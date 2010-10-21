[Индекс номера 124 (22.08.2019)]



Вопрос недели

От каких благ цивилизации вы могли бы отказаться?

Человечество веками боролось за то, чтобы сделать жизнь легче, приятнее и веселее. И, похоже, немного перестаралось. В наши дни неумолимая поступь прогресса начинает угнетать, и многие мечтают слиться с природой. Насколько эти мечты осуществимы, мы узнаем из ответов на вопрос: От каких благ цивилизации вы могли бы отказаться?



Алла Траубергс, прощается с Норильском: – Я не могу без воды, хотя бы питьевой, без неё просто нет жизни. И, наверно, без книжек — с детства привыкла много читать. Не соглашусь остаться без телефона, поскольку наша большая родня живёт в разных городах и странах. Вообще, я давно увлекаюсь туризмом и в походе без многого могу обойтись, но без спичек — никак. Однажды попробовала добыть огонь — тёрла палочки, как древние люди... понятно, ничего у меня, цивилизованной, не вышло.

Владимир Шиловский, главный редактор «Заполярной Правды»: — От крыши над головой, тепла и света, качественных продуктов, развитой инфраструктуры, комплекса социальных услуг и гарантий — я не настолько близок к природе, чтобы предпочесть её красоты привычным удобствам. Короткие вылазки — это пожалуйста, но обычно мы с ней друг другу очень быстро становимся не рады. Я уж лучше с цивилизацией побуду. А вот тугую струю информационного потока я бы не прочь ослабить. Но нельзя: пропускать её сквозь себя — часть моей работы.

Наталья Чернявская, режиссёр городских мероприятий:Современная жизнь слишком динамична, чтобы можно было сохранить эту скорость без целого ряда вещей. Представить, что ты лишишься стиральной машины, телефона, телевизора, холодильника, горячей воды, фена, сначала страшно, а потом ничего, наверное, выжить можно... Зато транспорт — самолёты, машины, поезда и теплоходы, — без них точно нельзя! Ездить в отпуск и путешествовать, да и просто передвигаться на оленьих упряжках и лошадях — ни времени, ни здоровья не хватит.

Андрей Магеров, начальник управления ГОиЧС администрации Норильска: – Если бы я вдруг стал отшельником и осел на одном месте, компас или карта мне бы точно не понадобились. Думаю, не смог бы обойтись без спичек — как ни крути, а огонь — это горячая еда, тёплые и сухие вещи, защита от диких животных. И, думаю, не смог бы остаться без книг — на материальной пище долго не протянешь, без духовной в одиночестве с ума сойти можно.

Юлия Окунева, госслужащая: – По большому счёту, мы уже от многого не можем отказаться. Комфортная жизнь — это приятно. Конечно, мы не в состоянии обойтись без транспорта, особенно в Норильске. Практически невозможно нормально жить без интернета, когда даже в такси приходится рассчитываться с помощью мобильных приложений. Я и телевидение смотрю в интернете, с провайдерами кабельного ТВ давно распрощалась. И, признаюсь, не смогу отказаться от шубки. Думала, доношу эту, и всё. А нет — хочется новую. Или, например, не могу представить, что на пикнике не будет одноразовой бумажной посуды, которую просто взял и сжёг или сложил в ямочку в полной уверенности, что она самоликвидируется в ближайшее время.

Людмила Карманова, дизайнер: – Я могу обойтись абсолютно без всего, но недолго. Когда ты идёшь в длительный поход в тундру, выезжаешь на Ламу или забираешься ещё в какие–то дали, то практически все электронные приборы становятся бесполезными, ты наслаждаешься полным единением с природой. Но когда возвращаешься домой, открываешь кран с горячей водой, чтобы помыть руки, звонишь друзьям, родным и близким, а посудомоечная машина тихонько шумит, ты понимаешь: как здорово, что когда–то люди все эти блага придумали. Не от лени, а чтобы освободить своё время для чего–то более важного и значимого.

Алексей Арлюков, фотограф–путешественник: — Без чего я по нынешним временам точно не могу обойтись, так это бензин. Учитывая мой образ жизни и увлечения, без него у меня не будет электричества в мобильном генераторе, не двинется с места техника, а значит, я не смогу попасть туда, куда хочу. Не смогу подзарядить фотоаппарат, батареи навигатора, эхолота и так далее. У меня попросту не будет необходимого минимума для жизни в неприспособленных условиях. Говорит эксперт Антонина Торопина, психолог – Нельзя обойтись без того, без чего невозможно физическое выживание человека и его духовное и умственное развитие. Так, избегая общения с людьми, намеренно не пользуясь электричеством, средствами связи, лекарствами и так далее, важно понимать, для чего ты это делаешь. Если для того, чтобы, выйдя из зоны комфорта и оставшись наедине с собой, проверить свои силы, открыть новые грани своей личности и таланты, приобрести новые умения и опыт и прийти в итоге к гармонии с самим собой, оставаясь при этом частью социума, это — на пользу. А если потому, что всё осточертело и хочется сжечь все мосты, чтобы не решать каких–то проблем или просто постоянно нужен адреналин, то это путь разрушения. Когда человек, например, уходя в одиночку в тундру, сообщает друзьям и спасателям о своих планах, берёт с собой спутниковый телефон, ружьё, нож, даже если и не собирается ими пользоваться, это пример правильного понимания ситуации и позитивного отношения к жизни. Если же человек принципиально отказывается от предметов первой необходимости, без которых невозможно выжить, это патология, которая может привести к гибели. Так, если ты не готов отказаться от мяса, ты должен иметь возможность развести огонь, чтобы его приготовить. Не хочешь пользоваться спичками, переходи на овощи, коренья, ягоды, потому что регулярное поедание сырого мяса — это деградация. Оно оправдано только в экстремальной краткосрочной ситуации как единственная возможность остаться в живых. Если не хочешь пользоваться мылом, зубной пастой и стиральным порошком, значит, ты должен найти природный заменитель, а не ходить грязным. Не хочешь пользоваться лекарствами — откажись от вредных привычек, правильно питайся, будь физически активен. По сути, человек может обойтись без многих благ цивилизации, но уйти от выполнения ежедневных хозяйственно–бытовых задач невозможно, даже став отшельником, оказавшись в самом диком месте, потому что главное — это не навредить своему здоровью и не потерять человеческий облик. Уйдя из цивилизации, ты волей–неволей научишься жить по законам природы, но при этом не должен превратиться в животное. А ещё важно оставаться независимым — как от комфорта, так и от его отсутствия. Если не знать меры, может навредить как прогресс, так и стремление без него обходиться. Ведь нередко человек, умея довольствоваться малым, переоценивает свои силы, теряет бдительность и гибнет. Точно так же, как он может попасть в беду, потеряв компас или навигатор, заблудившись в лесу, но не зная, как ориентироваться по солнцу, деревьям и так далее. Вообще, полезно выходить из зоны комфорта, чтобы, во–первых, осознать ценность привычных вещей, а во–вторых, получить новый навык. И я понимаю людей, которые ищут уединения на природе — это действительно может успокоить, дать положительные эмоции. Внимание переключается на красоту природы, физический труд тонизирует. Ты становишься умиротворённым, но при этом внимательным. Заменяя на время общение с человеком взаимодействием с природой, ты поступаешь более рационально, чем когда отказываешься от реального общения в пользу виртуального. В любом случае, важно не терять связь с социумом или найти обратный путь к нему.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Я не могу без воды, хотя бы питьевой, без неё просто нет жизни. И, наверно, без книжек — с детства привыкла много читать. Не соглашусь остаться без телефона, поскольку наша большая родня живёт в разных городах и странах. Вообще, я давно увлекаюсь туризмом и в походе без многого могу обойтись, но без спичек — никак. Однажды попробовала добыть огонь — тёрла палочки, как древние люди... понятно, ничего у меня, цивилизованной, не вышло.— От крыши над головой, тепла и света, качественных продуктов, развитой инфраструктуры, комплекса социальных услуг и гарантий — я не настолько близок к природе, чтобы предпочесть её красоты привычным удобствам. Короткие вылазки — это пожалуйста, но обычно мы с ней друг другу очень быстро становимся не рады. Я уж лучше с цивилизацией побуду. А вот тугую струю информационного потока я бы не прочь ослабить. Но нельзя: пропускать её сквозь себя — часть моей работы.Современная жизнь слишком динамична, чтобы можно было сохранить эту скорость без целого ряда вещей. Представить, что ты лишишься стиральной машины, телефона, телевизора, холодильника, горячей воды, фена, сначала страшно, а потом ничего, наверное, выжить можно... Зато транспорт — самолёты, машины, поезда и теплоходы, — без них точно нельзя! Ездить в отпуск и путешествовать, да и просто передвигаться на оленьих упряжках и лошадях — ни времени, ни здоровья не хватит.– Если бы я вдруг стал отшельником и осел на одном месте, компас или карта мне бы точно не понадобились. Думаю, не смог бы обойтись без спичек — как ни крути, а огонь — это горячая еда, тёплые и сухие вещи, защита от диких животных. И, думаю, не смог бы остаться без книг — на материальной пище долго не протянешь, без духовной в одиночестве с ума сойти можно.– По большому счёту, мы уже от многого не можем отказаться. Комфортная жизнь — это приятно. Конечно, мы не в состоянии обойтись без транспорта, особенно в Норильске. Практически невозможно нормально жить без интернета, когда даже в такси приходится рассчитываться с помощью мобильных приложений. Я и телевидение смотрю в интернете, с провайдерами кабельного ТВ давно распрощалась. И, признаюсь, не смогу отказаться от шубки. Думала, доношу эту, и всё. А нет — хочется новую. Или, например, не могу представить, что на пикнике не будет одноразовой бумажной посуды, которую просто взял и сжёг или сложил в ямочку в полной уверенности, что она самоликвидируется в ближайшее время.– Я могу обойтись абсолютно без всего, но недолго. Когда ты идёшь в длительный поход в тундру, выезжаешь на Ламу или забираешься ещё в какие–то дали, то практически все электронные приборы становятся бесполезными, ты наслаждаешься полным единением с природой. Но когда возвращаешься домой, открываешь кран с горячей водой, чтобы помыть руки, звонишь друзьям, родным и близким, а посудомоечная машина тихонько шумит, ты понимаешь: как здорово, что когда–то люди все эти блага придумали. Не от лени, а чтобы освободить своё время для чего–то более важного и значимого.— Без чего я по нынешним временам точно не могу обойтись, так это бензин. Учитывая мой образ жизни и увлечения, без него у меня не будет электричества в мобильном генераторе, не двинется с места техника, а значит, я не смогу попасть туда, куда хочу. Не смогу подзарядить фотоаппарат, батареи навигатора, эхолота и так далее. У меня попросту не будет необходимого минимума для жизни в неприспособленных условиях.

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