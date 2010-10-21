[Индекс номера 121 (16.08.2019)]



Промплощадка

Слабых звеньев в цепочке нет

На Надеждинском металлургическом заводе уделяют большое внимание техническому состоянию оборудования конвертерного тракта, от которого зависит всё производство. Поддерживать работоспособность агрегатов помогают специалисты «Норильскникельремонта».

Август – горячая пора Завод работает как единый механизм, и у каждого подразделения есть своя зона ответственности. Плавильщик отвечает за соблюдение технологии плавки металла, специалист по ТБ — за безопасность сотрудников предприятия, а мастера «Норильскникельремонта», а точнее одного из его подразделений — «Норильскэнергоремонта», следят за тем, чтобы оборудование на предприятии всегда было в полном порядке. Владимир Татарчук, производитель работ сервисного центра по ремонту технологического оборудования металлургических предприятий «Норильскэнергоремонт» рассказал: — Наше подразделение выполняет ремонт энергетического и механотехнологического оборудования на металлургических предприятиях. Сейчас за нами закреплены участки на Надеждинском металлургическом и медном заводах. Здесь мы занимаемся текущим и капитальным ремонтом систем охлаждения печей взвешенной плавки, печей Ванюкова, обеднительных печей, котлов–утилизаторов, напыльников конвертеров и технологических трубопроводов. С 2008 по 2014 год мы провели на «Надежде» капитальный ремонт всех пяти котлов–утилизаторов. Периодичность таких ремонтов зависит от срока эксплуатации оборудования. Конкретно для этого — в среднем шесть лет. Специалисты Ростехнадзора проводят экспертизу промышленной безопасности, составляют дефектную ведомость, и на основании полученных данных совместно с заказчиком принимается решение о проведении текущего или капитального ремонта агрегатов. В процессе эксплуатации котлов также выполняются частичные ремонты, когда проводится замена отдельных деталей, например конвективных пакетов. Так, в этом году запланирована замена конвективных пакетов котла–утилизатора № 6. Сейчас на НМЗ активно идёт замена дефектных элементов конвертерного оборудования и техобслуживание котла–утилизатора. Также проводится ремонт технологических трубопроводов и трубопроводов тепловодоснабжения. План ремонтных работ составляется ежегодно, его этапы расписываются по месяцам. В январе–феврале был произведён текущий ремонт котлов–утилизаторов. Такие работы выполняются сравнительно часто, поскольку котлы сильно подвержены износу. Если же будет повреждена поверхность нагрева, технологическая цепочка нарушится, и линия по производству металла остановится. Чтобы этого не произошло, сотрудники «Норильскэнергоремонта» вместе с заказчиком каждый месяц определяют, какие работы должны быть выполнены в первую очередь. Август — вообще горячая пора. Сейчас на НМЗ проводятся летние работы на трубопроводах отопления. Тут главное — не отстать от графика, так как ремонт должен закончиться до начала отопительного сезона, то есть к сентябрю. Помимо прочего, текущие ремонты — это своеобразная подготовка к масштабным мероприятиям, запланированным на 2020 год. И в этом качестве они крайне важны для предприятия и производственного процесса.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Завод работает как единый механизм, и у каждого подразделения есть своя зона ответственности. Плавильщик отвечает за соблюдение технологии плавки металла, специалист по ТБ — за безопасность сотрудников предприятия, а мастера «Норильскникельремонта», а точнее одного из его подразделений — «Норильскэнергоремонта», следят за тем, чтобы оборудование на предприятии всегда было в полном порядке.Владимир Татарчук, производитель работ сервисного центра по ремонту технологического оборудования металлургических предприятий «Норильскэнергоремонт» рассказал:— Наше подразделение выполняет ремонт энергетического и механотехнологического оборудования на металлургических предприятиях. Сейчас за нами закреплены участки на Надеждинском металлургическом и медном заводах. Здесь мы занимаемся текущим и капитальным ремонтом систем охлаждения печей взвешенной плавки, печей Ванюкова, обеднительных печей, котлов–утилизаторов, напыльников конвертеров и технологических трубопроводов.С 2008 по 2014 год мы провели на «Надежде» капитальный ремонт всех пяти котлов–утилизаторов. Периодичность таких ремонтов зависит от срока эксплуатации оборудования. Конкретно для этого — в среднем шесть лет. Специалисты Ростехнадзора проводят экспертизу промышленной безопасности, составляют дефектную ведомость, и на основании полученных данных совместно с заказчиком принимается решение о проведении текущего или капитального ремонта агрегатов. В процессе эксплуатации котлов также выполняются частичные ремонты, когда проводится замена отдельных деталей, например конвективных пакетов. Так, в этом году запланирована замена конвективных пакетов котла–утилизатора № 6. Сейчас на НМЗ активно идёт замена дефектных элементов конвертерного оборудования и техобслуживание котла–утилизатора. Также проводится ремонт технологических трубопроводов и трубопроводов тепловодоснабжения.План ремонтных работ составляется ежегодно, его этапы расписываются по месяцам. В январе–феврале был произведён текущий ремонт котлов–утилизаторов. Такие работы выполняются сравнительно часто, поскольку котлы сильно подвержены износу. Если же будет повреждена поверхность нагрева, технологическая цепочка нарушится, и линия по производству металла остановится. Чтобы этого не произошло, сотрудники «Норильскэнергоремонта» вместе с заказчиком каждый месяц определяют, какие работы должны быть выполнены в первую очередь.Август — вообще горячая пора. Сейчас на НМЗ проводятся летние работы на трубопроводах отопления. Тут главное — не отстать от графика, так как ремонт должен закончиться до начала отопительного сезона, то есть к сентябрю. Помимо прочего, текущие ремонты — это своеобразная подготовка к масштабным мероприятиям, запланированным на 2020 год. И в этом качестве они крайне важны для предприятия и производственного процесса.

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