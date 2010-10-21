[Индекс номера 124 (22.08.2019)]



Ситуация

Неблагодарные

Памятник Николаю Урванцеву остался без очков. На замену окончательно выломанной оправы потребуется время.

Напомним, незадолго до празднования Дня города в Норильске произошла крайне неприятная история. 8 июля обнаружилось, что неизвестные повредили памятник Николаю Урванцеву, сломав половину оправы очков. В своё время деньги на скульптуру собирали всем миром, норильчане ожидали её изготовления пять лет. Памятник сразу полюбился горожанам, и до этого они очень бережно относились к нему. Акт вандализма произошёл впервые. Начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска Ирина Субочева рассказала, что было решено связаться с мастерской скульптора Александра Рукавишникова, изготовившего памятник Николаю Николаевичу. Также прорабатывался вопрос установки камеры наблюдения. А на днях вандалы полностью доломали оставшуюся часть оправы, причём не унесли её с собой, а бросили на месте преступления. Сейчас она хранится в Музее Норильска. – Я поражаюсь тому, что мы, живя в таком развитом обществе, по–прежнему сталкиваемся с подобным безобразием. Знаете, когда мы ставим очередной памятник, многие говорят — делайте его сразу антивандальным. К сожалению, должна признать, это логично, учитывая реалии, но ведь такая ситуация по–человечески отвратительна! Почему то, что служит отражением нашей культуры, должно стоять за оградой или стеклом? На мой взгляд, надо не в меры охраны вкладываться, а обществу следует становиться здоровее, стремясь к такому положению вещей, когда никому и в голову не придёт изуродовать памятник, — отметила Ирина Субочева. Но, пока такого не случилось, скульптуру всё же будут защищать. Сейчас подыскивают специалиста, готового зачистить лицевую сторону памятника от повреждённых фрагментов (напомним, тут применялось цельное литьё), после чего оправу заменят, её уже изготавливают и вскоре доставят в Норильск. В полицию подано заявление о поиске вандалов. А для охраны территории управление планирует заказывать высокоточные камеры, позволяющие детально увидеть, что происходит на участке. – Я ещё в прошлый раз сказала: если повреждение монумента — злонамеренное, это оскорбление памяти Николая Николаевича. Очень обидно и за город, и за тех людей, которые не жалели сил для возведения памятника, — с горечью замечает Ирина Субочева.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Напомним, незадолго до празднования Дня города в Норильске произошла крайне неприятная история. 8 июля обнаружилось, что неизвестные повредили памятник Николаю Урванцеву, сломав половину оправы очков. В своё время деньги на скульптуру собирали всем миром, норильчане ожидали её изготовления пять лет. Памятник сразу полюбился горожанам, и до этого они очень бережно относились к нему. Акт вандализма произошёл впервые. Начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска Ирина Субочева рассказала, что было решено связаться с мастерской скульптора Александра Рукавишникова, изготовившего памятник Николаю Николаевичу. Также прорабатывался вопрос установки камеры наблюдения.А на днях вандалы полностью доломали оставшуюся часть оправы, причём не унесли её с собой, а бросили на месте преступления. Сейчас она хранится в Музее Норильска.– Я поражаюсь тому, что мы, живя в таком развитом обществе, по–прежнему сталкиваемся с подобным безобразием. Знаете, когда мы ставим очередной памятник, многие говорят — делайте его сразу антивандальным. К сожалению, должна признать, это логично, учитывая реалии, но ведь такая ситуация по–человечески отвратительна! Почему то, что служит отражением нашей культуры, должно стоять за оградой или стеклом? На мой взгляд, надо не в меры охраны вкладываться, а обществу следует становиться здоровее, стремясь к такому положению вещей, когда никому и в голову не придёт изуродовать памятник, — отметила Ирина Субочева.Но, пока такого не случилось, скульптуру всё же будут защищать. Сейчас подыскивают специалиста, готового зачистить лицевую сторону памятника от повреждённых фрагментов (напомним, тут применялось цельное литьё), после чего оправу заменят, её уже изготавливают и вскоре доставят в Норильск. В полицию подано заявление о поиске вандалов. А для охраны территории управление планирует заказывать высокоточные камеры, позволяющие детально увидеть, что происходит на участке.– Я ещё в прошлый раз сказала: если повреждение монумента — злонамеренное, это оскорбление памяти Николая Николаевича. Очень обидно и за город, и за тех людей, которые не жалели сил для возведения памятника, — с горечью замечает Ирина Субочева.

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