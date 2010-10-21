[Индекс номера 124 (22.08.2019)]



Альтернатива

Поднять паруса!

Этим летом во дворе дома № 43 на улице Лауреатов взметнулись алые паруса. Здесь на детской площадке пришвартовалась почти настоящая бригантина.

Отличный подарок для норильской детворы К созданию игрового комплекса приложила руку инициативная группа норильчан. Ставка коммунальщиков на активность горожан сработала. Предложений от них ждут обычно накануне летнего благоустройства. Жильцов пытаются расшевелить, приглашая на субботники, призывая в меру сил облагородить дворы. Не всегда это находит отклик, но порой непоседливые норильчане находят достойное применение своим творческим замыслам. Начальник общестроительного участка «Жилкомсервиса» Мария Вакулова со своей задумкой обратилась к руководству управляющей компании, которое её всецело поддержало. Каркас корабля, сваренный из металлических конструкций, обшит фанерой. С росписью судна Марии Вакуловой помог знакомый художник, он же раскрасил фигуры флибустьеров и панно позади корабля, закрывающее вид на стройплощадку. А паруса нужно было правильно и аккуратно раскроить, сшить и поставить — и с этим Мария Николаевна справилась блестяще. За поддержку она благодарит плотников Геннадия Магерамова, Леонида Казимирова, Бориса Лобанова и Амирама Кулаву. Вопреки понятным опасениям, к концу лета у корабля, обосновавшегося на Лауреатов, даже паруса не утратили форму, хотя яркость красок, конечно, поубавилась. Фанерные пираты тоже устояли. И, как говорят коллеги Марии Вакуловой, она по–прежнему полна творческих планов. Привлечение горожан для участия в программе формирования городской среды — одна из насущных забот специалистов ЖКХ. По словам заместителя начальника «Жилкомсервиса» Ольги Сарычевой, в прошлом году им не удалось найти желающих и собрать заявки. В нынешнем большие надежды возлагают на созданный недавно совет многоквартирного дома на улице Московской. Пока здесь только присматриваются к своим возможностям и полномочиям, говорит Ольга Сарычева, но в перспективе жители могут в полной мере рассчитывать на помощь специалистов ЖКХ, в том числе и в создании детской площадки в своём дворе. Тем, кто хочет видеть свой двор чистым и красивым, полезно знать, что сейчас на уровне муниципалитета утверждён порядок отбора дворовых территорий. Согласно ему заявки на участие в программе должны быть поданы до 15 ноября. Собственники жилья должны провести собрания и назначить уполномоченное лицо, которое от их имени обратится в УЖКХ. Стоит чётко определиться, чего именно вам не хватает. В минимальный перечень работ входят асфальтировка, установка урн, скамеек и энергосберегающих светильников — жильцы должны софинансировать проект в размере 2%. Перечень может быть расширен установкой детской площадки, тогда добавить придётся 20% средств. Порядок софинансирования установлен соразмерно доле каждого собственника в общей площади жилья. Как показала практика, сумма составляет около 200–300 рублей в год с квартиры. Согласитесь — для решения вопроса благоустройства это недорого.

Денис Кожевников Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда К созданию игрового комплекса приложила руку инициативная группа норильчан. Ставка коммунальщиков на активность горожан сработала. Предложений от них ждут обычно накануне летнего благоустройства. Жильцов пытаются расшевелить, приглашая на субботники, призывая в меру сил облагородить дворы.Не всегда это находит отклик, но порой непоседливые норильчане находят достойное применение своим творческим замыслам. Начальник общестроительного участка «Жилкомсервиса» Мария Вакулова со своей задумкой обратилась к руководству управляющей компании, которое её всецело поддержало.Каркас корабля, сваренный из металлических конструкций, обшит фанерой. С росписью судна Марии Вакуловой помог знакомый художник, он же раскрасил фигуры флибустьеров и панно позади корабля, закрывающее вид на стройплощадку. А паруса нужно было правильно и аккуратно раскроить, сшить и поставить — и с этим Мария Николаевна справилась блестяще. За поддержку она благодарит плотников Геннадия Магерамова, Леонида Казимирова, Бориса Лобанова и Амирама Кулаву. Вопреки понятным опасениям, к концу лета у корабля, обосновавшегося на Лауреатов, даже паруса не утратили форму, хотя яркость красок, конечно, поубавилась. Фанерные пираты тоже устояли. И, как говорят коллеги Марии Вакуловой, она по–прежнему полна творческих планов. Привлечение горожан для участия в программе формирования городской среды — одна из насущных забот специалистов ЖКХ. По словам заместителя начальника «Жилкомсервиса» Ольги Сарычевой, в прошлом году им не удалось найти желающих и собрать заявки. В нынешнем большие надежды возлагают на созданный недавно совет многоквартирного дома на улице Московской. Пока здесь только присматриваются к своим возможностям и полномочиям, говорит Ольга Сарычева, но в перспективе жители могут в полной мере рассчитывать на помощь специалистов ЖКХ, в том числе и в создании детской площадки в своём дворе.Тем, кто хочет видеть свой двор чистым и красивым, полезно знать, что сейчас на уровне муниципалитета утверждён порядок отбора дворовых территорий. Согласно ему заявки на участие в программе должны быть поданы до 15 ноября. Собственники жилья должны провести собрания и назначить уполномоченное лицо, которое от их имени обратится в УЖКХ. Стоит чётко определиться, чего именно вам не хватает. В минимальный перечень работ входят асфальтировка, установка урн, скамеек и энергосберегающих светильников — жильцы должны софинансировать проект в размере 2%. Перечень может быть расширен установкой детской площадки, тогда добавить придётся 20% средств. Порядок софинансирования установлен соразмерно доле каждого собственника в общей площади жилья. Как показала практика, сумма составляет около 200–300 рублей в год с квартиры. Согласитесь — для решения вопроса благоустройства это недорого.

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