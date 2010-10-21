Вроде бы многие из нас, норильчан, бывалые грибники, охотники, рыболовы. Но каждый год кто–то снова и снова пренебрегает правилами безопасности, давая работу спасателям. С чем им чаще всего приходится сталкиваться летом? Как людям вести себя в тундре? Об этом и о многом другом мы поговорили с начальником управления ГОиЧС администрации Норильска Андреем Магеровым.
О заботах
|Андрей Магеров
– Насколько хорошо технически оснащена наша служба спасения, чем вам приходится заниматься чаще всего?
– Мы готовы к выполнению всех задач. Для водных работ есть корабли, позволяющие доставить спасателей в любую точку. Зимой используем снегоходы, вездеходы. В наличии большой набор ручного вспомогательного инструмента, необходимого для спасработ. Из последних приобретений — квадрокоптеры, которые очень помогают при поиске людей в тундре. В круглосуточном режиме дежурит группа спасателей, из состава которой при необходимости выделяются специалисты для выезда, в том числе в тундру.
Летом нам чаще всего доводится искать заблудившихся грибников и туристов, которые забрались в потенциально опасные районы — а такими считаются, кстати, даже Красные Камни, где есть опасность сорваться со скал. Занимаемся поиском и эвакуацией людей на воде. Зимой ищем потерявшихся снегоходчиков. В городе наплыв звонков приходится на весну и осень, когда возрастает число вызовов от людей с нестабильной психикой.О пожарах в тундре
– Летом в Норильске горит тундра. Кто должен её тушить — пожарные или спасатели?
– Задачу пожаротушения в целом выполняют подразделения Федеральной противопожарной службы и управление пожарной безопасности Если возгорание происходит в пределах 100 метров от дороги или подъездных путей, работают пожарные, дальше — уже мы. Специально для этого мы закупили квадроциклы, мотопомпы. Сложность в том, что у нас почва — торфяники, и, если они успели разгореться, их очень сложно потушить. С начала года ситуацию мониторят патрульно– контрольные группы, они же работают с нарушителями. В случае крупного пожара вводится противопожарный режим, привлекаются дополнительные силы. В этом сезоне такой необходимости не возникало.У нас вообще мало возгораний по сравнению с прошлыми годами, когда стояла такая же погода — может, сознательность населения повысилась?Об информации
– Что и кому должны сообщать о своей вылазке на природу рыбаки и грибники?
– Всё зависит от того, куда вы собрались и на какой срок. Если туристическая группа идёт в категорированный поход, в маршрутной книжке каждого участника должна быть отметка о регистрации и снятии с учёта у спасателей. Без этого квалификация не будет засчитана.
Если вы просто идёте за грибами или на водоём, сообщите родным, в какой район направляетесь. Чем лучше будут они знать, где вы находитесь, тем проще вас в случае чего найти. Очень много времени отнимает именно выяснение точных координат местонахождения человека. А ведь бывали почти анекдотические случаи! Муж жене сказал, что пошёл на север, собрались с товарищем по рыбалке в гараже, решили пойти на юг, в итоге выпили и вообще никуда не пошли. Телефон сел, время вышло, жена в панике. Так что первое правило — следите за связью. Второе — передайте свои координаты.
Что ещё важно: с берега Норилки, например, можно вернуться в любой шторм. А вот с Мелкого или Ламы — нет. Разумные люди предпочитают переждать непогоду. Мы размещаем на справке–автомате и на инфоресурсах предупреждения о шторме и закрытии водоёмов, но не пустить кого–то в опасную зону права не имеем.
Всем известно, что на острове Ближнем у нас есть база, где можно переждать шторм, зарегистрироваться в случае задержки и получить справку, которую принимают отделы кадров предприятий. Лучше поостеречься и опоздать на работу, чем погибнуть. Спасатели в шторм тоже не могут идти кому–то на выручку: наша прямая обязанность — сохранить личный состав.
Итак, отправляясь на природу, тем более на дальние рубежи, сообщите родным, куда вы идёте и обязательно возьмите с собой телефон спутниковой связи. Запомните экстренный номер — 112. О поисках с воздуха
– Ведётся ли у нас поиск потерявшихся людей с вертолёта, и если да, то на каких условиях?
– Сразу отмечу: говоря о применении вертолётов, мы в первую очередь имеем ввиду санитарную авиацию. Есть подразделение спасения на Вальке, но у него несколько другие задачи, не туристическо–поисковые. С 500 метров над землёй — это высота максимального снижения — потерявшегося человека не видно, если он не подаёт заметных сигналов. Помимо прочего, есть исключения для применения авиации — нелётная погода, тёмное время суток. Порой спасателям быстрее пойти по земле .
И, тем не менее, санавиация работает, недавно был вызов: прилетели, а на месте оказалось, что помощь не нужна. Ошиблись ребята с «диагнозом». Вообще, ложные вызовы случаются нередко: ночью кому–то стало плохо, вызвали спасателей, к утру всё оказалось в порядке, просто люди перебрали с алкоголем. Ещё и недоумевают, зачем мы приехали! Такие звонки –дело подсудное. Но хочется, чтобы люди сами понимали ответственность. Прошу вас, уважаемые норильчане и гости города, не стоит звонить по пустякам. В случае угрозы жизни и здоровью мы всегда оперативно прибудем и окажем помощь. В остальных случаях подумайте о тех, кому в этот момент мы нужнее.О дикой природе
– Этим летом в городе и его окрестностях неоднократно показывались медведи. Много ли вам поступает таких сообщений, и как на них реагируют спасатели?
– Давайте начнём с того, как нужно вести себя при встрече с диким животным? Каждую осень медведи выходят на дудинскую дорогу, к Красным Камням, появляются в окрестностях Талнаха, на турбазах. А мы, отдыхающие, этому способствуем: не убираем за собой после пикников. Кстати, вернусь немного к теме тундровых пожаров — чаще всего причина тоже в нас, туристах: брошенные окурки, незатушенные костры и мангалы. Даже донышко стеклянной бутылки, в котором скопилась вода, работает как линза. Так что давайте сами не будем создавать опасные для нас же условия.
Так вот: встреча с медведем — не повод впадать в неадекват, дразнить животное или делать с ним селфи. Мы уже многократно объясняли, как надо себя вести: создавая максимум шума, медленно отходите от зверя подальше. Но многочисленные видео в соцсетях показывают, что люди не воспринимаютэтот совет всерьёз. Поразило то, как люди обращались с белым медведем. А ведь этот зверь находится на вершине пищевой пирамиды, у него нет врагов! Будь медведица чуть покрепче, человеческих жертв было бы не избежать.
Когда нам звонят по таким поводам, выезжает дежурная группа спасателей, мы доводим сведения до полиции, ставим в известность охотнадзор, который решает, надо ли животное эвакуировать или усыпить. Но людям не следует самим провоцировать животное. Да, иногда против хищника приходится применять оружие, но только в случае прямой угрозы. А не тогда, когда он мирно сидит в трёх метрах от вас. Это уже ваша задача — не допустить, чтобы животное находилось так близко.О водных процедурах
– Летом хочется быть поближе к воде. Можно ли купаться в норильских водоёмах?
– Не желательно, даже если очень хочется! Мы находимся на территории вечной мерзлоты, и если верхний слой воды прогревается, то на дне чаще всего остаётся лёд. Обычная история: человек зашёл в воду, нырнул, ногу свело, и он не смог выбраться на берег. К тому же наши озёра обманчивые — вход может быть нормальным, а дальше вязкий ил и торфяник. В случае спазма первая мысль — встать крепко на дно. А до него не достать, плюс ближе ко дну ещё холоднее. Потому и пляжей у нас нет — за исключением «Оль–Гуля», но и там купаться нельзя. Многие кивают на озеро Долгое, но забывают, что оно технологическое и не предназначено для купания. Поэтому там не проводятся мероприятия, после которых водоём может принимать отдыхающих: очистка пляжа, нескольких метров воды, взятие проб воды на микробиологические показатели. Поверьте, контроль на наличие тяжёлых металлов она точно не пройдёт.Татьяна ЗачупейкоФото Дениса Кожевниковаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда