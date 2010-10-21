[Индекс номера 121 (16.08.2019)]

 Мир увлечений 
Как оказаться в Нарнии

Горы Бырранга — самая северная материковая горная система на планете. Сюда не заходили даже нганасаны, кочующие до самого побережья Ледовитого океана. Они говорили: «Там царство злых духов, камень и лёд, более ничего. Там гибель». Но восемь туристов из Москвы всё же отважились покорить непокорённое...
• Дмитрий Алёшкин. Историк–археолог. Второе образование — Российский государственный университет физической культуры: специалист по выживанию в дикой природе.
• Побывал во всех уголках России, посетил более 140 стран мира. Владеет шестью языками.
• Провёл полтора года в Центральной и Южной Америке, прокладывая новые маршруты экспедиций по Андам, Патагонии, джунглям Амазонки и Москитового берега.
• Проложил маршрут и провёл первую в истории страны караванную экспедицию по Северной Мавритании.
Норильск. Встреча с корреспондентом «Заполярной Правды» Надеждой Сидор
Этой экспедицией, впрочем, как и походом по центральной части плато Путорана два года назад, руководил Дмитрий Алёшкин.
Вы в Норильске во второй раз. Как впечатления?
— Обратил внимание, что за два года город изменился к лучшему: стал чище, уютнее, больше отремонтированных домов и дорог. А вот гостиниц явно не хватает.
Что заставило вернуться в наши края?
— Фишка нашего турклуба «Волчица» в том, что мы не ходим по готовым маршрутам, придумываем свои — максимально сложные и удалённые от населённых пунктов. Отправляясь в сибирскую тайгу, пустыню Сахара, джунгли Амазонки и так далее, мы учимся воспринимать дикую природу как свой дом. Для нас природа — не поле битвы, не цель покорения, это часть нас самих. И Таймыр для таких, как мы, — некая точка притяжения: ну, невозможно, оставив за плечами тысячи километров по России и всему миру, не захотеть оказаться на плато Путорана и в горах Бырранга. И сначала было плато...
Сплавляться должны были на этом рафте
И как вам первая встреча с суровым Таймыром?
— Это был один из самых сложных походов в моей жизни. Задача у нас была такая: пересечь заповедник «Путоранский» по центру с юга на север. Заброска была очень дорогой: из Красноярска мы дошли на теплоходе до Курейки, потом на частном катере — до Светлогорска и ещё 400 км — до Дюпкуна. Впереди было 280 километров пешком — кстати, столько получилось на выходе, при планировании насчитали чуть больше 200. Проблема в том, что карты внутренних районов, что плато Путорана, что гор Бырранга, куда мы сейчас ходили, — это, по сути, просто рисунок. Упираешься, например, в глубокий каньон, а на карте он не обозначен.
Восемь дней мы шли по водоразделу, а поднявшись на плато, которое дальше уходит на Ламу, оказались в эпицентре непогоды — дождь со снегом, ветер, туман. И это, заметьте, в начале августа. А тут, на высоте около 1200 метров, даже мха нет, только выжженный камень, мы не можем развести костёр, чтобы просушиться и обогреться. Пищу готовили на бензиновой горелке, и топливо подходило к концу. Каждое утро нам приходилось надевать ботинки, покрытые изнутри коркой льда... Когда поняли, что ситуация аховая и надо спускаться с плато, ближайший спуск оказался в 50 км. В итоге на пятнадцатый день похода мы дошли до базы Олега Крашевского на Ламе. Он был шокирован: никто не появлялся с той стороны, откуда пришли мы. От него мы услышали о горах Бырранга и о том, что пешком через их северо–восточную часть вообще никогда не ходили. Ну, а мы решили попробовать. На подготовку понадобилось два года.
Дмитрий Алёшкин: «Что может быть лучше чистой горной воды...»
Горы Бырранга вас приняли?
— Мы планировали путешествовать 20 дней. От озера Таймыр, куда нас из Хатанги забросили на вертолёте, должны были выйти к низовью реки Романова, по ней подняться на водораздел северо–восточного Бырранга — в самый центр, к подножию ледника Неожиданного. С него начать сплав по реке Жданова, выходить в среднее течение, разбирать рафт, подниматься в верховье реки Гольцовой и сплавляться по ней 70 км в устье Гольцовой и в море Лаптевых. Ну, а оттуда 50 км чётко выходить на мыс Челюскина и дальше либо сплавляться по реке Серебрянке, либо идти по старой вездеходной дороге. Но горы Бырранга пустили нас лишь на неделю — мы прошли 140 км, а потом пришлось эвакуироваться: единственная женщина в команде, Валентина, гражданка Австрии, сломала ногу, причём в нескольких местах. Кстати, Валя была с нами и на плато Путорана — мы уже тогда поняли, что она настоящий борец. А сейчас её выносливости просто поразились — почти сутки терпеть такую боль...
В ожидании эвакуации
Кто и как вас вывозил из этих диких мест?
— Через пять часов после происшествия прилетел вертолёт МЧС. Всё это время я «висел» на спутниковом телефоне. Было ощущение, что я в офисе, а не в тундре. Сначала связался с представителями МЧС в Дудинке, потом пришлось звонить в Хатангу, параллельно — знакомым, в Москву, чтобы они связались с главным управлением МЧС. В итоге нас доставили в Хатангу. Часть группы затем добралась до Норильска, а Валя с мужем самолётом отправились в Красноярск, а затем — в Москву. Сейчас Валентина в институте имени Склифосовского — травма оказалась очень серьёзной, потребовалась операция. Хорошо, что погода позволила вывезти нас без промедления.
С погодой в этом походе вам повезло больше, чем в предыдущем?
— В день заброски было +6 и ветер, но потом, вспоминая поход по плато и то, как тогда постоянно мёрзли, искренне удивлялись тому, что на 75–м градусе северной широты может быть так жарко — мы даже в реку ныряли. Ещё, в отличие от каменной пустыни плато Путорана, где не было никакой живности, в горах Бырранга мы постоянно видели куропаток, гусей, зайцев, стада оленей и овцебыков. Причём в верховье реки Романова, в 150 км от озера Таймыр, ни звери, ни птицы нас не боялись. Они никогда раньше не встречались с человеком, поэтому не разбегались и не разлетались, а наоборот, смотрели с интересом. Ощущение было таким, словно мы оказались в Нарнии.
Медведей встречали?
— В этой части Таймыра бурые медведи не водятся — это голая тундра. А до мест обитания белых мишек мы не дошли — их мы могли встретить на мысе Челюскин, и даже взяли карабин, чтобы в случае чего отпугнуть, выстрелив в воздух... Но ружьё нам так и не пригодилось.
А следы людей попадались?
— Мне как историку–археологу было очень интересно встретить следы древних жителей Таймыра. И в предгорьях, гораздо севернее озера Таймыр, мы видели жертвенные камни — это отдельно стоящие валуны характерной формы, у их основания лежат огромные оленьи рога, заросшие мхом. Причём видно, что они — спиленные. Вот и я пришёл к выводу, что это — жертвоприношение. Наверняка, мы много чего интересного бы обнаружили, пройдя весь маршрут... У меня опыт работы в археологических экспедициях — 10 лет, и я понимаю, где и что может быть.
Череп овцебыка
Сильно огорчились из–за того, что пришлось прервать поход?
— Для нас жизнь и здоровье человека превыше открытий. Поэтому расстроились исключительно из–за того, что Валя пострадала. А в горы Бырранга, чтобы обследовать их центральную часть и выйти на мыс Челюскин, мы вернёмся на следующий год. Технические моменты прохождения маршрута нам теперь известны, состав группы определён, и со снаряжением, которое может пригодиться, всё ясно. Осталось решить вопрос с заброской — потому как добраться туда, откуда мы хотим стартовать, нереально дорого. Надеемся найти тех, кто сможет нам посодействовать в этом плане.

Надежда Сидор
Фото Александра Новикова
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
График отключения горячей воды в Норильске.
Просмотр.
Статьи текущего номера:
 
Любимое место отдыха горожан в буквальном смысле расцвело. Завершился двухлетний ремонт в Пушкинском сквере. Отныне фигуры русского классика и персонажей его произведений восседают среди радующих глаз цветочных клумб.

Школьный двор 
В Норильске стартовала общероссийская акция «Помоги пойти учиться».

От первого лица 
Единственный на сегодняшний день норильский телеканал «Северный город» 19 августа выйдет в эфир на новой, 39–й кнопке в кабельных сетях «Норком» и МТС. Какие перемены ждут канал? Что он может предложить зрителям? И почему в знакомом названии появится ещё одно ключевое слово? Отвечает главный редактор «Северного города» Максим Трофимов.

Память 
В Норильске побывала латвийская делегация фонда «Дети Сибири».

Перспективы 
На производственных площадках «Норникеля» проходят коммуникационные сессии по результатам аудита по охране труда и промбезопасности. Аудит проводит компания BAIN&COMPANY.

Презентация 
В Норильске открылся офис страховой компании «РЕСО–гарантия». Теперь горожане и работники «Норникеля» смогут получить большее количество услуг и консультаций по страховым продуктам.

Технопарк 
В производственном объединении «Норильсктрансремонт» введено в строй новое оборудование, которое поможет значительно сократить производственные издержки и повысить безопасность работы.

Промплощадка 
На Надеждинском металлургическом заводе уделяют большое внимание техническому состоянию оборудования конвертерного тракта, от которого зависит всё производство. Поддерживать работоспособность агрегатов помогают специалисты «Норильскникельремонта».

Мир увлечений 
Горы Бырранга — самая северная материковая горная система на планете. Сюда не заходили даже нганасаны, кочующие до самого побережья Ледовитого океана. Они говорили: «Там царство злых духов, камень и лёд, более ничего. Там гибель». Но восемь туристов из Москвы всё же отважились покорить непокорённое...

Профи 
Ежегодный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills среди ведущих промышленных предприятий впервые пройдёт в России — с 22 по 27 августа в Казани. По мнению экспертов, такие состязания способствуют поднятию престижа рабочих профессий и привлечению молодёжи на промплощадки. Но не всё в этой сфере так просто.

Новости:
 16 августа 2019 
16:39 Тем, кто собрался отдыхать на воде, следует быть осторожнее.
14:14 «Норникель» и Главгосэкспертиза России договорились о совместной работе.
14:08 Прибывшие в Дудинку североморцы вскоре сразятся на ледовой арене против норильчан и дудинцев.
14:07 23 августа кинокомплекс «Родина» приглашает горожан на единственный показ фильма «Апокалипсис сегодня».
13:57 Общественный совет предостерёг ветеранов от мошенников.
13:41 За прошедшие сутки в крае ликвидировано 34 лесных пожара.
13:41 30 августа родители всей страны смогут задать вопросы об учёбе своих детей министру просвещения РФ.
12:51 В этом году диспансеризацию по плану медучреждений города должны пройти 18 784 жителя. Пока первый этап прошли 9689 горожан, второй – 2747.
12:49 19 августа единственный теперь в Норильске телеканал «Северный город» выйдет к зрителям на новой, 39-й кнопке в кабельных сетях «Норком» и МТС.
10:53 Специалисты рассказали о влиянии лесных пожаров на популяции животных в крае.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх