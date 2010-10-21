[Индекс номера 124 (22.08.2019)]



А теперь – снимите!

Те, кто расклеивает объявления в неположенных местах, могут быть неприятно удивлены результатами своей «рекламной кампании». Автодозвон, предупреждение и административный штраф — именно так в Норильске решили бороться с вандалами.

Следы их «предпринимательской деятельности» можно увидеть на остановочных павильонах, фасадах домов, дверях учреждений. Между тем специально для размещения рекламы на улицах установлены доски объявлений, на которые можно клеить, лепить и цеплять листки с любой информацией. – Сотрудники управления городского хозяйства регулярно фотографируют несанкционированные объявления, — говорит Владимир Царёв, начальник отдела оперативного контроля УГХ. — Указанные в них телефоны заносят в базу данных программы автодозвона, и на этот номер с определённой периодичностью совершаются звонки. Автоинформатор сообщает абоненту о том, что он нарушил правила благоустройства и ему необходимо обратиться в управление городского хозяйства. Как только он снимает листовки, его перестают беспокоить. Добавлю: пока работает автодозвон, расклейщику никто не может дозвониться. Если это не подействует, нарушителя вызовут на административную комиссию, где составят протокол и вынесут решение о наказании. С конца июля на дозвоне стоит 61 номер, 37 человек уже пришли в управление городского хозяйства. Специалисты говорят, что мера эта действенная и позволит уберечь муниципальное имущество от последствий нелегальной расклейки объявлений.

По закону Красноярского края «Об административных правонарушениях» размер штрафа за несанкционированное размещение информации для физических лиц колеблется от 1 до 4 тысяч рублей. И это только за одно объявление. Должностным лицам придётся заплатить от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 30 тысяч до 100 тысяч.

Наталья Черкашина Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Следы их «предпринимательской деятельности» можно увидеть на остановочных павильонах, фасадах домов, дверях учреждений. Между тем специально для размещения рекламы на улицах установлены доски объявлений, на которые можно клеить, лепить и цеплять листки с любой информацией.– Сотрудники управления городского хозяйства регулярно фотографируют несанкционированные объявления, — говорит Владимир Царёв, начальник отдела оперативного контроля УГХ. — Указанные в них телефоны заносят в базу данных программы автодозвона, и на этот номер с определённой периодичностью совершаются звонки. Автоинформатор сообщает абоненту о том, что он нарушил правила благоустройства и ему необходимо обратиться в управление городского хозяйства. Как только он снимает листовки, его перестают беспокоить. Добавлю: пока работает автодозвон, расклейщику никто не может дозвониться. Если это не подействует, нарушителя вызовут на административную комиссию, где составят протокол и вынесут решение о наказании.С конца июля на дозвоне стоит 61 номер, 37 человек уже пришли в управление городского хозяйства. Специалисты говорят, что мера эта действенная и позволит уберечь муниципальное имущество от последствий нелегальной расклейки объявлений.

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