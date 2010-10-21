[Индекс номера 125 (23.08.2019)]

У страха глаза велики

Информация о том, что уже в августе в коммунальных платёжках может появиться новая строка — о страховании жилья — озадачила многих норильчан. Особенное беспокойство вызвало предупреждение: оплатив квитанцию, не вычеркнув злополучную строчку, человек автоматически даёт согласие на заключение договора и оплату страховки. Так ли это — выяснила «Заполярная правда».
Федеральным законом № 320 от 3 августа 2019 года действительно внесены дополнения в закон от 27.11.1992 г. № 4015–1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Они должны подтолкнуть граждан к добровольному страхованию жилья на случай чрезвычайных ситуаций. Но в обязательном порядке делать это никого не заставляют. Впрочем, дадим слово специалисту:
– Указаний для внесения подобной строки в единый платёжный документ за ЖКУ данные изменения не содержат, — рассказала «Заполярке» Олеся Злобина, главный специалист, юрисконсульт управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска. — Основанием для включения в платёжный документ строки о добровольном страховании жилья может служить только заключённый в письменном виде между собственником жилого помещения и страховой компанией договор. Лишь в этом случае страховая компания может сотрудничать с управляющей компанией в части сбора взносов за страхование, в связи с чем в единый платёжный документ может быть включена строка с указанием тарифа ежемесячного взноса согласно договору страхования.
До настоящего момента, по информации управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность по управлению многоквартирными домами в Норильске, ни одна страховая компания с данным предложением к ним не обращалась, соответственно, у коммунальщиков отсутствуют основания для включения в платёжный документ данной строки. По информации управляющих компаний, такой строки в платёжных документах по их инициативе на территории города не появится.
Из сказанного следует: для того чтобы строка о добровольном страховании попала в платёжный документ, страховая компания должна обратиться в управляющую компанию. В свою очередь, УК на основании договора управления многоквартирным домом должна посредством объявлений довести до сведения жильцов информацию о том, что им предлагают оказать данную услугу. И так как страхование — дело добровольное, только собственник может решать, нужно оно ему или нет.

Наталья Черкашина
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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Информация о том, что уже в августе в коммунальных платёжках может появиться новая строка — о страховании жилья — озадачила многих норильчан. Особенное беспокойство вызвало предупреждение: оплатив квитанцию, не вычеркнув злополучную строчку, человек автоматически даёт согласие на заключение договора и оплату страховки. Так ли это — выяснила «Заполярная правда».

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