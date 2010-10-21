[Индекс номера 124 (22.08.2019)]

 Время местное 
Смелость города берёт

В проект «Время местное» мы приглашаем норильчан, чьи истории неразрывно связаны с нашим городом. Наш сегодняшний гость — Владимир Казанский, участник комсомольского десанта 1956 года, заслуженный строитель России, который сейчас живет в подмосковном Пушкино.
Строится Ленинский проспект. 1957 год
В этом году исполнилось 63 года с момента, когда в Норильск прибыл комсомольский десант 1. Я приехал сюда из Подмосковья, где после армии работал строймастером. Прослышал, что для освоения Крайнего Севера и Дальнего Востока партия призывает полмиллиона добровольцев. И помчались мы из столицы на поезде в далёкий Красноярск, откуда потом девять часов летели до Норильска. На Вальке шагали в лёгких ботинках по сугробам, а был всего лишь сентябрь... В старом грузовике, прижавшись друг к другу, поехали в неизведанную новую жизнь.
Наш десант в 17–м квартале приняли два десятка отштукатуренных бараков. А было нас около трёх тысяч москвичей и ленинградцев. Повезло тем из первой партии, кого поселили в шикарном общежитии на Октябрьской улице, где располагалась контора «Норильскстроя». Для работы нас отбирали «покупатели» — руководители местного стройуправления. Меня взяли плотником в контору «Медьстроя», которая возводила медный завод и завод железобетонных изделий, переоборудовала под жильё бараки.
Владимир Казанский
Нам выдавали тёплую одежду, валенки, но на стройку мы всё равно приходили сильно окоченевшими. Бытовок не было, во времянке–столовой согревались чаем, и благо, что в то время хлеб имелся на каждом столе. Работа вроде досталась не самая сложная: разрабатывали грунт, подносили кирпич, изготавливали опалубку. Но гвозди в мёрзлые доски не вбить, носилки сожгли на костре, чтобы согреться, тупой лом не брал грунт. Не хватало лопат, пил, топоров. Да и опытных кадров недоставало, а стройуправление не могло быстро обучить столько добровольцев необходимым профессиям.
В Норильск в 1956 году в несколько этапов прибыли 15 тысяч десантников 2. Всего же более полумиллиона парней и девчат, покинув родные края, стали добровольцами на масштабных стройках страны. Мы с первого колышка возвели завод железобетонных изделий, который позволил в десять раз увеличить жилищное и промышленное строительство в Норильске. Новые улицы — Комсомольская, Завенягина, Советская, Московская, Ленинградская, дома в Талнахе, Кайеркане, Снежногорске встали на вмороженные в грунт железобетонные сваи.
Пусть молодёжь знает, что первые десятиметровые сваи в центре Норильска устанавливали именно комсомольцы под руководством Петра Евдокимовича Купарева. Сейчас, наверное, уже не вспоминают этого героя канатно–ударного бурения. Как и комсомольцев–строителей Егора Пошивца, Михаила Аксёнова, Фёдора Анышкина, внедрявших технологию свайного фундирования. А ведь первый в мире дом на «курьих ножках» на Завенягина, 2, — наш, комсомольский!
Борьба со снегом. 1956-1957 годы
Сейчас нам привычны дома, поднятые над вечной мерзлотой на сваях, а тогда это было ещё ново, неожиданно и казалось не слишком надёжным: вдруг осядут, железобетонные ноги сломаются, как спички. Ничего, стоят. И сегодня мы гордимся своей работой.
Память сохранила то, как на морозе металл становился хрупким, резина разбивалась, как стекло, трубопроводы рвались, словно нити, а сорокасуточная полярная ночь казалась бесконечной. И это здорово угнетало: за пару лет, бросив трудовые книжки, сбежали две тысячи человек, но истинный десант 1956–го продолжал ударно трудиться. Мы осваивали новые профессии, учились на всевозможных курсах, в горно–металлургическом техникуме, в институтах. Жадно ловили информацию, которой на Севере тогда так не хватало. Конечно, читали «Заполярную правду», выходившую малым форматом четыре раза в неделю. Мы старались обмениваться книгами, газетами, новыми знаниями. И, как могли, налаживали свой скромный быт 3. Создавали общественные организации, кружки художественной самодеятельности, спортивные команды.
И всё же основное время уделялось работе, ставшей любимой. Расскажу об удивительном специалисте, Дмитрии Максимовиче Муравьёве 4, под руководством которого окрепла контора «Горстрой». Со временем он возглавил всё строительство в НПР, командовал армией почти в 50 тысяч человек... Строить на Крайнем Севере всегда было крайне дорого. Из экономии и чтобы снять остроту жилищного вопроса, в малогабаритных хрущёвках вместо четырёх этажей возводили пять. И в каждом новом доме дополнительно появлялось 20 квартир! Понятно, площадь кухни и коридоров сводили до минимума. Но за пятилетку, к 1972 году, в Норильске сдали в эксплуатацию миллионный квадратный метр жилой площади.
Я родился в 1935 году, когда история Норильска только начиналась. Сейчас мне уже девятый десяток, но я крепко храню память о товарищах, с которыми вкалывал за 69–й параллелью. Недавно выпустил книгу «Дети войны». В ней есть и главы о долгих годах жизни в Заполярье.
Старый театр на улице Севастопольской. 1950-е годы

В деталях
1 Исполнилось 63 года с момента, когда в Норильск прибыл комсомольский десант...
В 1956 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР обратились к комсомольцам страны с призывом взяться за освоение Сибири и Дальнего Востока. Это было связано с ликвидацией системы ГУЛАГа: многие кадровые строители и рабочие стали уезжать с Севера, а метод вербовки не приносил желаемых результатов.
Строительство плавательного бассейа. 1959 год

2 В Норильск в 1956 году в несколько этапов прибыли 15 тысяч десантников...
19 июня в Норильск из Москвы приехали первые 800 добровольцев. Их встречали на празднично украшенном вокзале лозунгами: «Согреем молодыми горячими сердцами просторы бескрайнего Севера!» Второй эшелон прибыл 2 июля: из Москвы — 750 человек, из Ленинграда — 370. Следующие партии московских десантников пополнили ряды строителей 9 августа (чуть позже к ним присоединились ленинградцы) и 17 сентября. Всего летом 1956 года в Норильск отправили 7037 человек.
Поселковые бараки. 1940-е годы

3 Как могли, налаживали свой скромный быт...
Приезжих размещали в общежитиях УКСа, 11–го района, на Зуб–горе, в общежитиях заводов № 25, 26, никелевого завода, на РОР, где создавались минимальные бытовые условия. Под временное жильё переоборудовали 143 барака и 49 домов в посёлках Заозёрном, Восточном, Железнодорожном, Строителей. Перед комсомольцами стояла задача — построить новые крупные добывающие предприятия, модернизировать оборудование на действующих заводах и фабриках, внедрять новые технологии. Помимо прочего, предстояло построить Дворец культуры, музыкальную школу, плавательный бассейн, больничный городок, школы, телецентр, новые дома.

4 Расскажу об удивительном специалисте, Дмитрии Максимовиче Муравьёве...
Лауреат Ленинской премии, заслуженный строитель РСФСР Дмитрий Муравьёв родился в Санкт–Петербурге в 1912 году, окончил Ленинградский инженерно– строительный институт, в 1933–1940–х работал в НИИ коммунального хозяйства, в транспортном управлении Ленсовета и в проектном институте. В 1940-м по приглашению Завенягина стал инженером проектного отдела Норильского комбината. С июня 1962–го по февраль 1972–го — начальник управления строительства. Жил и работал в Норильске до 1975 года. По воспоминаниям сына Дмитрия, он был сильным человеком, настоящим мужиком. Однажды сын спросил Дмитрия Максимовича, от чего он мог бы заплакать, и тот серьёзно ответил: «Да нет таких поводов. Хотя... Разве что если бы Норильск разбомбили. Вот тогда бы я заплакал».

Ирина Даниленко
Фото из архива «Заполарной Правды»
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