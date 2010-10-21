[Индекс номера 121 (16.08.2019)]



Архитектурная поэма

Любимое место отдыха горожан в буквальном смысле расцвело. Завершился двухлетний ремонт в Пушкинском сквере. Отныне фигуры русского классика и персонажей его произведений восседают среди радующих глаз цветочных клумб.

По словам главного специалиста управления городского хозяйства администрации Норильска Анвара Низамутдинова, ремонтные работы изначально были рассчитаны на два летних сезона — иначе привести в порядок 1200 кв. м площади, которые занимает популярное у горожан место отдыха, с учётом озеленения было невозможно. Поэтому строители– ремонтники сначала занялись одной половиной сквера, и лишь потом взялись за вторую. Усилили бордюры, выровняли саму площадку, которая просела сразу в нескольких местах. Для этого пришлось снять почти всю тротуарную и декоративную плитку и отсыпать проблемные места заново. Плитку бережно уложили на прежнее место, не забыв восстановить бордюры и малые архитектурные формы. Озеленением Пушкинского сквера занималась специальная подрядная организация, которая, по словам Анвара Низамутдинова, имеет богатый опыт. Теперь в «пушкинском уголке» стоят новые клумбы с яркими цветами. Работа по содержанию и благоустройству сквера будет продолжена, в обозримом будущем здесь появится карета с седоком, выполненная по образцу схожих форм в Талнахе и Кайеркане — металлический каркас в обрамлении искусственной зелени.

Денис Кожевников Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда По словам главного специалиста управления городского хозяйства администрации Норильска Анвара Низамутдинова, ремонтные работы изначально были рассчитаны на два летних сезона — иначе привести в порядок 1200 кв. м площади, которые занимает популярное у горожан место отдыха, с учётом озеленения было невозможно. Поэтому строители– ремонтники сначала занялись одной половиной сквера, и лишь потом взялись за вторую. Усилили бордюры, выровняли саму площадку, которая просела сразу в нескольких местах. Для этого пришлось снять почти всю тротуарную и декоративную плитку и отсыпать проблемные места заново. Плитку бережно уложили на прежнее место, не забыв восстановить бордюры и малые архитектурные формы.Озеленением Пушкинского сквера занималась специальная подрядная организация, которая, по словам Анвара Низамутдинова, имеет богатый опыт. Теперь в «пушкинском уголке» стоят новые клумбы с яркими цветами. Работа по содержанию и благоустройству сквера будет продолжена, в обозримом будущем здесь появится карета с седоком, выполненная по образцу схожих форм в Талнахе и Кайеркане — металлический каркас в обрамлении искусственной зелени.

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