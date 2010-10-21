[Индекс номера 121 (16.08.2019)]



Профи

Ты б в рабочие пошёл?

Ежегодный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills среди ведущих промышленных предприятий впервые пройдёт в России — с 22 по 27 августа в Казани. По мнению экспертов, такие состязания способствуют поднятию престижа рабочих профессий и привлечению молодёжи на промплощадки. Но не всё в этой сфере так просто.





Пиарщик профессий WorldSkills International (WSI) — международная организация, которая популяризирует рабочие профессии по всему миру. Основной деятельностью WSI является организация в разных странах конкурсов профессионального мастерства WorldSkills, где молодые специалисты имеют возможность заявить о себе и продемонстрировать свои профессиональные навыки. Само движение WorldSkills существует с 1947 года. Россия присоединилась к нему в 2012–м с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Словом, именно того, что наша страна потеряла, когда в 1990-х и начале 2000-х годов большинство выпускников школ кинулись в вузы, оставив за бортом колледжи, техникумы и т.д. Среднее профессиональное образование (СПО) в один миг стало чуть ли не постыдным. Сейчас мы пожинаем последствия тех лет, ощущая острый дефицит специалистов. Но при этом стоит отметить, что тема рабочих профессий за последнее время претерпела огромные изменения. Теперь это не только производство, сельское хозяйство, строительство, но и IТ-технологии, и робототехника. То есть это самые высокотехнологичные специальности, осваивая которые студенты (в возрасте до 25 лет) уровня СПО могут показать себя профессионалами на мировых чемпионатах WorldSkills. Они проходят раз в два года в одной из 77 стран — участниц этого движения.



Труд, мир, Казань Как сообщает ИА REGNUM, на 45–й мировой чемпионат по профмастерству WorldSkills приедут более 200 тысяч гостей. В нём примут участие около 1,3 тысячи профессионалов, оценивать мастерство которых будут более тысячи экспертов из 63 стран мира. Российские участники движения WorldSkills готовы на равных соревноваться со своими соперниками из других стран в сферах мобильной робототехники, сетевого и в системного администрирования, веб–разработок и других дисциплинах. Соревнования подобного уровня Россия будет принимать впервые за всю их 60–летнюю историю. Ожидается, что помимо ряда федеральных министров состязания могут посетить президент России Владимир Путин и премьер–министр Дмитрий Медведев.







Наши мускулы Россия присоединилась к движению WorldSkills только в 2012 году. Однако за этот относительно небольшой срок в чемпионате принимают участие все 85 российских регионов. В последние годы для отбора талантливых специалистов в различных отраслях применяются демонстрационные экзамены, которые ориентированы на требования и стандарты WorldSkills. Экзамен проходит по мировым стандартам на передовом производственном оборудовании, их оценивают не только преподаватели–эксперты, но и будущие работодатели. В текущем году в сдаче демонстрационного экзамена приняли участие порядка шести тысяч человек по 22 профессиям и пять тысяч — по специальностям среднего профобразования из 59 регионов России. В составе промежуточной аттестации — порядка 50 тысяч студентов из 81 региона.









Милости просим Казань приготовила публике сразу несколько сюрпризов. Церемония открытия конкурса, на которой зрители смогут стать участниками театрализованного представления, обещает невероятные эмоции, уверяют SMNEWS. Хозяйка первенства встретит участников и своих гостей на знаменитом стадионе «Казань–Арена». Планируется, что церемонию посетят свыше 40 тысяч человек. Устроители обещают шоу, которое забудется нескоро. В церемонии открытия использованы две новейшие технологии. Одна из них — высокотехнологичные декорации. Другой уникальный элемент — технология дополненной реальности: зрители с помощью специального мобильного приложения увидят виртуальные объекты, которые станут частью реальности. Чемпионат впервые в истории будет полностью контролироваться наружными камерами наблюдения, а информация с них будет считываться в главном операционном центре в режиме онлайн. Для участников организуют экскурсии по исторической части города, Старо–Татарской слободе, Казанскому кремлю. Финальной точкой экскурсии станет ипподром, где пройдёт Сабантуй.





Трюк с исчезновением На этом фоне несколько неожиданной выглядит следующая новость. «С 1 сентября 2020 года из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования планируется исключить почти 100 позиций, — сообщила «Российской газете» Ольга Васильева, министр образования РФ. — Мы точно знаем, что за прошедшие пять лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии в принципе исчезают. Третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах. Например, «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники. «Радиооператор» — эта профессия тоже устарела технологически. Вместо неё мы введём новую, например — монтажник оборудования мобильной связи. В концепцию нового содержания профессионального образования мы заложили механизмы, которые позволят получить широкую квалификацию и направленность образовательной программы. Например, «мастер общестроительных работ» будет включать ранее отдельные профессии «бетонщик», «арматурщик», «каменщик». А ранее отдельные профессии «токарь», «фрезеровщик», «шлифовщик», «станочник» объединятся в профессию «станочник». Кроме этого, предусматривается оптимизация сроков обучения по ряду профессий и специальностей». Свой взгляд Лариса Стецевич, журналист «Заполярной Правды» Я помню времена, когда Россию называли самой читающей страной в мире, утверждали, что у нас самая лучшая система среднего образования, человек труда — на пьедестале, а любой труд — в почёте. Поэтому трудящихся готовили всевозможные ПТУ, СПТУ и техникумы. С тех пор многое изменилось. Как видите, по мнению министра образования Ольги Васильевой, у нас слишком много профессий, сто из них вообще не нужны, в том числе токари и фрезеровщики, а с ними вышивальщицы и ткачи. Под раздачу попала даже такая специальность, как машинист проходческого комплекса. Между прочим, такой комплекс стоит более миллиарда рублей, и доверить его неквалифицированному рабочему вряд ли кто рискнёт. По мнению министра, таких работников, если они нужны, предприятия должны готовить для себя сами. Интересно, должен ли каждый город самостоятельно готовить врачей, медсестёр, учителей — без них, вроде бы, пока обойтись нельзя. Или, допустим, необходим поликлинике эндокринолог, пусть берут человека в ученики. Где терапевт чего подскажет, где сами больные, а там и санитарка совет всегда даст. Дело верное. Учтём ещё и то, что государство выделяет огромные деньги на оборону, ставит задачу в ближайшие годы обеспечить армию современной техникой. И кто будет её производить — с подобным подходом? В начале девяностых в стране было почти два миллиона учащихся ПТУ и техникумов, а сейчас и миллиона не наберётся. На ком будет держаться импортозамещение и продуктовая безопасность страны? Пиарщики в одиночку не справятся... А промышленные предприятия, заводы и фабрики тем временем стонут: «Где взять токарей, слесарей, проходчиков и маркшейдеров?!» Кругом ведь одни менеджеры, юристы и программисты. Это одна сторона медали, а с другой — не секрет, что в последние десятилетия рабочие профессии не так уж и востребованы молодёжью, не хочет она идти на заводы и фабрики. Всех с детства родители убеждали, что рабочая профессия — это не круто: «Будешь плохо учиться — пойдешь в ПТУ». И детишки с ранних лет заучивают, что физический труд — это плохо, лучше всего получить образование в институте и пойти работать в офис. Так что падение престижа рабочей профессии — закономерность. Начиная с 1990–х она обесценивалась, а в результате создался дефицит. Выбор рабочей профессии сегодня чаще воспринимается как отсутствие выбора. Можно много говорить о возрождении популярности рабочих профессий, о гордости за достижения человека труда, проводить олимпиады и конкурсы профмастерства, но это мало что изменит, пока не будет достигнуто понимание того, что обеспечение предприятий высококвалифицированными рабочими кадрами, которые интересны рынку, востребованы работодателями и подготовлены для участия в модернизации экономики, — задача национальной важности. А чтобы готовить эти кадры, необходимы специальные учебные заведения, преподаватели–наставники и надёжная база для обучения.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда WorldSkills International (WSI) — международная организация, которая популяризирует рабочие профессии по всему миру. Основной деятельностью WSI является организация в разных странах конкурсов профессионального мастерства WorldSkills, где молодые специалисты имеют возможность заявить о себе и продемонстрировать свои профессиональные навыки.Само движение WorldSkills существует с 1947 года. Россия присоединилась к нему в 2012–м с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Словом, именно того, что наша страна потеряла, когда в 1990-х и начале 2000-х годов большинство выпускников школ кинулись в вузы, оставив за бортом колледжи, техникумы и т.д. Среднее профессиональное образование (СПО) в один миг стало чуть ли не постыдным. Сейчас мы пожинаем последствия тех лет, ощущая острый дефицит специалистов. Но при этом стоит отметить, что тема рабочих профессий за последнее время претерпела огромные изменения. Теперь это не только производство, сельское хозяйство, строительство, но и IТ-технологии, и робототехника. То есть это самые высокотехнологичные специальности, осваивая которые студенты (в возрасте до 25 лет) уровня СПО могут показать себя профессионалами на мировых чемпионатах WorldSkills. Они проходят раз в два года в одной из 77 стран — участниц этого движения.Как сообщает ИА REGNUM, на 45–й мировой чемпионат по профмастерству WorldSkills приедут более 200 тысяч гостей. В нём примут участие около 1,3 тысячи профессионалов, оценивать мастерство которых будут более тысячи экспертов из 63 стран мира. Российские участники движения WorldSkills готовы на равных соревноваться со своими соперниками из других стран в сферах мобильной робототехники, сетевого и в системного администрирования, веб–разработок и других дисциплинах. Соревнования подобного уровня Россия будет принимать впервые за всю их 60–летнюю историю. Ожидается, что помимо ряда федеральных министров состязания могут посетить президент России Владимир Путин и премьер–министр Дмитрий Медведев.Россия присоединилась к движению WorldSkills только в 2012 году. Однако за этот относительно небольшой срок в чемпионате принимают участие все 85 российских регионов. В последние годы для отбора талантливых специалистов в различных отраслях применяются демонстрационные экзамены, которые ориентированы на требования и стандарты WorldSkills. Экзамен проходит по мировым стандартам на передовом производственном оборудовании, их оценивают не только преподаватели–эксперты, но и будущие работодатели. В текущем году в сдаче демонстрационного экзамена приняли участие порядка шести тысяч человек по 22 профессиям и пять тысяч — по специальностям среднего профобразования из 59 регионов России. В составе промежуточной аттестации — порядка 50 тысяч студентов из 81 региона.Казань приготовила публике сразу несколько сюрпризов. Церемония открытия конкурса, на которой зрители смогут стать участниками театрализованного представления, обещает невероятные эмоции, уверяют SMNEWS. Хозяйка первенства встретит участников и своих гостей на знаменитом стадионе «Казань–Арена». Планируется, что церемонию посетят свыше 40 тысяч человек. Устроители обещают шоу, которое забудется нескоро. В церемонии открытия использованы две новейшие технологии. Одна из них — высокотехнологичные декорации. Другой уникальный элемент — технология дополненной реальности: зрители с помощью специального мобильного приложения увидят виртуальные объекты, которые станут частью реальности.Чемпионат впервые в истории будет полностью контролироваться наружными камерами наблюдения, а информация с них будет считываться в главном операционном центре в режиме онлайн. Для участников организуют экскурсии по исторической части города, Старо–Татарской слободе, Казанскому кремлю. Финальной точкой экскурсии станет ипподром, где пройдёт Сабантуй.На этом фоне несколько неожиданной выглядит следующая новость. «С 1 сентября 2020 года из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования планируется исключить почти 100 позиций, — сообщила «Российской газете» Ольга Васильева, министр образования РФ. — Мы точно знаем, что за прошедшие пять лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии в принципе исчезают. Третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах. Например, «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники. «Радиооператор» — эта профессия тоже устарела технологически. Вместо неё мы введём новую, например — монтажник оборудования мобильной связи. В концепцию нового содержания профессионального образования мы заложили механизмы, которые позволят получить широкую квалификацию и направленность образовательной программы. Например, «мастер общестроительных работ» будет включать ранее отдельные профессии «бетонщик», «арматурщик», «каменщик». А ранее отдельные профессии «токарь», «фрезеровщик», «шлифовщик», «станочник» объединятся в профессию «станочник». Кроме этого, предусматривается оптимизация сроков обучения по ряду профессий и специальностей».

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