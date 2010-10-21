[Индекс номера 121 (16.08.2019)]

 Память 
Восхождение на Голгофу

В Норильске побывала латвийская делегация фонда «Дети Сибири».
Гости города поделились, что поездка в Норильск для них как святой поход
Эта общественная организация с начала 2000–х объединяет людей, прошедших в детстве сталинские репрессии либо рождённых в семьях ссыльных латышей. Фонд устраивает их поездки в Сибирь — в места, где они выросли, — чтобы вспомнить тех, кто не смог пережить депортацию. Группу из 17 человек, прилетевшую в Норильск, возглавила основательница фонда «Дети Сибири» режиссёр Дзинтра Гека. На встрече в Норильском обществе защиты жертв политических репрессий она рассказала, что за прошедшие годы удалось собрать воспоминания более тысячи человек, издать Книгу Памяти. Первая поездка в Сибирь состоялась в 2006 году в поселение Агапитово, неподалёку от Игарки, куда в 1941 году из Латвии было выслано около 800 безвинных женщин и детей. Участники экспедиции побывали также на Дальнем Востоке и в Томской области.
Среди тех, кто приехал в Норильск, есть и известный латвийский историк Айнарс Бамбалс, который в 1990 году принимал участие в создании на озере Лама мемориала репрессированным латышским офицерам–артиллеристам. А в 1991 году он был среди тех, кто возводил памятник репрессированным латышам на «Норильской Голгофе». В те годы он познакомился с норильчанами, родившимися в Прибалтике и в юности безвинно пережившими политические гонения: ныне ушедшими журналистом Гунаром Кродерсом и путешественником Вилисом Траубергсом, могилы которых в этот приезд он навестил на Голиково. Эксперт национального архива Латвии, член Латвийско–Российской мемориальной комиссии по захоронениям с обеих сторон, доктор истории Айнарс Бамбалс привёз с собой немало публикаций, в том числе и номер «Заполярной правды» от 14 августа 1991 года с репортажем об установке памятников прибалтам в Норильске.
Латвийская делегация за несколько дней трижды посетила «Норильскую Голгофу», куда привезла частицу родной земли. Один из участников поездки — лютеранский пастор Карлес Жолс, с ним латыши возносили молитвы в память об ушедших, зажигали поминальные лампады.
Спустя 63 года вернулся в Норильск Владимир Ванханен, родившийся в ссылке на мысе Входном в устье реки Пясины, а потом жил с семьёй в нашем городе. Впервые на Крайнем Севере побывали знаменитые латыши — хоровой дирижёр Сигвардс Клява и композитор Петрис Васкса. Фильм о поездке снимал оператор Виктор Гриберман, работавший в прошлые годы с режиссёром Герцем Франком, однажды прилетавшим в Норильск и устроившим здесь показ своих документальных фильмов.
Гости побывали на мемориале латышским офицерам на Ламе, а также в Таймырском краеведческом музее и Музее Норильска. На память они увезли не только частицу земли с «Норильской Голгофы», но и выпуски «Норильского мемориала», Книгу Памяти, изданную обществом «Мемориал» Красноярского края, один из томов воспоминаний норильчан «О времени, о Норильске, о себе», диск песен композитора Бориса Вершинина. Это подарки от Общества защиты жертв политических репрессий, с членами которого прошла тёплая встреча перед отъездом гостей из города.
Латыши поделились, что эта поездка для них как святой поход, во время которого они отдали дань ушедшим. Отметили, что были рады прекрасной таймырской погоде и отзывчивым людям. Они понимают, что трагическую историю изменить нельзя, но можно всем вместе — и латышам и россиянам — хранить память о том времени, передавать свои чувства и знания молодёжи. Фильмы о поездках фонда «Дети Сибири» с русскими титрами можно увидеть на YouTube. Страница этого фонда есть и в «Фейсбуке».

Ирина Даниленко
Фото Ирины ДАНЕЛЕНКО
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