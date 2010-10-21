[Индекс номера 124 (22.08.2019)]



Время местное

Смелость города берёт

В проект «Время местное» мы приглашаем норильчан, чьи истории неразрывно связаны с нашим городом. Наш сегодняшний гость — Владимир Казанский, участник комсомольского десанта 1956 года, заслуженный строитель России, который сейчас живет в подмосковном Пушкино.

Строится Ленинский проспект. 1957 год В этом году исполнилось 63 года с момента, когда в Норильск прибыл комсомольский десант 1. Я приехал сюда из Подмосковья, где после армии работал строймастером. Прослышал, что для освоения Крайнего Севера и Дальнего Востока партия призывает полмиллиона добровольцев. И помчались мы из столицы на поезде в далёкий Красноярск, откуда потом девять часов летели до Норильска. На Вальке шагали в лёгких ботинках по сугробам, а был всего лишь сентябрь... В старом грузовике, прижавшись друг к другу, поехали в неизведанную новую жизнь. Наш десант в 17–м квартале приняли два десятка отштукатуренных бараков. А было нас около трёх тысяч москвичей и ленинградцев. Повезло тем из первой партии, кого поселили в шикарном общежитии на Октябрьской улице, где располагалась контора «Норильскстроя». Для работы нас отбирали «покупатели» — руководители местного стройуправления. Меня взяли плотником в контору «Медьстроя», которая возводила медный завод и завод железобетонных изделий, переоборудовала под жильё бараки. Владимир Казанский Нам выдавали тёплую одежду, валенки, но на стройку мы всё равно приходили сильно окоченевшими. Бытовок не было, во времянке–столовой согревались чаем, и благо, что в то время хлеб имелся на каждом столе. Работа вроде досталась не самая сложная: разрабатывали грунт, подносили кирпич, изготавливали опалубку. Но гвозди в мёрзлые доски не вбить, носилки сожгли на костре, чтобы согреться, тупой лом не брал грунт. Не хватало лопат, пил, топоров. Да и опытных кадров недоставало, а стройуправление не могло быстро обучить столько добровольцев необходимым профессиям. В Норильск в 1956 году в несколько этапов прибыли 15 тысяч десантников 2. Всего же более полумиллиона парней и девчат, покинув родные края, стали добровольцами на масштабных стройках страны. Мы с первого колышка возвели завод железобетонных изделий, который позволил в десять раз увеличить жилищное и промышленное строительство в Норильске. Новые улицы — Комсомольская, Завенягина, Советская, Московская, Ленинградская, дома в Талнахе, Кайеркане, Снежногорске встали на вмороженные в грунт железобетонные сваи. Пусть молодёжь знает, что первые десятиметровые сваи в центре Норильска устанавливали именно комсомольцы под руководством Петра Евдокимовича Купарева. Сейчас, наверное, уже не вспоминают этого героя канатно–ударного бурения. Как и комсомольцев–строителей Егора Пошивца, Михаила Аксёнова, Фёдора Анышкина, внедрявших технологию свайного фундирования. А ведь первый в мире дом на «курьих ножках» на Завенягина, 2, — наш, комсомольский! Борьба со снегом. 1956-1957 годы Сейчас нам привычны дома, поднятые над вечной мерзлотой на сваях, а тогда это было ещё ново, неожиданно и казалось не слишком надёжным: вдруг осядут, железобетонные ноги сломаются, как спички. Ничего, стоят. И сегодня мы гордимся своей работой. Память сохранила то, как на морозе металл становился хрупким, резина разбивалась, как стекло, трубопроводы рвались, словно нити, а сорокасуточная полярная ночь казалась бесконечной. И это здорово угнетало: за пару лет, бросив трудовые книжки, сбежали две тысячи человек, но истинный десант 1956–го продолжал ударно трудиться. Мы осваивали новые профессии, учились на всевозможных курсах, в горно–металлургическом техникуме, в институтах. Жадно ловили информацию, которой на Севере тогда так не хватало. Конечно, читали «Заполярную правду», выходившую малым форматом четыре раза в неделю. Мы старались обмениваться книгами, газетами, новыми знаниями. И, как могли, налаживали свой скромный быт 3. Создавали общественные организации, кружки художественной самодеятельности, спортивные команды. И всё же основное время уделялось работе, ставшей любимой. Расскажу об удивительном специалисте, Дмитрии Максимовиче Муравьёве 4, под руководством которого окрепла контора «Горстрой». Со временем он возглавил всё строительство в НПР, командовал армией почти в 50 тысяч человек... Строить на Крайнем Севере всегда было крайне дорого. Из экономии и чтобы снять остроту жилищного вопроса, в малогабаритных хрущёвках вместо четырёх этажей возводили пять. И в каждом новом доме дополнительно появлялось 20 квартир! Понятно, площадь кухни и коридоров сводили до минимума. Но за пятилетку, к 1972 году, в Норильске сдали в эксплуатацию миллионный квадратный метр жилой площади. Я родился в 1935 году, когда история Норильска только начиналась. Сейчас мне уже девятый десяток, но я крепко храню память о товарищах, с которыми вкалывал за 69–й параллелью. Недавно выпустил книгу «Дети войны». В ней есть и главы о долгих годах жизни в Заполярье. Старый театр на улице Севастопольской. 1950-е годы

В деталях 1 Исполнилось 63 года с момента, когда в Норильск прибыл комсомольский десант... В 1956 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР обратились к комсомольцам страны с призывом взяться за освоение Сибири и Дальнего Востока. Это было связано с ликвидацией системы ГУЛАГа: многие кадровые строители и рабочие стали уезжать с Севера, а метод вербовки не приносил желаемых результатов. Строительство плавательного бассейа. 1959 год

2 В Норильск в 1956 году в несколько этапов прибыли 15 тысяч десантников... 19 июня в Норильск из Москвы приехали первые 800 добровольцев. Их встречали на празднично украшенном вокзале лозунгами: «Согреем молодыми горячими сердцами просторы бескрайнего Севера!» Второй эшелон прибыл 2 июля: из Москвы — 750 человек, из Ленинграда — 370. Следующие партии московских десантников пополнили ряды строителей 9 августа (чуть позже к ним присоединились ленинградцы) и 17 сентября. Всего летом 1956 года в Норильск отправили 7037 человек. Поселковые бараки. 1940-е годы

3 Как могли, налаживали свой скромный быт... Приезжих размещали в общежитиях УКСа, 11–го района, на Зуб–горе, в общежитиях заводов № 25, 26, никелевого завода, на РОР, где создавались минимальные бытовые условия. Под временное жильё переоборудовали 143 барака и 49 домов в посёлках Заозёрном, Восточном, Железнодорожном, Строителей. Перед комсомольцами стояла задача — построить новые крупные добывающие предприятия, модернизировать оборудование на действующих заводах и фабриках, внедрять новые технологии. Помимо прочего, предстояло построить Дворец культуры, музыкальную школу, плавательный бассейн, больничный городок, школы, телецентр, новые дома.

4 Расскажу об удивительном специалисте, Дмитрии Максимовиче Муравьёве... Лауреат Ленинской премии, заслуженный строитель РСФСР Дмитрий Муравьёв родился в Санкт–Петербурге в 1912 году, окончил Ленинградский инженерно– строительный институт, в 1933–1940–х работал в НИИ коммунального хозяйства, в транспортном управлении Ленсовета и в проектном институте. В 1940-м по приглашению Завенягина стал инженером проектного отдела Норильского комбината. С июня 1962–го по февраль 1972–го — начальник управления строительства. Жил и работал в Норильске до 1975 года. По воспоминаниям сына Дмитрия, он был сильным человеком, настоящим мужиком. Однажды сын спросил Дмитрия Максимовича, от чего он мог бы заплакать, и тот серьёзно ответил: «Да нет таких поводов. Хотя... Разве что если бы Норильск разбомбили. Вот тогда бы я заплакал».

Ирина Даниленко Фото из архива «Заполарной Правды» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этом году исполнилось 63 года с момента, когда в Норильск прибыл комсомольский десант. Я приехал сюда из Подмосковья, где после армии работал строймастером. Прослышал, что для освоения Крайнего Севера и Дальнего Востока партия призывает полмиллиона добровольцев. И помчались мы из столицы на поезде в далёкий Красноярск, откуда потом девять часов летели до Норильска. На Вальке шагали в лёгких ботинках по сугробам, а был всего лишь сентябрь... В старом грузовике, прижавшись друг к другу, поехали в неизведанную новую жизнь.Наш десант в 17–м квартале приняли два десятка отштукатуренных бараков. А было нас около трёх тысяч москвичей и ленинградцев. Повезло тем из первой партии, кого поселили в шикарном общежитии на Октябрьской улице, где располагалась контора «Норильскстроя». Для работы нас отбирали «покупатели» — руководители местного стройуправления. Меня взяли плотником в контору «Медьстроя», которая возводила медный завод и завод железобетонных изделий, переоборудовала под жильё бараки.Нам выдавали тёплую одежду, валенки, но на стройку мы всё равно приходили сильно окоченевшими. Бытовок не было, во времянке–столовой согревались чаем, и благо, что в то время хлеб имелся на каждом столе. Работа вроде досталась не самая сложная: разрабатывали грунт, подносили кирпич, изготавливали опалубку. Но гвозди в мёрзлые доски не вбить, носилки сожгли на костре, чтобы согреться, тупой лом не брал грунт. Не хватало лопат, пил, топоров. Да и опытных кадров недоставало, а стройуправление не могло быстро обучить столько добровольцев необходимым профессиям.В Норильск в 1956 году в несколько этапов прибыли 15 тысяч десантников. Всего же более полумиллиона парней и девчат, покинув родные края, стали добровольцами на масштабных стройках страны. Мы с первого колышка возвели завод железобетонных изделий, который позволил в десять раз увеличить жилищное и промышленное строительство в Норильске. Новые улицы — Комсомольская, Завенягина, Советская, Московская, Ленинградская, дома в Талнахе, Кайеркане, Снежногорске встали на вмороженные в грунт железобетонные сваи.Пусть молодёжь знает, что первые десятиметровые сваи в центре Норильска устанавливали именно комсомольцы под руководством Петра Евдокимовича Купарева. Сейчас, наверное, уже не вспоминают этого героя канатно–ударного бурения. Как и комсомольцев–строителей Егора Пошивца, Михаила Аксёнова, Фёдора Анышкина, внедрявших технологию свайного фундирования. А ведь первый в мире дом на «курьих ножках» на Завенягина, 2, — наш, комсомольский!Сейчас нам привычны дома, поднятые над вечной мерзлотой на сваях, а тогда это было ещё ново, неожиданно и казалось не слишком надёжным: вдруг осядут, железобетонные ноги сломаются, как спички. Ничего, стоят. И сегодня мы гордимся своей работой.Память сохранила то, как на морозе металл становился хрупким, резина разбивалась, как стекло, трубопроводы рвались, словно нити, а сорокасуточная полярная ночь казалась бесконечной. И это здорово угнетало: за пару лет, бросив трудовые книжки, сбежали две тысячи человек, но истинный десант 1956–го продолжал ударно трудиться. Мы осваивали новые профессии, учились на всевозможных курсах, в горно–металлургическом техникуме, в институтах. Жадно ловили информацию, которой на Севере тогда так не хватало. Конечно, читали «Заполярную правду», выходившую малым форматом четыре раза в неделю. Мы старались обмениваться книгами, газетами, новыми знаниями. И, как могли, налаживали свой скромный быт. Создавали общественные организации, кружки художественной самодеятельности, спортивные команды.И всё же основное время уделялось работе, ставшей любимой. Расскажу об удивительном специалисте, Дмитрии Максимовиче Муравьёве, под руководством которого окрепла контора «Горстрой». Со временем он возглавил всё строительство в НПР, командовал армией почти в 50 тысяч человек... Строить на Крайнем Севере всегда было крайне дорого. Из экономии и чтобы снять остроту жилищного вопроса, в малогабаритных хрущёвках вместо четырёх этажей возводили пять. И в каждом новом доме дополнительно появлялось 20 квартир! Понятно, площадь кухни и коридоров сводили до минимума. Но за пятилетку, к 1972 году, в Норильске сдали в эксплуатацию миллионный квадратный метр жилой площади.Я родился в 1935 году, когда история Норильска только начиналась. Сейчас мне уже девятый десяток, но я крепко храню память о товарищах, с которыми вкалывал за 69–й параллелью. Недавно выпустил книгу «Дети войны». В ней есть и главы о долгих годах жизни в Заполярье.В 1956 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР обратились к комсомольцам страны с призывом взяться за освоение Сибири и Дальнего Востока. Это было связано с ликвидацией системы ГУЛАГа: многие кадровые строители и рабочие стали уезжать с Севера, а метод вербовки не приносил желаемых результатов.19 июня в Норильск из Москвы приехали первые 800 добровольцев. Их встречали на празднично украшенном вокзале лозунгами: «Согреем молодыми горячими сердцами просторы бескрайнего Севера!» Второй эшелон прибыл 2 июля: из Москвы — 750 человек, из Ленинграда — 370. Следующие партии московских десантников пополнили ряды строителей 9 августа (чуть позже к ним присоединились ленинградцы) и 17 сентября. Всего летом 1956 года в Норильск отправили 7037 человек.Приезжих размещали в общежитиях УКСа, 11–го района, на Зуб–горе, в общежитиях заводов № 25, 26, никелевого завода, на РОР, где создавались минимальные бытовые условия. Под временное жильё переоборудовали 143 барака и 49 домов в посёлках Заозёрном, Восточном, Железнодорожном, Строителей. Перед комсомольцами стояла задача — построить новые крупные добывающие предприятия, модернизировать оборудование на действующих заводах и фабриках, внедрять новые технологии. Помимо прочего, предстояло построить Дворец культуры, музыкальную школу, плавательный бассейн, больничный городок, школы, телецентр, новые дома.Лауреат Ленинской премии, заслуженный строитель РСФСР Дмитрий Муравьёв родился в Санкт–Петербурге в 1912 году, окончил Ленинградский инженерно– строительный институт, в 1933–1940–х работал в НИИ коммунального хозяйства, в транспортном управлении Ленсовета и в проектном институте. В 1940-м по приглашению Завенягина стал инженером проектного отдела Норильского комбината. С июня 1962–го по февраль 1972–го — начальник управления строительства. Жил и работал в Норильске до 1975 года. По воспоминаниям сына Дмитрия, он был сильным человеком, настоящим мужиком. Однажды сын спросил Дмитрия Максимовича, от чего он мог бы заплакать, и тот серьёзно ответил: «Да нет таких поводов. Хотя... Разве что если бы Норильск разбомбили. Вот тогда бы я заплакал».

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