лучшая мотивация – Кто бы и в каком виде спорта ни представлял Норильск, без наград не возвращается, — заметил он. — А насколько сложно состязаться за пределами своего города, да ещё и такого удалённого, только одним атлетам известно: проблема и в акклиматизации, и в новой обстановке, да и в судействе приоритет всегда отдаётся своим... Поэтому, чтобы выиграть на выездных соревнованиях, надо быть на голову выше. И нам это удаётся! Также Константин Кочан подчеркнул, что норильским спортсменам было бы сложно чего–то добиться без поддержки администрации города, «Норникеля» и отзывчивых предпринимателей с активной жизненной позицией. Надежда Сидор Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Этот праздник — одно из лучших наследий эпохи Советского Союза. Участие в нём — отличная возможность заявить о себе, обменяться опытом и идеями с единомышленниками, попробовать свои силы в новых видах спорта. И получить заслуженные награды. И всё это — под задорные спортивные песни и марши советских времён.Торжество началось с парада — партнёры мероприятия, представители спортивных федераций, спортсмены, инструкторы, работники «Норникеля», спортивных учреждений, Норильского центра безопасности движения и спортшкол прошли с флагами вдоль футбольного поля и выстроились у трибун. Их приветствовала и. о. заместителя главы Норильска по социальной политике Светлана Бабурина. Она пожелала собравшимся здоровья, счастья и новых спортивных побед.Самым активным физкультурникам за высокое профессиональное мастерство, личные достижения, добросовестный труд, пропаганду здорового образа жизни вручили почётные грамоты и благодарственные письма Законодательного собрания Красноярского края, министерства спорта региона, главы города, норильского горсовета и начальника управления по спорту администрации Норильска.С приветственным словом обратился к празднующим и депутат городского Совета Денис Каминский:– Норильск находится в тренде пропаганды здорового образа жизни — всё больше горожан занимаются спортом и делают зарядку. Желаю вам побольше тренировочных баз, успехов и достижений. Физкульт–привет всем норильчанам от председателя Заксобрания Красноярского края Дмитрия Свиридова!Торжественные речи перемежались выступлениями корпоративного клуба акробатического рок–н–ролла «Северный ветер» и солиста вокальной студии Voices ГЦК Станислава Коломийца. Официальную часть праздника завершил начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб.– Хочу, чтобы вы никогда не уставали вовлекать в спортивную жизнь убеждённых сторонников физкультуры и благодарю за ваши усилия, — сказал Михаил Голуб.Не упустили возможность развить в себе здоровый дух и зрители — взрослые и дети с великим энтузиазмом участвовали в состязаниях по лыжным гонкам на траве, гиревому спорту, армрестлингу, в занятиях по степ–аэробике и зумба–фитнесу. Играли в настольный теннис и вегабол, отжимались, подтягивались, метали дротики, катались на скейте, бегали, прыгали и пытались устоять на одной ноге, взяв вторую руками и задрав её выше головы...Невозможно было пропустить тренировки под открытым небом — физическая форма представителей различных клубов и федераций настолько хороша, что служит лучшей мотивацией к занятиям пусть не спортом, но хотя бы ежедневной утренней зарядкой.– Вот бы каждые выходные в хорошую погоду на «Заполярнике» проводили такие полезные праздники, — норильчане, делясь впечатлениями, были едино-душны.Президент местной общественной организации «Спортивная федерация функционального многоборья кроссфит» Константин Кочан, получивший грамоту министерства спорта Красноярского края, считает, что такие мероприятия действительно хороши тем, что наглядно показывают: Норильск — город высокой физической культуры.– Даже те, кто сегодня пришёл просто поглазеть на спортсменов, наверняка уйдут вдохновлённые и обязательно пополнят наши ряды, — уверен Кочан.Константин Валериевич признался, что для него до сих пор остаётся загадкой, как норильчане на выездных соревнованиях занимают первые места.– Кто бы и в каком виде спорта ни представлял Норильск, без наград не возвращается, — заметил он. — А насколько сложно состязаться за пределами своего города, да ещё и такого удалённого, только одним атлетам известно: проблема и в акклиматизации, и в новой обстановке, да и в судействе приоритет всегда отдаётся своим... Поэтому, чтобы выиграть на выездных соревнованиях, надо быть на голову выше. И нам это удаётся!Также Константин Кочан подчеркнул, что норильским спортсменам было бы сложно чего–то добиться без поддержки администрации города, «Норникеля» и отзывчивых предпринимателей с активной жизненной позицией.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















