[Индекс номера 121 (16.08.2019)]



Перспективы

Культурная эволюция

На производственных площадках «Норникеля» проходят коммуникационные сессии по результатам аудита по охране труда и промбезопасности. Аудит проводит компания BAIN&COMPANY.

Важно, чтобы каждый сотрудник компании осознал ценность собственной жизни и здоровья и применял для их сохранения все возможные меры В стратегии развития «Норникеля» главная роль по– прежнему отводится повышению культуры производства. Положительные сдвиги в снижении травматизма, развитие производственных систем, модернизация технологической цепочки — всё это составляющие процесса, который должен приближать компанию к главной цели — достижение нулевого травматизма, чего, кстати, никому в мире так и не удалось ещё достигнуть. Как отметил Игорь Рахимов, директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии «Норникеля», проведение аудитов внешними консультантами, в частности, компанией BAIN&COMPANY, — это вдумчивый взгляд со стороны: — Всё, что мы делаем начиная с 2013 года в сфере повышения культуры безопасности, мы реализуем собственными силами, — подчёркивает Игорь Рахимов. — А внешний аудит необходим для оценки нашей деятельности и рекомендаций по поводу того, что ещё нам требуется сделать. Ольга Линде, вице–президент BAIN&COMPANY, комментируя обстановку с культурой безопасности производства в «Норникеле», отметила, что по показателю «кривая Брэдли», который характеризует уровень зрелости компании с точки зрения отношения сотрудников к охране труда и промбезопасности, металлургический гигант занимает одно из ведущих мест среди партнёров: — Изменения в данной сфере — это очень сложный и трудоёмкий процесс, и на каждом предприятии он происходит по–разному. Но я вижу, что «Норникель» уверенно движется в правильном направлении. Главное — ведётся системная работа с использованием различных инструментов управления, таких как единые стандарты по ключевым инструментам управления ОТиПБ. Как уже говорилось выше, оценка проводится с использованием «кривой Брэдли». По сути, это — кривая эволюции культуры безопасности, состоящая из четырёх этапов. Первый, так называемый «реагирующий», этап — характеризуется тем, что работники избегают опасностей и рисков в силу природного инстинкта самосохранения. Второй, «зависимый» — когда требования по охране труда соблюдают исключительно в случае требований и надзора со стороны руководства. На третьем этапе развития культура безопасности становится для работников личной ценностью, в связи с чем они соблюдают правила и требования ОТиПБ, следуя осознанному выбору, так как видят в этом в первую очередь пользу для себя. И четвёртый этап — «взаимозависимый», то есть «командная работа», где каждый видит ценность не только в собственной безопасности, но и в безопасности своих коллег, и таким образом в этом заинтересованы абсолютно все работники предприятия. Игорь Рахимов отмечает, что за последние шесть лет на предприятиях компании благодаря росту культуры производства на 70% снизился производственный травматизм с потерей трудоспособности: — Однако ещё раз подчеркну: наша цель — достижение нулевого травматизма, и компания постоянно стремится подтверждать своё соответствие высоким стандартам безопасного труда. У нас уже были периоды, когда мы работали без травм, но это должно стать повседневной нормой, поэтому так важно, чтобы каждый сотрудник компании осознал ценность собственной жизни и здоровья и применял для их сохранения все возможные меры. Здесь особое место отводится руководителям предприятий, которые обязаны быть и наставниками, и примером для подражания для своих подчинённых: — Начальник может сколько угодно говорить правильные слова, но рабочие поверят ему лишь тогда, когда они будут подтверждены делом, — отметил Игорь Рахимов. — Стоит напомнить, что сегодня на всех предприятиях компании идёт работа по внедрению корпоративных стандартов в области ОТиПБ, которые разработаны на основе анализа ключевых рисков, обозначенных статистикой происшествий за последние пять лет. В итоге были выработаны основные направления работы с персоналом, обозначены слабые места, которые необходимо привести в соответствие. Главная задача внедрения корпоративных стандартов — полное исключение случаев со смертельным исходом и минимизация травм. — Ожидаемый результат придёт, когда все без исключения руководители и работники будут вовлечены в процесс управления безопасностью, когда каждый сотрудник будет участвовать в планомерной, кропотливой работе по выстраиванию эффективной системы управления безопасностью. И я думаю, что для нашей компании он вполне достижим, — подвел итог Игорь Рахимов.

Лариса Стецевич Фото Николая ЩИПКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В стратегии развития «Норникеля» главная роль по– прежнему отводится повышению культуры производства. Положительные сдвиги в снижении травматизма, развитие производственных систем, модернизация технологической цепочки — всё это составляющие процесса, который должен приближать компанию к главной цели — достижение нулевого травматизма, чего, кстати, никому в мире так и не удалось ещё достигнуть.Как отметил Игорь Рахимов, директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии «Норникеля», проведение аудитов внешними консультантами, в частности, компанией BAIN&COMPANY, — это вдумчивый взгляд со стороны:— Всё, что мы делаем начиная с 2013 года в сфере повышения культуры безопасности, мы реализуем собственными силами, — подчёркивает Игорь Рахимов. — А внешний аудит необходим для оценки нашей деятельности и рекомендаций по поводу того, что ещё нам требуется сделать.Ольга Линде, вице–президент BAIN&COMPANY, комментируя обстановку с культурой безопасности производства в «Норникеле», отметила, что по показателю «кривая Брэдли», который характеризует уровень зрелости компании с точки зрения отношения сотрудников к охране труда и промбезопасности, металлургический гигант занимает одно из ведущих мест среди партнёров:— Изменения в данной сфере — это очень сложный и трудоёмкий процесс, и на каждом предприятии он происходит по–разному. Но я вижу, что «Норникель» уверенно движется в правильном направлении. Главное — ведётся системная работа с использованием различных инструментов управления, таких как единые стандарты по ключевым инструментам управления ОТиПБ.Как уже говорилось выше, оценка проводится с использованием «кривой Брэдли». По сути, это — кривая эволюции культуры безопасности, состоящая из четырёх этапов. Первый, так называемый «реагирующий», этап — характеризуется тем, что работники избегают опасностей и рисков в силу природного инстинкта самосохранения. Второй, «зависимый» — когда требования по охране труда соблюдают исключительно в случае требований и надзора со стороны руководства. На третьем этапе развития культура безопасности становится для работников личной ценностью, в связи с чем они соблюдают правила и требования ОТиПБ, следуя осознанному выбору, так как видят в этом в первую очередь пользу для себя. И четвёртый этап — «взаимозависимый», то есть «командная работа», где каждый видит ценность не только в собственной безопасности, но и в безопасности своих коллег, и таким образом в этом заинтересованы абсолютно все работники предприятия.Игорь Рахимов отмечает, что за последние шесть лет на предприятиях компании благодаря росту культуры производства на 70% снизился производственный травматизм с потерей трудоспособности:— Однако ещё раз подчеркну: наша цель — достижение нулевого травматизма, и компания постоянно стремится подтверждать своё соответствие высоким стандартам безопасного труда. У нас уже были периоды, когда мы работали без травм, но это должно стать повседневной нормой, поэтому так важно, чтобы каждый сотрудник компании осознал ценность собственной жизни и здоровья и применял для их сохранения все возможные меры.Здесь особое место отводится руководителям предприятий, которые обязаны быть и наставниками, и примером для подражания для своих подчинённых:— Начальник может сколько угодно говорить правильные слова, но рабочие поверят ему лишь тогда, когда они будут подтверждены делом, — отметил Игорь Рахимов. — Стоит напомнить, что сегодня на всех предприятиях компании идёт работа по внедрению корпоративных стандартов в области ОТиПБ, которые разработаны на основе анализа ключевых рисков, обозначенных статистикой происшествий за последние пять лет. В итоге были выработаны основные направления работы с персоналом, обозначены слабые места, которые необходимо привести в соответствие.Главная задача внедрения корпоративных стандартов — полное исключение случаев со смертельным исходом и минимизация травм.— Ожидаемый результат придёт, когда все без исключения руководители и работники будут вовлечены в процесс управления безопасностью, когда каждый сотрудник будет участвовать в планомерной, кропотливой работе по выстраиванию эффективной системы управления безопасностью. И я думаю, что для нашей компании он вполне достижим, — подвел итог Игорь Рахимов.

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