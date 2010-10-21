[Индекс номера 125 (23.08.2019)]



Актуально

На сто лет хватит

То, что основу успешности «Норникеля» на мировом рынке цветных и редкоземельных металлов составляет его уникальная минерально–сырьевая база, — неоспоримый факт. Сегодня Заполярный филиал компании — это предприятие, обладающее современной техникой и технологиями, не имеющее аналогов в мире по объёму запасов и разнообразию минеральных ресурсов.

Минерально–сырьевая база «Норникеля» уникальна В норильских рудах сосредоточено более 35% разведанных мировых запасов никеля, почти 10% запасов меди, около 15% кобальта и более 40% платиноидов. В рудных минералах медно–никелевых руд содержится более 50 элементов таблицы Менделеева, 14 из которых имеют промышленное значение. В их числе медь, никель, кобальт, платина, палладий, родий, осмий, иридий, рутений, теллур. Кроме полиметаллических руд в Норильском промышленном районе есть большие запасы каменного угля и природного газа, поваренная соль и графит, железо и ртуть, гипс и мрамор, известняк и алевролиты, ангидрит и кварцевый песок. Добыча полезных ископаемых выросла на 9,8% Обеспеченность запасами богатых и медистых руд в целом по Талнахскому рудному узлу с учётом уровня достигнутой и планируемой добычи составляет свыше 50 лет, запасами вкрапленных руд — свыше 100 лет. В компании для минерально-сырьевого комплекса разработано более 100 технологических регламентов и технико-экономических расчётов и обоснований на все разведанные и подтверждённые запасы. Сегодня в стадии реализации находится около 15 крупных стратегических инвестиционных проектов, которые предполагают масштабную реконструкцию и модернизацию производства, вскрытие новых залежей в пределах действующих рудников и комплексную отработку всех типов руд. Производство постоянно совершенствуется Основной поставщик руды в Заполярном филиале и крупнейший рудник в России — «Октябрьский», добывающий более 5 млн тонн руды в год. Его дальнейшее развитие связывают с добычей медистых и вкрапленных руд. В перспективе увеличение производственной мощности составит до 6,5 млн тонн руды в год. Самый большой объём добычи богатых руд по–прежнему приходится на рудник «Таймырский» за счёт развития работ на Северной 2–й залежи и на новых залежах Северной 3–й и 4–й. В рамках проекта, направленного на вскрытие С–3, С–4, предусмотрена система кондиционерных установок ввиду повышенной температуры вмещающих пород. Запланированный перспективный рост мощности по руднику составит порядка 15%. По руднику «Комсомольский» планируется увеличение объёмов добычи всех типов руд на 20% за счёт увеличения производственных мощностей по добыче вкрапленных руд. Рудник «Скалистый» — самый молодой и самый глубокий источник восполнения запасов богатой руды в Заполярье. Там совместно с немецким концерном «Тиссен» строятся самые глубокие стволы в НПР, протяжённостью более двух километров. Параллельно Заполярная строительная компания строит горные выработки. На старейшем руднике Талнаха «Маяк» рассматриваются варианты по увеличению производственных мощностей предприятия, один из которых предусматривает увеличение добычи до 1,3 млн тонн руды. Здесь же запланированы работы по строительству нового закладочного комплекса и очистных сооружений шахтных вод, что позволит добыть не только запланированные объемы руды, но и значительно снизить экологические риски и внеплановые простои оборудования. Рудник «Таймырский» – лидер по добыче богатых руд На рудниках Заполярного филиала постоянно совершенствуются производственные процессы с учётом появления новых технологий и требований рынка в части себестоимости самой продукции и повышения безопасности работ. За последние пять лет парк горной техники обновился на 80%, что в общем эквиваленте составляет порядка 500 единиц, из них 130 погрузочно–доставочных машин, 100 единиц самоходных буровых установок, 20 шахтных автосамосвалов и 250 единиц вспомогательной техники. В связи с этим добыча полезных ископаемых в нынешнем году выросла на 9,8%. На рудниках сформированы центры по планированию работ, используются ГГИС (Micromine, Mineshed). Внедряется автоматическое бурение и электронные паспорта на бурение горных выработок. Постоянно ведутся испытания новых видов крепления горных выработок, а также различных армирующих полимерных и металлических сеток и нового оборудования для возведения крепей.

Лариса Стецевич Фото Николая ЩИПКО, Ирины ЯРИНСКОЙ и Марины ПЕШКОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В норильских рудах сосредоточено более 35% разведанных мировых запасов никеля, почти 10% запасов меди, около 15% кобальта и более 40% платиноидов. В рудных минералах медно–никелевых руд содержится более 50 элементов таблицы Менделеева, 14 из которых имеют промышленное значение. В их числе медь, никель, кобальт, платина, палладий, родий, осмий, иридий, рутений, теллур. Кроме полиметаллических руд в Норильском промышленном районе есть большие запасы каменного угля и природного газа, поваренная соль и графит, железо и ртуть, гипс и мрамор, известняк и алевролиты, ангидрит и кварцевый песок.Обеспеченность запасами богатых и медистых руд в целом по Талнахскому рудному узлу с учётом уровня достигнутой и планируемой добычи составляет свыше 50 лет, запасами вкрапленных руд — свыше 100 лет.В компании для минерально-сырьевого комплекса разработано более 100 технологических регламентов и технико-экономических расчётов и обоснований на все разведанные и подтверждённые запасы.Сегодня в стадии реализации находится около 15 крупных стратегических инвестиционных проектов, которые предполагают масштабную реконструкцию и модернизацию производства, вскрытие новых залежей в пределах действующих рудников и комплексную отработку всех типов руд.Основной поставщик руды в Заполярном филиале и крупнейший рудник в России — «Октябрьский», добывающий более 5 млн тонн руды в год. Его дальнейшее развитие связывают с добычей медистых и вкрапленных руд. В перспективе увеличение производственной мощности составит до 6,5 млн тонн руды в год.Самый большой объём добычи богатых руд по–прежнему приходится на рудник «Таймырский» за счёт развития работ на Северной 2–й залежи и на новых залежах Северной 3–й и 4–й. В рамках проекта, направленного на вскрытие С–3, С–4, предусмотрена система кондиционерных установок ввиду повышенной температуры вмещающих пород. Запланированный перспективный рост мощности по руднику составит порядка 15%.По руднику «Комсомольский» планируется увеличение объёмов добычи всех типов руд на 20% за счёт увеличения производственных мощностей по добыче вкрапленных руд.Рудник «Скалистый» — самый молодой и самый глубокий источник восполнения запасов богатой руды в Заполярье. Там совместно с немецким концерном «Тиссен» строятся самые глубокие стволы в НПР, протяжённостью более двух километров. Параллельно Заполярная строительная компания строит горные выработки.На старейшем руднике Талнаха «Маяк» рассматриваются варианты по увеличению производственных мощностей предприятия, один из которых предусматривает увеличение добычи до 1,3 млн тонн руды. Здесь же запланированы работы по строительству нового закладочного комплекса и очистных сооружений шахтных вод, что позволит добыть не только запланированные объемы руды, но и значительно снизить экологические риски и внеплановые простои оборудования.На рудниках Заполярного филиала постоянно совершенствуются производственные процессы с учётом появления новых технологий и требований рынка в части себестоимости самой продукции и повышения безопасности работ.За последние пять лет парк горной техники обновился на 80%, что в общем эквиваленте составляет порядка 500 единиц, из них 130 погрузочно–доставочных машин, 100 единиц самоходных буровых установок, 20 шахтных автосамосвалов и 250 единиц вспомогательной техники. В связи с этим добыча полезных ископаемых в нынешнем году выросла на 9,8%.На рудниках сформированы центры по планированию работ, используются ГГИС (Micromine, Mineshed). Внедряется автоматическое бурение и электронные паспорта на бурение горных выработок. Постоянно ведутся испытания новых видов крепления горных выработок, а также различных армирующих полимерных и металлических сеток и нового оборудования для возведения крепей.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















