Любимое место отдыха горожан в буквальном смысле расцвело. Завершился двухлетний ремонт в Пушкинском сквере. Отныне фигуры русского классика и персонажей его произведений восседают среди радующих глаз цветочных клумб.
По словам главного специалиста управления городского хозяйства администрации Норильска Анвара Низамутдинова, ремонтные работы изначально были рассчитаны на два летних сезона — иначе привести в порядок 1200 кв. м площади, которые занимает популярное у горожан место отдыха, с учётом озеленения было невозможно. Поэтому строители– ремонтники сначала занялись одной половиной сквера, и лишь потом взялись за вторую. Усилили бордюры, выровняли саму площадку, которая просела сразу в нескольких местах. Для этого пришлось снять почти всю тротуарную и декоративную плитку и отсыпать проблемные места заново. Плитку бережно уложили на прежнее место, не забыв восстановить бордюры и малые архитектурные формы.
Озеленением Пушкинского сквера занималась специальная подрядная организация, которая, по словам Анвара Низамутдинова, имеет богатый опыт. Теперь в «пушкинском уголке» стоят новые клумбы с яркими цветами. Работа по содержанию и благоустройству сквера будет продолжена, в обозримом будущем здесь появится карета с седоком, выполненная по образцу схожих форм в Талнахе и Кайеркане — металлический каркас в обрамлении искусственной зелени. Денис КожевниковФото Дениса Кожевниковаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда