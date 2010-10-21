[Индекс номера 121 (16.08.2019)]



Школьный двор

Отстающих подтянут

В Норильске стартовала общероссийская акция «Помоги пойти учиться».

Она проходит в два этапа: с 15 августа по 1 сентября и с 1 сентября по 1 октября. Норильские полицейские совместно с представителями системы профилактики, общественного совета при ОМВД и «Молодой гвардией» помогают ребятам из неблагополучных семей или семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, собраться в школу. – Тут всё индивидуально, — поясняет Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД. — У кого–то не хватает средств, кому–то нужно помочь с документами, а иным папам и мамам приходится напоминать об их родительских обязанностях. Работа непростая, кропотливая, требует терпения и деликатности, именно поэтому в акции участвует такой обширный круг учреждений и организаций: школы, органы опеки и попечительства, центр семьи «Норильский» и так далее. Наша цель — помочь детям пойти в школу: как тем, кто сделает это в первый раз, так и тем, кто уже посещает её, но не может самостоятельно подготовиться к занятиям. По словам первого заместителя председателя общественного совета при Норильском ОМВД Юрия Кононченко, участники акции и волонтёры будут обходить квартиры, беседовать с подростками и родителями, узнавать о потребностях и проблемах, с которыми сталкиваются семьи. – Я надеюсь, что благодаря участию молодогвардейцев нам удастся наладить разумный диалог с ребятами: уже не взрослые дяди и тёти будут объяснять подростку, почему ему нужно учиться, а его ровесники, — поделился он. Традиционно на базе школ организуют встречи представителей различных ведомств с родителями и детьми. В этом году такая встреча пройдёт на базе школы № 14 (ул. Бегичева, 11) 22 августа, с 19 до 20 часов. На ней можно будет задать вопросы, рассказать о трудностях в подготовке к школе, получить полноценную консультацию и помощь. Помимо прочего полицейские и члены общественного совета готовят, для первоклассников наборы, в которые входят тетради, карандаши, ручки, линейка, альбом, краски, цветные карандаши и так далее. В прошлом году их усилиями было собрано около 60 наборов. Кстати, несколько лет подряд один из жителей Норильска на свои средства приобретает канцелярские принадлежности, приносит их в отдел полиции на Ленинградской, 13а, и просит передать нуждающимся. Оказать реальную помощь по силам и другим горожанам. Наборы первоклассника можно приносить в отделы полиции Норильска, Талнаха, Кайеркана и Оганера, а также своим участковым.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Она проходит в два этапа: с 15 августа по 1 сентября и с 1 сентября по 1 октября. Норильские полицейские совместно с представителями системы профилактики, общественного совета при ОМВД и «Молодой гвардией» помогают ребятам из неблагополучных семей или семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, собраться в школу.– Тут всё индивидуально, — поясняет Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД. — У кого–то не хватает средств, кому–то нужно помочь с документами, а иным папам и мамам приходится напоминать об их родительских обязанностях. Работа непростая, кропотливая, требует терпения и деликатности, именно поэтому в акции участвует такой обширный круг учреждений и организаций: школы, органы опеки и попечительства, центр семьи «Норильский» и так далее. Наша цель — помочь детям пойти в школу: как тем, кто сделает это в первый раз, так и тем, кто уже посещает её, но не может самостоятельно подготовиться к занятиям.По словам первого заместителя председателя общественного совета при Норильском ОМВД Юрия Кононченко, участники акции и волонтёры будут обходить квартиры, беседовать с подростками и родителями, узнавать о потребностях и проблемах, с которыми сталкиваются семьи.– Я надеюсь, что благодаря участию молодогвардейцев нам удастся наладить разумный диалог с ребятами: уже не взрослые дяди и тёти будут объяснять подростку, почему ему нужно учиться, а его ровесники, — поделился он.Традиционно на базе школ организуют встречи представителей различных ведомств с родителями и детьми. В этом году такая встреча пройдёт на базе школы № 14 (ул. Бегичева, 11) 22 августа, с 19 до 20 часов. На ней можно будет задать вопросы, рассказать о трудностях в подготовке к школе, получить полноценную консультацию и помощь.Помимо прочего полицейские и члены общественного совета готовят, для первоклассников наборы, в которые входят тетради, карандаши, ручки, линейка, альбом, краски, цветные карандаши и так далее. В прошлом году их усилиями было собрано около 60 наборов. Кстати, несколько лет подряд один из жителей Норильска на свои средства приобретает канцелярские принадлежности, приносит их в отдел полиции на Ленинградской, 13а, и просит передать нуждающимся. Оказать реальную помощь по силам и другим горожанам. Наборы первоклассника можно приносить в отделы полиции Норильска, Талнаха, Кайеркана и Оганера, а также своим участковым.

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