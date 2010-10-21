[Индекс номера 124 (22.08.2019)]

 Невредно знать 
Выбор за вами

Выбрать способ получения набора социальных услуг для федеральных льготников можно до 1 октября.
У федеральных льготников остаётся полтора месяца, чтобы определиться со способом получения набора социальных услуг — то есть выбрать льготы или их денежный эквивалент. Для этого им необходимо до 1 октября обратиться с соответствующим заявлением в клиентскую службу управления Пенсионного фонда по месту жительства, в ближайший многофункциональный центр или подать электронное заявление через личный кабинет гражданина на сайте ПФР и на едином портале государственных услуг.
Стоимость набора социальных услуг (НСУ) составляет 1121,42 рубля в месяц и включает в себя:
1) лекарственное обеспечение по рецептам врачей (лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей–инвалидов) — 863,75 рубля;
2) путёвки на санаторно–курортное лечение при наличии медицинских показаний, что в денежном эквиваленте составляет 133,62 рубля;
3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 124,05 рубля.
Граждане, имеющие право на НСУ, могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента.
Поскольку большинство федеральных льготников — это инвалиды и маломобильные граждане, то возможность подать заявление через интернет–сервисы, не посещая клиентские службы ПФР или офисы МФЦ, является самой простой и оптимальной формой для обращения в госорганы.
Обращаем пристальное внимание граждан на то, что заявления о выборе способа получения НСУ, принятые до 1 октября текущего года, начнут действовать только с 1 января следующего года. Тем же льготникам, которые не хотят менять уже установленный индивидуальный порядок получения НСУ, никаких заявлений подавать не нужно, всё будет продлено в том же режиме автоматически.
Напомним, что в состав федеральных льготников включены ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидов ВОВ, чернобыльцы и инвалиды.

216 324 человека в Красноярском крае являются получателями ежемесячной денежной выплаты и имеют право на получение НСУ. Из них 138 081 человек отказались от одной или двух его частей и получают НСУ в денежном выражении.

По информации пресс–службы ОПФР по Красноярскому краю
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Выбрать способ получения набора социальных услуг для федеральных льготников можно до 1 октября.

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