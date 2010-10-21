[Индекс номера 121 (16.08.2019)]

 Школьный двор 
Отстающих подтянут

В Норильске стартовала общероссийская акция «Помоги пойти учиться».
Она проходит в два этапа: с 15 августа по 1 сентября и с 1 сентября по 1 октября. Норильские полицейские совместно с представителями системы профилактики, общественного совета при ОМВД и «Молодой гвардией» помогают ребятам из неблагополучных семей или семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, собраться в школу.
– Тут всё индивидуально, — поясняет Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД. — У кого–то не хватает средств, кому–то нужно помочь с документами, а иным папам и мамам приходится напоминать об их родительских обязанностях. Работа непростая, кропотливая, требует терпения и деликатности, именно поэтому в акции участвует такой обширный круг учреждений и организаций: школы, органы опеки и попечительства, центр семьи «Норильский» и так далее. Наша цель — помочь детям пойти в школу: как тем, кто сделает это в первый раз, так и тем, кто уже посещает её, но не может самостоятельно подготовиться к занятиям.
По словам первого заместителя председателя общественного совета при Норильском ОМВД Юрия Кононченко, участники акции и волонтёры будут обходить квартиры, беседовать с подростками и родителями, узнавать о потребностях и проблемах, с которыми сталкиваются семьи.
– Я надеюсь, что благодаря участию молодогвардейцев нам удастся наладить разумный диалог с ребятами: уже не взрослые дяди и тёти будут объяснять подростку, почему ему нужно учиться, а его ровесники, — поделился он.
Традиционно на базе школ организуют встречи представителей различных ведомств с родителями и детьми. В этом году такая встреча пройдёт на базе школы № 14 (ул. Бегичева, 11) 22 августа, с 19 до 20 часов. На ней можно будет задать вопросы, рассказать о трудностях в подготовке к школе, получить полноценную консультацию и помощь.
Помимо прочего полицейские и члены общественного совета готовят, для первоклассников наборы, в которые входят тетради, карандаши, ручки, линейка, альбом, краски, цветные карандаши и так далее. В прошлом году их усилиями было собрано около 60 наборов. Кстати, несколько лет подряд один из жителей Норильска на свои средства приобретает канцелярские принадлежности, приносит их в отдел полиции на Ленинградской, 13а, и просит передать нуждающимся. Оказать реальную помощь по силам и другим горожанам. Наборы первоклассника можно приносить в отделы полиции Норильска, Талнаха, Кайеркана и Оганера, а также своим участковым.

Наталья Черкашина
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График отключения горячей воды в Норильске.
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Школьный двор 
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