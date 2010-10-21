[Индекс номера 121 (16.08.2019)]



Презентация

Медицинский факт

В Норильске открылся офис страховой компании «РЕСО–гарантия». Теперь горожане и работники «Норникеля» смогут получить большее количество услуг и консультаций по страховым продуктам.

За несколько месяцев медицинскими полисами ДМС были обеспечены около 50 тысяч человек. Программа добровольного медицинского страхования для работников «Норникеля» стартовала в мае 2019 года. За несколько месяцев медицинскими полисами ДМС были обеспечены около 50 тысяч человек. Услуги по ним сотрудники «Норникеля» получают в ряде медицинских учреждений и в клинике «Диалог плюс», которая открылась в Норильске в июле этого года. Теперь для удобства северян у нас открылся и офис страховой копании «РЕСО–гарантия». Алексей Прудников, начальник управления страхования «Норникеля», говорит, что открытие офиса «РЕСО–гарантия» подтверждает намерения страховщиков на дальнейшее перспективное сотрудничество с компанией. — Задача решалась комплексно. Мы создали для норильчан специальную программу, которая учитывает их потребности и возможности, и включили в неё клиники других регионов, куда работники «Норникеля» выезжают в отпуск. Сегодняшнее событие отражает намерение страховщика стать стратегическим партнёром компании «Норникель». У нас много планов, но самое главное — обеспечить работников качественными медицинскими услугами, — говорит Алексей Прудников. Дмитрий Раковщик, генеральный директор «РЕСО–гарантия», рассказал, что у его компании имеется лицензия более чем на сто видов страхования и она готова обеспечивать клиентов медицинскими услугами не только на территории России, но и при выезде за рубеж. В приоритете — развитие добровольного медицинского страхования и активное подключение новых функций, например, внедрение телемедицины. Это позволит северянам получать консультации у ведущих столичных врачей и зарубежных специалистов без выезда на материк. — За несколько месяцев существования программы ДМС по различным медицинским вопросам и услугам было зарегистрировано около семи тысяч обращений, — поясняет Людмила Ахметчина, и. о. заместителя директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике. — Причём за медицинскими услугами люди обращались как в Норильске, так и в других регионах: в Краснодарском крае, Сочи, Подмосковье, Санкт–Петербурге и Ленинградской области. Но наибольшее количество обращений было, конечно, по Красноярскому краю. Растёт и количество работников, которые приходят по полису в клинику «Диалог плюс». Её услугами воспользовались уже 900 человек. Останавливаться на достигнутом никто не собирается. До конца года в клинике появится компьютерный томограф, заработает цифровой рентген, начнут принимать пациентов стоматологи–терапевты, хирурги и ортопеды. В перспективе — получение лицензии на оказание педиатрических услуг и привлечение детских врачей дефицитных специальностей. Получить в клинике консультацию узких специалистов могут не только сотрудники «Норникеля». Желающие могут записаться на платный приём или оформить полис ДМС в страховой компании.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Программа добровольного медицинского страхования для работников «Норникеля» стартовала в мае 2019 года. За несколько месяцев медицинскими полисами ДМС были обеспечены около 50 тысяч человек. Услуги по ним сотрудники «Норникеля» получают в ряде медицинских учреждений и в клинике «Диалог плюс», которая открылась в Норильске в июле этого года. Теперь для удобства северян у нас открылся и офис страховой копании «РЕСО–гарантия».Алексей Прудников, начальник управления страхования «Норникеля», говорит, что открытие офиса «РЕСО–гарантия» подтверждает намерения страховщиков на дальнейшее перспективное сотрудничество с компанией.— Задача решалась комплексно. Мы создали для норильчан специальную программу, которая учитывает их потребности и возможности, и включили в неё клиники других регионов, куда работники «Норникеля» выезжают в отпуск. Сегодняшнее событие отражает намерение страховщика стать стратегическим партнёром компании «Норникель». У нас много планов, но самое главное — обеспечить работников качественными медицинскими услугами, — говорит Алексей Прудников.Дмитрий Раковщик, генеральный директор «РЕСО–гарантия», рассказал, что у его компании имеется лицензия более чем на сто видов страхования и она готова обеспечивать клиентов медицинскими услугами не только на территории России, но и при выезде за рубеж. В приоритете — развитие добровольного медицинского страхования и активное подключение новых функций, например, внедрение телемедицины. Это позволит северянам получать консультации у ведущих столичных врачей и зарубежных специалистов без выезда на материк.— За несколько месяцев существования программы ДМС по различным медицинским вопросам и услугам было зарегистрировано около семи тысяч обращений, — поясняет Людмила Ахметчина, и. о. заместителя директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике. — Причём за медицинскими услугами люди обращались как в Норильске, так и в других регионах: в Краснодарском крае, Сочи, Подмосковье, Санкт–Петербурге и Ленинградской области. Но наибольшее количество обращений было, конечно, по Красноярскому краю. Растёт и количество работников, которые приходят по полису в клинику «Диалог плюс». Её услугами воспользовались уже 900 человек.Останавливаться на достигнутом никто не собирается. До конца года в клинике появится компьютерный томограф, заработает цифровой рентген, начнут принимать пациентов стоматологи–терапевты, хирурги и ортопеды. В перспективе — получение лицензии на оказание педиатрических услуг и привлечение детских врачей дефицитных специальностей. Получить в клинике консультацию узких специалистов могут не только сотрудники «Норникеля». Желающие могут записаться на платный приём или оформить полис ДМС в страховой компании.

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