[Индекс номера 124 (22.08.2019)]

 ЖКХ 
Полный порядок

Комплексный подход в благоустройстве — залог комфорта жителей. Следуя этому принципу, в Талнахе в этом году проводят ремонт в большинстве жилых домов, облагораживают дворовые территории и устанавливают детские игровые комплексы.
Председатель норильского горсовета Александр Пестряков посетил территорию управляющей компании «СеверныйБыт» и проинспектировал ход ремонтных работ на многоквартирных домах. Одним из объектов посещения стал двор на ул. Маслова, 10. В этом году управляющая компания провела здесь комплекс работ по благоустройству в рамках партийного проекта «Единой России» — «Формирование комфортной городской среды». Двор и проезд к нему заасфальтировали, установили урны, скамейки и энергосберегающие светильники и, самое главное, обустроили игровую зону, которая стала местом притяжения для детей из окрестных домов.
– Кроме того, за счёт средств управляющей компании мы привели в порядок цокольную забирку дома и установили на подъездах антивандальные двери и кованые перила. Сейчас приведём в порядок трансформаторную подстанцию — её украсит граффити. Жаль, что в этом году не удалось отремонтировать фасад здания — не хватило средств. Но мы надеемся сделать это в ближайшем будущем, чтобы полностью благоустроить этот двор, — рассказывает генеральный директор компании «СеверныйБыт» Надежда Оробинская.
Сегодня на территории обслуживания УК установлены более десяти детских игровых и спортивных площадок, которые пользуются у жителей Талнаха спросом не только летом. Ежегодно площадки пополняются малыми архитектурными формами, некоторые из которых изготавливаются силами сотрудников «СеверногоБыта».
Также в этом году компания в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» производит различные виды ремонта в жилых домах. Например, нулевой цикл восстанавливают в целом ряде зданий по чётной стороне улицы Бауманской, на ул. Горняков, 11, в трёх домах на ул. Федоровского и трёх — на ул. Космонавтов. Параллельно готовятся к ремонту нулевых циклов ещё 16 домов. В разработке — проекты обновления семи фасадов, замены мягкой кровли трёх зданий, системы отопления в трёх МКД. Ремонт четырёх фасадов сейчас в самом разгаре, ещё четыре дома получат новую металлическую кровлю. Во втором подъезде на Федоровского, 15, заменят лифт, в нескольких подъездах на Федоровского, 25, и на Нансена, 60, появится новая система теплоснабжения.
В текущем сезоне в надлежащий вид приведут три дворовые территории, а ул. Дудинскую, 7, так же, как и ул. Маслова, 10, ожидает комплексное благоустройство: асфальтировка двора и проезда, установка урн, скамеек, светильников.
За счёт средств, накопленных на счетах регионального оператора в 2019 году, «СеверныйБыт» выполнит несколько видов работ капитального характера. Систему горячего водоснабжения отремонтируют на ул. Бауманской, 4, а на ул. Диксона, 4, и ул. Таймырской, 12, смонтируют вдобавок новую систему отопления. Дом по ул. Горняков, 7, ждёт ремонт фасада, а на ул. Строителей, 11а и 11б, проведут новую систему электроснабжения. Крыши в рамках программы капремонтов будут ремонтировать более чем на двух десятках домов.
Александр Пестряков отметил, что комплексный подход к благоустройству не только является основой комфортного проживания, но и позволяет «СеверномуБыту» удерживать пальму первенства в своей области: ежегодно по итогам приёмки территорий компания становится победителем:
– Сегодня территорию этой управляющей компании по праву можно назвать передовой — руководству удалось наладить конструктивный диалог с жителями, и все вопросы решаются оперативно, — подвёл итоги визита в Талнах спикер местного парламента.

Марина Андриюк
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