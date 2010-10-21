[Индекс номера 121 (16.08.2019)]

 Технопарк 
Не кантовать!

В производственном объединении «Норильсктрансремонт» введено в строй новое оборудование, которое поможет значительно сократить производственные издержки и повысить безопасность работы.
Раньше для ремонта нужно было три человека
Александр Понамарёв, и. о. руководителя участка ремонтов подвижного состава, рассказывая о новом комплексе, не без удовлетворения замечает, что его компоненты тщательно подобраны.
– Вспомогательное ремонтное оборудование со временем устаревает вместе с объектами ремонта — тепловозами, — говорит Александр. — Иногда в глаза бросается то, насколько сильно ветшают некоторые станки и агрегаты. Техническое отставание становится ещё заметнее, когда в сопроводительной документации к новым или модернизированным машинам рекомендуются к использованию последние разработки.
Современный комплекс разборки и сборки колёсно– моторного блока поступил на предприятие с Омского опытно–механического завода центра «Транспорт». Он пришёл на замену... да, собственно, заменять ему было нечего — он пришёл на помощь привычному ручному труду. Раньше колёсно–моторный блок — электродвигатель с колёсной парой весом около 5 тонн — в случае неисправности силами трёх человек выкатывали из–под тепловоза и мостовым краном ставили на две шпалы в большом поддоне. Там и производили ремонт: при помощи того же мостового крана элементы блока демонтировали, снимали узлы, для снятия гаек и крепежа блок приходилось разворачивать краном в нужное положение, подбирая для каждого варианты крепления.
Теперь эти работы может проводить один человек, поскольку в его распоряжении находятся автоматический пульт управления и автономный подъёмный механизм с приспособлениями для безопасного крепежа строп, талей и прочей оснастки или вместо неё. И самое главное: блок теперь устанавливается в специальный подвижный механизм, позволяющий работать в наиболее удобном для ремонта положении.
А теперь с задачей справляется один специалист
Таким образом, по словам Александра Понамарёва, из процесса в первую очередь исключается работа мостового крана и небезопасная процедура кантовки агрегата вручную. Сюда же можно отнести отказ от поисков различных видов крепежа, с тем чтобы избежать повреждений узлов мотора.
Усовершенствование повлекло за собой высвобождение рабочей силы, пересмотр стандартов и оптимизацию производственных процессов. Прежде чем запустить механизм в производство, его досконально изучили инженеры «Норильсктрансремонта». Они составили оригинальные методики и своды правил, в том числе промышленной безопасности. Для работы на новом комплексе специально подбирали специалистов, которых подробно инструктировали инженеры.
Следующим этапом модернизации должен стать монтаж отдельного стенда для ремонта узлов электродвигателей. Сейчас на месте установки нового станка идёт заливка основания и монтаж систем энергообеспечения. Запустить оборудование планируется примерно через три месяца, за это время инженеры не только закончат монтаж и наладку, но и интегрируют нормативные документы в производство, подберут и обучат персонал.
– Спешка тут ни к чему, – говорит Александр Понамарёв. — Вопрос безопасности занимает одно из ключевых мест.
На вопрос о том, насколько широко распространяются планы обновления ремонтных мощностей, наш собеседник отшучивается: предприятие не настолько богато, чтобы реализовать все мечты. Работа по улучшению технических возможностей и поиск более технологичных вариантов оснащения ведётся постоянно. При этом необходимость именно такого пути совершенствования понимает каждый сотрудник, от рабочего до руководителя. Тем более что практически каждый инженер здесь прошёл путь по карьерной лестнице, как говорится, «от смотровой ямы».

Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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