[Индекс номера 121 (16.08.2019)]



От первого лица

Ключ к эфиру

Единственный на сегодняшний день норильский телеканал «Северный город» 19 августа выйдет в эфир на новой, 39–й кнопке в кабельных сетях «Норком» и МТС. Какие перемены ждут канал? Что он может предложить зрителям? И почему в знакомом названии появится ещё одно ключевое слово? Отвечает главный редактор «Северного города» Максим Трофимов.

Максим Трофимов – «Северный город» меняется» — эту фразу услышали уже многие. Но в какую сторону? — В сторону людей. Становится им ближе. Не секрет, что сегодня вступает в активную жизнь поколение, выросшее на интернете и соцсетях. Это они сейчас начинают работать, создавать семьи, бизнес. Думать о совершенствовании самих себя и мира вокруг. И им не интересно телевидение как «ящик». Значит, оно должно перестать им быть. Оно должно становиться моложе. Интерактивнее. Должно не только говорить, но и слушать. Чаще давать слово зрителю. А о серьёзных вещах сегодня надо говорить максимально нескучно и искренне. И не отделять себя от аудитории. Кстати, несколько лет назад мы с удовольствием выкинули стол из новостной студии. Знаете, зачем? Чтобы между журналистом и зрителем не было никакой «баррикады». — «Северный город» долго был на 11–й кнопке, потом вдруг провалился аж на 550–ю, где его многие потеряли, а теперь идёт на 39–ю. Почему? – Норильчане сами видят, что в последнее время идёт жесткая централизация телевещания. Мы сейчас остались единственным телеканалом со своими программами в Норильске. Это плохо. Нам тоже было нелегко. Зрители часто спрашивают: «Почему вас нет в мультиплексе?». Ответ: «Потому, что мультиплекс изначально не предполагал местного вещания. Мультиплекс — это формат «Говорит Москва». Цена вхождения в него критична даже для крупных центральных каналов. Но есть кабельное. И хотя там местных вещателей тоже задвигают за спину обязательных каналов, здесь мы можем общаться со зрителем. И говорить о том, что касается норильчан, — в Норильске. В этом мы нашли ключ к ситуации. Очень удачное слово — «ключ», и очень удачное новое название нового канала — «КЛЮЧ: Северный город». Я это понимаю как некий пароль и отзыв для нас и наших зрителей. «Ключ?» — «Северный город!» — Максим, вы уверены, что зрителю захочется ради вас проматывать каналы до 39 кнопки? — Нет–нет, не ради нас! Ради себя. Мы строим новый канал про людей и для людей, которые готовы меняться и менять жизнь вокруг себя. Наши любимые герои — те, кто готов к интересной и насыщенной жизни, дружбе, любви, ощущению собственной значимости. К экспериментам и открытиям. Если ты — такой, если хочешь быть таким, если хочешь делать канал с нами и смотреть про свою жизнь — до 39 кнопки палец дотянется, я уверен. — Какие главные изменения ждут уже известные программы? — «Новости северного города» будут приходить к зрителю чаще, и время станет удобнее. Утром — в 6.30 и в 8.00 — как раз послушать, собираясь на работу или учёбу. Вечером — в 19, 21 и 23 часа — узнать всё главное за день. Сохранится и «Сборка мнений», и еженедельная итоговая программа, но её время тоже станет удобнее — в субботу в 21.00. — Вопрос от зрителей «Сопромата»: политический накал не снизите? — Ни в коем случае! Этот проект — показатель того, что на местном телевидении могут и должны звучать темы, о которых мы никогда не услышим на центральных каналах. Для нас это важно. Без этого нет смысла идти к аудитории, воспитанной интернетом. Возможно, в «Сопромате» станет больше фельетонного стиля, больше иронии. А вот «белыми и пушистыми» не станем точно. Не та передача. — Новое название канала «КЛЮЧ: Северный город». Что такое «Северный город», норильчане знают хорошо, а что такое «КЛЮЧ»? — Это новый канал, который сейчас активно шагает по стране и которого не было бы без Норильска и Мурманска. Мы дали рождение ему, он даёт второе дыхание нам. Все программы канала «КЛЮЧ», кроме развлечения, обещают массу полезной информации. Например, цикл «ЗаДело». Это история для тех, кто думает о своём бизнесе, основанная на правдивых жизненных примерах успехов и неудач. Есть туристические лайфхаки — «Лечу куда хочу». Есть программа «Межгород». Её герои — те самые люди, которые меняют свои города, делают их современными, удобными для жизни. К новому телесезону готовится несколько форматов, где зрители смогут взаимодействовать со звёздами и очень известными людьми. Думаю, в этом ощущении открытости мы с «КЛЮЧом» очень здорово совпали по ощущениям. Для нас самое важное — быть максимально открытыми норильчанам. В «Новостях северного города» мы не устаём повторять зрителям: именно вы решаете, что смотреть. Именно вы задаёте темы, которые вас волнуют. Больше половины всех наших сюжетов делаются по звонкам, сообщениям, видеофайлам самих норильчан. Их заботы, проблемы, радости становятся известны всему городу. И не только нашему. Мы активно обмениваемся материалами с телеканалами Ямала, Мурманска, Красноярска. Знаете, когда наши сюжеты появляются на красноярских экранах, это помогает о многом рассказать и многое решить! Но до сих пор мы были ограничены этими территориями... — До сих пор? Это значит... — ...что с 19 августа Норильск и норильчан смогут увидеть и жители других городов, в пакете которых есть канал «КЛЮЧ». Да! На канале есть специальная программа — такой «портал», через который любой норильчанин может заявить о себе и о том, что его интересует. Эта программа называется «Моменты». Идёт восемь раз в день и выглядит как лента соцсети. Там прокручиваются новости и факты, которые можно рассказать за столом друзьям. Не надо быть опытным оператором, журналистом или режиссёром. Надо просто, чтобы у тебя были интересные кадры или история. На самом деле это самая демократичная площадка, на которой любой норильчанин может снять историю про себя, про свой город и вообще про всё, что интересно, — и попасть в эфир, который увидят по всей стране. Можно просто опубликовать это в своём инстаграме, отметить нас хештегом, и, если это будет классный сюжет, он появится на наших с «КЛЮЧом» экранах по всей стране. А можно попасть в эту программу и через «Новости северного города». — Уверены, что задуманное получится? — Ну, партнёрство — это когда всё зависит от каждого. Мы хотим большего соавторства и дружбы со зрителем. Просто представьте себе большую соцсеть с её открытостью, неформальностью и взаимным интересом участников. И перенесите на экран. Это и есть то новое, к чему мы стремимся. В нашем анонсе не зря говорится: 19 августа всё только начинается. Наш город достоин своего телевидения, своего голоса. Мы даём такую возможность. И надеемся, что норильчане ею воспользуются. Так что включайтесь!

Николай Кондрашов Фото Николая ЩИПКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — В сторону людей. Становится им ближе. Не секрет, что сегодня вступает в активную жизнь поколение, выросшее на интернете и соцсетях. Это они сейчас начинают работать, создавать семьи, бизнес. Думать о совершенствовании самих себя и мира вокруг. И им не интересно телевидение как «ящик». Значит, оно должно перестать им быть. Оно должно становиться моложе. Интерактивнее. Должно не только говорить, но и слушать. Чаще давать слово зрителю. А о серьёзных вещах сегодня надо говорить максимально нескучно и искренне. И не отделять себя от аудитории. Кстати, несколько лет назад мы с удовольствием выкинули стол из новостной студии. Знаете, зачем? Чтобы между журналистом и зрителем не было никакой «баррикады».– Норильчане сами видят, что в последнее время идёт жесткая централизация телевещания. Мы сейчас остались единственным телеканалом со своими программами в Норильске. Это плохо. Нам тоже было нелегко. Зрители часто спрашивают: «Почему вас нет в мультиплексе?». Ответ: «Потому, что мультиплекс изначально не предполагал местного вещания. Мультиплекс — это формат «Говорит Москва». Цена вхождения в него критична даже для крупных центральных каналов. Но есть кабельное. И хотя там местных вещателей тоже задвигают за спину обязательных каналов, здесь мы можем общаться со зрителем. И говорить о том, что касается норильчан, — в Норильске. В этом мы нашли ключ к ситуации. Очень удачное слово — «ключ», и очень удачное новое название нового канала — «КЛЮЧ: Северный город». Я это понимаю как некий пароль и отзыв для нас и наших зрителей. «Ключ?» — «Северный город!»— Нет–нет, не ради нас! Ради себя. Мы строим новый канал про людей и для людей, которые готовы меняться и менять жизнь вокруг себя. Наши любимые герои — те, кто готов к интересной и насыщенной жизни, дружбе, любви, ощущению собственной значимости. К экспериментам и открытиям. Если ты — такой, если хочешь быть таким, если хочешь делать канал с нами и смотреть про свою жизнь — до 39 кнопки палец дотянется, я уверен.— «Новости северного города» будут приходить к зрителю чаще, и время станет удобнее. Утром — в 6.30 и в 8.00 — как раз послушать, собираясь на работу или учёбу. Вечером — в 19, 21 и 23 часа — узнать всё главное за день. Сохранится и «Сборка мнений», и еженедельная итоговая программа, но её время тоже станет удобнее — в субботу в 21.00.— Ни в коем случае! Этот проект — показатель того, что на местном телевидении могут и должны звучать темы, о которых мы никогда не услышим на центральных каналах. Для нас это важно. Без этого нет смысла идти к аудитории, воспитанной интернетом. Возможно, в «Сопромате» станет больше фельетонного стиля, больше иронии. А вот «белыми и пушистыми» не станем точно. Не та передача.— Это новый канал, который сейчас активно шагает по стране и которого не было бы без Норильска и Мурманска. Мы дали рождение ему, он даёт второе дыхание нам. Все программы канала «КЛЮЧ», кроме развлечения, обещают массу полезной информации. Например, цикл «ЗаДело». Это история для тех, кто думает о своём бизнесе, основанная на правдивых жизненных примерах успехов и неудач. Есть туристические лайфхаки — «Лечу куда хочу». Есть программа «Межгород». Её герои — те самые люди, которые меняют свои города, делают их современными, удобными для жизни.К новому телесезону готовится несколько форматов, где зрители смогут взаимодействовать со звёздами и очень известными людьми. Думаю, в этом ощущении открытости мы с «КЛЮЧом» очень здорово совпали по ощущениям. Для нас самое важное — быть максимально открытыми норильчанам. В «Новостях северного города» мы не устаём повторять зрителям: именно вы решаете, что смотреть. Именно вы задаёте темы, которые вас волнуют.Больше половины всех наших сюжетов делаются по звонкам, сообщениям, видеофайлам самих норильчан. Их заботы, проблемы, радости становятся известны всему городу. И не только нашему. Мы активно обмениваемся материалами с телеканалами Ямала, Мурманска, Красноярска. Знаете, когда наши сюжеты появляются на красноярских экранах, это помогает о многом рассказать и многое решить! Но до сих пор мы были ограничены этими территориями...— ...что с 19 августа Норильск и норильчан смогут увидеть и жители других городов, в пакете которых есть канал «КЛЮЧ». Да! На канале есть специальная программа — такой «портал», через который любой норильчанин может заявить о себе и о том, что его интересует. Эта программа называется «Моменты». Идёт восемь раз в день и выглядит как лента соцсети. Там прокручиваются новости и факты, которые можно рассказать за столом друзьям. Не надо быть опытным оператором, журналистом или режиссёром. Надо просто, чтобы у тебя были интересные кадры или история. На самом деле это самая демократичная площадка, на которой любой норильчанин может снять историю про себя, про свой город и вообще про всё, что интересно, — и попасть в эфир, который увидят по всей стране. Можно просто опубликовать это в своём инстаграме, отметить нас хештегом, и, если это будет классный сюжет, он появится на наших с «КЛЮЧом» экранах по всей стране. А можно попасть в эту программу и через «Новости северного города».— Ну, партнёрство — это когда всё зависит от каждого. Мы хотим большего соавторства и дружбы со зрителем. Просто представьте себе большую соцсеть с её открытостью, неформальностью и взаимным интересом участников. И перенесите на экран. Это и есть то новое, к чему мы стремимся. В нашем анонсе не зря говорится: 19 августа всё только начинается. Наш город достоин своего телевидения, своего голоса. Мы даём такую возможность. И надеемся, что норильчане ею воспользуются. Так что включайтесь!

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