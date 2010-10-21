[Индекс номера 124 (22.08.2019)]

 Ремонты 
Мы работаем, чтобы вы отдыхали

Строительно–монтажные работы на лыжной базе «Оль–Гуль» будут завершены к концу сентября. Перемены горожанам понравятся.
На первом и втором этажах базы разместились вестибюль, шесть раздевалок, гардероб, лыжехранилище и тренажёрный зал. Сейчас в здании меняют электропроводку: это приоритетный и самый затратный пункт в смете, поскольку капремонт электрооборудования и проводки не выполнялся на базе более сорока лет, с момента ввода её в эксплуатацию.
Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, рассказал, что плановые работы выполняются в рамках муниципальной программы поддержания действующих и сохранности существующих объектов.
– Замена алюминиевой проводки на медную ведётся по предписанию пожнадзора, — пояснил он. – «Оль–Гуль» — социально значимый объект. Немало норильчан проводят здесь время: зимой катаются на лыжах, а в тёплый сезон гуляют.
Также в здании ведутся общестроительные работы. Их выполняет подрядная организация «Санор». Сумма контракта — 14,5 млн рублей. Срок завершения — 30 сентября. Компания опытная, отмечает Дмитрий Самородов, работает в Норильске уже не первый год. Холл лыжной базы изменится до неузнаваемости: здесь смонтируют декоративный потолок — грильято. Решётчатая конструкция со светодиодными светильниками, обеспечивающая хорошую вентиляцию, современная и долговечная, закроет весь потолок. Колонны облицуют керамической плиткой. Цветовая гамма обновлённого холла будет выдержана в тёплых бежевых тонах. Помимо этого, в планах — ремонт туалетов. В них оборудуют кабинки для маломобильных групп населения, установят новый санфаянс, заменят раковины и перегородки.
Вячеслав Жилкин, генеральный директор «Санора», говорит, что сейчас смонтировано около 70–80% электросети, к началу сентября всё будет готово. Дальше подрядная организация займётся чистовой отделкой.
– Когда мы зашли на «Оль–Гуль», состояние объекта было плачевным, — говорит он. — Большинство материалов износилось, проводка и щитовое оборудование безнадёжно устарели. Новая проводка, рассчитанная на более высокие нагрузки, проработает лет пятьдесят.
– Ранее на территории базы были установлены очистные сооружения, реконструировано вспомогательное двухэтажное здание на ростверке. Я думаю, что год от года это место отдыха будет становиться лучше и удобнее, — резюмировал Дмитрий Самородов.

Наталья Черкашина
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